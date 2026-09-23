Germanium Mining Corp. schließt Sommerfeldarbeiten ab und erwartet Analyseergebnisse seines zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumkonzessionsgebiets Lac du Km 35 in Québec

GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) berichtet, dass die Sommerfeldarbeiten bestehend aus systematischer und detaillierter Kartierung sowie Beprobung mit Schwerpunkt auf dem Vorkommen Laganière abgeschlossen wurden. Insgesamt wurden 192 Aufschlüsse kartiert und 115 Gesteinsproben ans Labor verschickt, wo sie unter anderem auf Germanium, Kupfer, Zink und Gold getestet werden. Zu Qualitätskontrollzwecken wurden außerdem 5 weitere Proben hinzugefügt, sodass es insgesamt 120 Proben sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Analyseergebnisse bis Mitte Oktober 2026 vorliegen werden.

Chief Executive Officer Mario Pezzente kommentierte: „Wir haben unser zu 100 % unternehmenseigenes Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 im Vorfeld der aktiven Explorationssaison 2026 aus strategischen Gründen erweitert, um potenzielle zusätzliche Entdeckungen nördlich des Vorkommens Laganière, das mit einem Gehalt von 186 ppm den bislang höchsten Germaniumgehalt einer Probe in der kanadischen Provinz Quebec erzielte. Wir freuen uns, in Kürze die Ergebnisse dieser TDEM-Untersuchung zu erhalten, um neue Leiterstrukturen in der Nähe des Germaniumvorkommens Laganière in diesem vielversprechenden Projekt für kritische Metalle abzugrenzen. Germanium Mining Corp. setzt seinen Schwerpunkt vor allem darauf, strategische Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen zu erschließen und so einen möglichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Resilienz in der nordamerikanischen Lieferkette zu leisten.“

Ergebnisse der luftgestützten magnetischen Vermessungen

Die Vermessung deckte das gesamte Konzessionsgebiet mit einem Linienabstand von 50 Metern ab, was eine deutliche und genaue Darstellung der Scherzone Faribault ermöglichte, vor allem nahe des Vorkommens Laganière. In Richtung der südlichen Grenze des Konzessionsgebiets wurde außerdem eine östlich-nordöstlich verlaufende Struktur ausgemacht, die mafisches und ultramafisches Intrusivgestein durchschneidet und aus einem Gabbro- und Pyroxenit-Komplex besteht. Diese beiden Gebiete, das Germaniumvorkommen Laganière und die Ost-Nordost-Struktur, wurden eingehend prospektiert.

Die Vermessung hob auch einen neuen Ost-West-Korridor hervor, der rund 3 Kilometer lang und 1 Kilometer breit ist und in der Nähe der westlichen Grenze des Konzessionsgebiets liegt. Dieser Korridor in einem Gebiet mit einem magnetischen Tief stellt einen neuen vielversprechenden Sektor für Gold dar. Ein kurzes Kartierungs- und Beprobungsprogramm entlang dieses Korridors soll demnächst im Herbst beginnen.

Ergebnisse der elektromagnetischen Bodenvermessungen

Das unmittelbare Gebiet von 1,4 Kilometern mal 1,4 Kilometern um das Vorkommen Laganière herum wurde mit einem Linienabstand von 100 Metern und Messpunkten alle 25 Meter vermessen. Unter dem Germaniumvorkommen Laganière wurden in der Tiefe starke Leiter ausgemacht. Modellierung und Interpretation dieser Leiter werden deren ungefähre Tiefe bestimmen und die Festlegung von Diamantbohrzielen ermöglichen.

Außerdem wurden neue und starke Leiter im südwestlichen Bereich des elektromagnetischen Vermessungsgitters festgestellt. Diese Leiter werden ebenfalls modelliert und interpretiert und stellen potenzielle Bohrziele dar. Die Oberflächenvorkommen dieser Leiter wurden während des Explorationsprogramms im Sommer prospektiert.

Anstehendes Diamantbohrprogramm

Nach Erhalt der Analyseergebnisse und Interpretation der elektromagnetischen Bodenvermessung wird Germanium Mining mit der Festlegung von Bohrzielen beginnen und Bohrgenehmigungen beantragen. In der ersten Phase der Diamantbohrungen soll das Stadium einer Entdeckungsbohrung erreicht werden. Die Kampagne soll aus 6 bis 10 Bohrlöchern von insgesamt rund 2.500 Metern bestehen und ist für Anfang 2027 geplant.

Die aktuellen Probenergebnisse aus dem Vorkommen Laganière ergaben einen Gehalt von etwa 0,02 % (186 ppm) Germanium, was nach aktuellem Stand dem höchsten Germaniumgehalt entspricht, der jemals in Proben aus der gesamten Provinz Quebec ermittelt wurde.

Konzessionsgebiet Lac du Km 35

Das zu 100 % unternehmenseigene Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 befindet sich ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Québec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, die das Konzessionsgebiet durchquert.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Fluide dienen könnte.

Das 1998 von staatlichen Geologen entdeckte, aber nie weitergehend erkundete Germaniumvorkommen Laganière besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch elektromagnetische Anomalien umfasst, die noch nie durch Bohrungen erprobt wurden, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000,00 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Qualifizierte Person

Benoit Moreau, P.Eng., eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erarbeitet und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten im Entdeckungsstadium in erstklassigen Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Folgen Sie dem Unternehmen auf X.com und LinkedIn.com und abonnieren Sie Unternehmensnachrichten unter http://www.germaniummining.com

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Tel: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 – 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch abgelehnt.

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