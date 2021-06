Generationswechsel im Aufsichtsrat der Reformhaus eG

Erste digitale Generalversammlung der Reformhaus? Genossenschaft:

Generationswechsel im Aufsichtsrat der Reformhaus eG

Hamburg, 28. Juni 2021 ? Die Reformhaus eG hat 2021 einen Generationswechsel im Aufsichtsrat begonnen. Bei ihrer 93., erstmals digital durchgeführten Generalversammlung im Juni verabschiedeten die Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand den 63-jährigen Reiner Herrmann. Der Oberurseler hatte bis 2020 auch den Vorsitz des Kontrollgremiums inne. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Christa Dohmeyer und Olaf Schrempp. Neben dem insgesamt fünfköpfigen Aufsichtsrat wurden bei der Veranstaltung auch die Vorstände Rainer Plum und Carsten Greve einstimmig für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 entlastet.

Insgesamt 33 Jahre lang, davon 18 Jahre als Vorsitzender, gehörte Reiner Herrmann dem Aufsichtsrat der Reformhaus eG an. Nach seiner Entscheidung, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, hatte bereits im Januar 2020 der 54-jährige Aachener Henrik Heift den Vorsitz übernommen. Mit der 44-jährigen Christa Dohmeyer, deren Firmensitz in Bremen ist und dem 54 Jahre alten Olaf Schrempp aus Villingen-Schwenningen werden im Aufsichtsrat noch zwei neue Köpfe die Mitglieder tatkräftig vertreten.

?Reiner Herrmann hat mit unermüdlichem Engagement und strategischem Weitblick mehrere Jahrzehnte unserer Genossenschaft maßgeblich und sehr erfolgreich mitgeprägt?, sagt Rainer Plum, Vorstand der Reformhaus eG. ?Dafür danken wir ihm herzlich und werden den in dieser Zeit eingeschlagenen Modernisierungskurs konsequent fortsetzen.?

Rainer Plum gibt auch die Marschrichtung für die nächsten Jahre vor: ?Die Position als einziges Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit und natürliche Schönheit wollen wir in den nächsten Jahren sowohl in den Reformhäusern vor Ort als auch in der Online-Präsenz von Reformhaus? strategisch weiter ausbauen. Dafür ist der Beginn des Generationswechsels im Aufsichtsgremium ein gutes Signal.?

Reformhaus? blickt optimistisch nach vorn. Denn mit einem Zuwachs von 12,3 Prozent im letzten Geschäftsjahr hatte die Branche die Umsatzerwartungen 2020 deutlich übertroffen. Die Genossenschaft, die mit 982 Fachgeschäften in Deutschland vertreten ist, vergrößerte ihren Umsatz von 690 Millionen Euro 2019 auf 775,70 Millionen Euro. Im laufenden Jahr 2021 peilt die Branche ein neuerliches Plus von zwei Prozent an.

Druckfähige Fotos und Text zum Download: https://www.reformhaus.de/presse/

Reformhaus? Podcasts stehen zum Download bereit unter https://www.reformhaus.de/nc/podcasts/, bei Spotify sowie auf vielen anderen Apps.