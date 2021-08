GEN X – Einzigartiges Werk das begeistert

GEN X – Einzigartiges Werk das begeistert[Berlin, 06.08.21]Ungebremster Enthusiasmus über das aktuelle Buch von Wakanda Wuti GEN X. Faszinierendbeschrieben gibt es dem Leser das Gefühl dabei zu sein.Schon lange ist Sie bekannt für bildende und qualitativ gute Produkte. Vor wenigen Tagenlandete die Firma einen neuen Coup: Wakanda Wuti übertrifft die Erwartungen. Als Autorin undMutter betrachtet sie das Leben zeitkritisch und erfahren.Diese Eigenschaften punkten undwurde auch im Rahmen der letzten Präsentation sehr gut aufgenommen. Erste Erfahrungenbelegen, dass Wakanda Wuti eine interessante Persönlichkeit darstellt und gut bei Nutzernankommt. Das aber gilt nicht nur für den Markt in Deutschland: Auch international wird sichWakanda Wuti durchsetzen. Denn sie wagt einen weiteren Schritt hin zu einer internationalenAusrichtung.Nicht nur in deutscher Sprache,sondern auch inniederländisch,englisch,französisch,italienisch,spanisch sind ihre Bücher verfügbar. DieVerantwortlichen sind überzeugt: das sichert Wettbewerbsvorteile und stärkt die Position desUnternehmens.„Der Markt ist reif für neue ldeen „, verkündete Geschäftsführer Wakanda Wuti und konnteihren Stolz über den Erfolg nur minimal verbergen. Sie ist sich offensichtlich voll und ganz überihre zukunftsweisenden Eigenschaften bewusst.Die Erfolgsgeschichte der begann bereits im Jahre 2000 und hält seit dem stetig an. DerHauptsitz ist in Deutschland und die Geschäfte werden geführt von Wakanda Wuti. DasUnternehmen hat mehrere Mitarbeiter und sorgt durch eine attraktive Produktpalettegleichzeitig für Lesespaß und Weiterentwicklung.Auch eine kostenlose Schulseite für Homeschooling hat sie ins Netz gestellt,so wird sie auchihrer sozialen Seite gerecht.Denn Wakanda Wuti engagiert sich vor allem für sozialeGerechtigkeit, gleiche Bildungschancen für alle und einige andere politische Ziele.Erreichbar istdie Seite unter https://onlineschule44.wixsite.com/schoolly1973 geboren in der ehemaligen DDR wurde sie noch zwischen zwei Welten groß.Das gab ihrEinblicke in Veränderungen von Politik und Gesellschaft,welche Sie in ihrer Autobiographiebeschreibt.Wakanda Wuti gehört zu den bekanntesten „Nichtbekannten“,denn sie lebt sehr zurückgezogen.Trotzdem hatte ich die Möglichkeit ein Gespräch mit ihr zu führen und gebe sehr gern zu dasdiese unscheinbare Frau eine fesselnde Ausstrahlung hat.Das resultiert aus ihrer ruhigen unddoch starken Art der Kommunikation.Das schlägt sich in ihrem neuen Thriller „GEN X“ durchauswieder.Die Bücher sind alle bei AMAZON erhältlich