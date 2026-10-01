German Indian Innovation Summit 2026: Über 300 Führungskräfte entwickeln gemeinsame Vision für 2035

_Im AXICA direkt am Brandenburger Tor in Berlin setzten führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung eine gemeinsame AI-for-Industries-Agenda für Mobilität, Produktion, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Gesundheitswesen. Der Hintergrund: Deutsche Hersteller stehen unter steigendem Kosten-, Wettbewerbs- und mangelndem Wachstumsdruck, während Indiens Wirtschaft boomt und Digitalisierungskapazitäten weiter skaliert._

Berlin, 29. September 2026: Der German Indian Innovation Corridor – GIIC brachte unter dem diesjährigen Motto AI for Industries die führenden Köpfe beider Nationen zusammen, um eine gemeinsame Vision für 2035 zu entwickeln, in der Europa und Indien eine globale Achse für Innovation, Wachstum und geopolitische Stabilität bilden, vorgestellt von Jan Lachenmayer und Upen Barve, Chair und Vice-Chair des GIIC Executive Board.

_“Vertrauen ist die gemeinsame Währung für einen Innovationskorridor, der Projekte und Programme für gemeinsame Wertschöpfungsketten ermöglicht – Wir verbinden Innovatoren, Visionäre und Macher auf beiden Seiten, um dies voranzutreiben und zu skalieren.“_

“ Upen Barve, The Fusionist & Vice-Chair des Executive Board, GIIC

Wichtige Ankündigungen beim German Indian Innovation Summit 2026

1. India Desk Germany

GIIC berichtet über die Erfolge des India Desk Germany, der gemeinsam mit Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie und NLND umgesetzt wird und indischen Start-ups und Unternehmen einen dauerhaften Zugang zum europäischen Markt über Berlin verschafft. Dr. Stefan Franzke (Geschäftsführer, Berlin Partner), Martin Eyerer (CEO, Green City Development, General Lead NLND) und Siddharth Bhasin (Geschäftsführer, GIIC) teilten erste Erfolgsgeschichten auf der Bühne des Summits.

_“Die enge Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland bietet enormes Potenzial für Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Mit dem India Desk Germany schaffen wir einen direkten Zugang zum Berliner Innovationsökosystem und unterstützen indische Unternehmen undStart-ups bei ihrer Expansion nach Europa. Hier geht es um Zukunftsbranchen wie Künstlicher Intelligenz, Deep Tech, Mobilität, Aerospace und Life Sciences. Berlin steht für internationale Vernetzung und technologische Exzellenz. Genau diese Stärken bringen wir ein, um den deutsch-indischen Innovationskorridor weiter auszubauen.“_

“ Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie

2. NASSCOM- und GIIC-Partnerschaft

Im Anschluss an das NASSCOM Wirtschaftsforum, welches auf dem Summit abgehalten wurde, verkündete Shivendra Singh (Vice President, NASSCOM), Jan Lachenmayer und Upen Barve von GIIC eine gemeinsame Partnerschaft, um deutsche Unternehmen mit Indiens Global-Capability-Center-Modell zu verbinden – dem Modell, das SAP, Siemens und Bosch bereits nutzen, um IT- und F&E-Betriebe in Indien zu steuern. NASSCOM vertritt Indiens 283-Milliarden-Dollar-IT- und Softwaredienstleistungsbranche und mehr als 3.000 Mitgliedsunternehmen.

3. GIZ GIIC Innovation Challenge, Gurugram

Elisabeth von Ritter (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) kündigte die GIZ GIIC Innovation Challenge an, eine Public-Private-Sector-Initiative mit Fokus auf Umwelt, Effizienz sowie Inklusion und Sicherheit für Frauen im öffentlichen urbanen Mobilitätssektor in Gurugram, Indien.

Ein ganzer Tag im Zeichen von AI for Industries

Über den Tag verteilt liefen parallele Tracks zu KI in der Produktion und Fertigung, im Mobilitätssektor, in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Gesundheitsinnovation ab. Außerdem fanden Sessions zu geopolitischen Risiken sowie der Investmentlandschaft zwischen Deutschland und Indien statt. Deutsche und indische Start-ups zeigten Deep-Tech-Innovationen bei einem Pitch-Wettbewerb. Zu den Vortragenden zählten unter anderem Harish Salve (Senior Advocate und Chairperson of the Board of Governors, IIT Delhi), Pankaj Vyas (CEO und Managing Director, Siemens Technology and Services), Sunil Kakkar (Senior Executive Director, Maruti Suzuki) und Norbert Jung (CEO, Bosch Connected Industry). Den Abschluss bildeten Keynotes von Gero Dimter (Vice President, Stiftung Preußischer Kulturbesitz) und Aidyn Kussainov (Founder and CEO, nx10).

_“Wir haben nicht nur über Skalierung gesprochen, sondern an Praxisbeispielen gezeigt, wie sie verwirklicht werden kann. Der India Desk Germany ist dafür ein Ermöglicher und der Summit ein Begegnungsort, um die richtigen Verbündeten kennenzulernen und Vertrauen zu schaffen. Es geht nicht nur darum mehr miteinander zu handeln sondern insbesondere mehr miteinander zu entwickeln, um so eine gemeinsame Wertschöpfung zu ermöglichen.“_

“ Jan Lachenmayer, Chair des Executive Board, GIIC