Germany meets ASEAN in Berlin – Das Event

Berlin/Jakarta, 2. September 2026: „Germany meets ASEAN in Berlin“ war die Überschrift der äußerst erfolgreichen Veranstaltung des German Global Trade Forum Berlin und der Botschaften des Berlin ASEAN Committees im traditionsreichen International Club Berlin und viele, viele der mit der ASEAN-Region und ganz Asien verbundenen Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik waren dabei. Maria Teresa Torres Almojuela, Botschafterin der Republik Philippinen in der Bundesrepublik Deutschland und damit auch Vertreterin der Präsidentschaft der ASEAN Staatengemeinschaft 2026 und Malaysias „truely asia“ Botschafter Mohamad Razdan bin Jamil, zugleich Vorsitzender des Berlin ASEAN Committees gehörten ebenso zu den Sprechern des Abends wie seine Kollegen.

Dr. Holger Endrös, Member of the Board International Club Berlin begrüßte und eröffnete den Abend vor großem Publikum mit einem Appell das Gebot der Stunde: Mehr Dialog und Austausch ist dringender denn je. Eberhard Trempel, Director General German Gobal Trade Forum Berlin, Honorary Trade Advisor of Thailand in Germany, Trempel & Associates Berlin unterstrich dies in seiner Keynote und wertete die Veranstaltung als weiteren positiven Schritt in Richtung engerer Beziehungen mit der gesamten Region und konnte dafür nicht nur die Botschaften, sondern auch viele Kollegen und aktiv im Geschäft tätige Persönlichkeiten und Entscheidungsträger begrüßen. Allen voran Botschafter a.D. Rolf Schulze (u.a. Vietnam, Thailand, Chile) und derzeit Präsident der immer mehr Bedeutung gewinnenden Deutsch-Vietnamesischen Gesellschaft e.V. deren Jahreshöhepunkt am 14. Oktober in Berlin mit der großen nationalen Vietnamveranstaltung erwartet wird. Unter den weiteren Sprechern: Nguyen Dac Thanh, Botschafter Sozialistische Republik Vietnam, Dr. Chayakorn Kiatpongsan, Royal Thai Embassy, Minister Counsellor und Ms. Romrawee Chandrasen, Rep. Amb.; Director and Consul (Investment Promotion), Thailand, Board of Investment (BOI) Frankfurt Office, Krtini Pengiran Tahir, Botschafterin des Sultanats Brunei Daressalam, Jacob Chew, Stellvertretender Botschafter Singapurs in Deutschland, neu in Deutschland und erstmals auf öffentlicher Bühne Minister Aung Kyaw Moe , Charge d Àffairs von Myanmar, Fajar Wirawan Harijo, Charge`dAffaires der Botschaft Indonesien, Ms. Charita Techasawat, Minister Counsellor Royal Thai Embassy, Indiana S.P. Wong, The Director of Hongkong Trade & Investment Office in Europe, Ms. Dao Ngoc, Berlin, Ms. Pornranee Nitcharunkul, Deputy Director and Deputy Consul (Investment Promotion), Thailand Board of Investment (BOI) Frankfurt Office, Bettina Farrimond, Event Management International Club Berlin.

Unter den Gästen aus Wirtschaft und Diplomatie u.a.: Panagiotis Zanias, KaDeWe – Central Group Thailand, Fransiska Monica, Indonesian Embassy, Volker Neef, Hauptstadtecho, Press, Burkhard Grunzke, Hotel Management, Nguyen Thi Thu Ha, Counsellor Investment Section Botschaft Vietnam, Sebastian Harden, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. , Alexander Hayton, Embassy Great Britain Berlin, Minister Mary Luck S. Hicarte, Philippine Embassy, Heidi Kleine, Rudergesellschaft Safonia Berlin, China Forum Berlin, Ramona Knöfel, Knöfel Architects, Corniela Janitzki, BEMER Group, Ärztin, Dana Michelle C. Del Rosario, Secretary Philippine Embassy, Tongtong Deng, Press: Journalistin und Prof. Weizhi Deng, Alexander Dergay, Press: Berliner-Zeitung, Orbis Nova, Ms. Hongza Doerge, Koreanisches Kulturmanagement, Natallia Lenchenka, Protokoll German Gobal Trade Forum Berlin, Dr. Mohammad Maleki, Presseattache Isl. Republic Iran, Chauhan Manish, Embassy of India, Ms. Liqun Martz, Martz Tradehouse Art, Jana Friedrich, Berlin-Brandenburg International Airport, Volker U. Friedrich,CEO GBP International Berlin/Malaysia, Gustavo Gardini, Deutsche Bahn International, Head of Global Partnerships & Sustainable Investments, Marina Leisle, Tax Consultant, Ewald König, Press: Korrespondenten, Press, Ms. Annika Areya Ayaß, Royl Thai Embassy, Mr. Nicanor Bautista, Senior Trade Representative & Minister Counsellor Philippinen, Ms. Yu Thiri Bo, Economic Attache/ First Secretary Botschaft von Myanmar, Carlos Henrique de Cavalcante Carvalho, TradePoint Brasil Ltda, Denise Senning-Bernhard, Deputy for CEO Manager KaDeWe, Central Group, Juri Valiulov, Context.berlin – Media – Herausgeber und Redakteur, Dr. Farid Shiman, CEO Lenus Healtcare GmbH (Pharma), Senuja Samaraweera, Minister Counsellor Trade Sri Lanka, Firdaus Akhimullah Munir Al Hakim, Botschaftsrat Botschaft Malaysia, Prof.Dr. Kai Mertins, Director Science & High Tech, former CEO IPK Fraunhofer Institut Berlin, Member of the Board China Forum Berlin, Anton Pishchikov, Handelsabteilung, Christoph Polajner, POLAJNER KONSULTANT, Jonas Prien, Redakteur Berliner Verlag, Geopolitik, Dr. Sam Ozi, Lenus Healtcare GmbH (Pharma), Angelika Pachl-Mix, President & CEO Hidden Treasures of Culture Projektgesellschaft, Dr.med. Ellina Pantchechnikova, Ärztin, Innovationsberatung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Dr. Karl Pilny, Rechtsanwalt & Buchautor.