Gemeinschaft erfahrbar machen: Wir haben den BIL-Wald gepflanzt

Angekommen, Motor abgestellt, Wagentür auf – Waldluft. Schotterweg, Weggabelungen, weitergehen, nicht gerade, eher schräg. Wo war noch mal der Parkplatz? Kurzer Blick aufs Handy: Sie, ein kleiner Punkt mitten im Grünen. Und sie stehen im Wald.

So ging es uns, als wir uns mit dem Team von Plant-my-Tree zum Baumpflanzen verabredet hatten. Von Weitem hörten wir schon Stimmen und Waldarbeitergeräusche. Ein Sound, den es so nur im Wald gibt. Specht und Co. inklusive. Auf uns warteten 300 kleine Baumsetzlinge, die wir in den nächsten Stunden in den Boden bringen sollten. Handschuhe an, Spaten ausgeteilt, kurze Einweisung bei Stulle und löslichem Kaffee. Und los ging es. In Reihen, mit jeweils rund zwei Metern Abstand – irgendwann werden sie schließlich größer – setzten wir den Spaten an. Das im Boden liegende Wurzelwerk ihrer Vorgänger erschwerte unsere Mission. Wir trafen auf ein stark vernetztes System. Für uns kein unbekanntes Terrain.Eine Leitungsauskunft war hier nicht erforderlich. Die Zuständigkeit war geklärt. Haben wir sonst bestende System im Blick, legen wir hier ein neues an. Oben sichtbar als Wald, unterirdisch ein feines korrespondierendes Versorgungsnetz aus unterschiedlichen biologische Strukten.

300 Bäume werden unseren Footprint nicht entscheidend verkleinern. Mit so einer Aktion wird man aber sensibel für etwas Wesentliches. Das man Teil eines großen Ganzen ist und das eigene Handeln Auswirkung hat. Eine Perspektive, die es lohnt von Zeit zu Zeit einzunehmen.

Deshalb soll es nicht bei diesen 300 Bäumen bleiben. Wenn wir heute jemandem etwas schenken möchten, dann ist es ein Teil unseres BIL-Waldes. Mit jedem registrierten Infrastrukturbetreiber wächst dieser Wald weiter. So bekommt die Idee der BIL-Community einen ganz realen Ort.

Teil dieser Community zu sein ist so in jeder Hinsicht ein Gewinn. Ganz konkret bei der Sicherung von Infrastruktur durch ein gemeinsames System. Als Initiative aus der Versorgungswirtschaft für die Versorgungswirtschaft. Und nun auch als Teil eines Waldes.

Den können sie sogar besuchen: Schotterweg, Weggabelungen, weitergehen, nicht gerade, eher schräg. Wo war noch mal der Parkplatz? Sie sind ein kleiner Punkt mitten im Grünen.

51°19 18.4″N 6°51 27.4″E

Bäume pflanzen:

https://plant-my-tree.de/partner/bil-eg/