Geschlossene Kreise in der Führung – Hinweise zum idealen Führungsverhalten

In Unternehmen stellt sich immer wieder die Frage: Was macht kompetente Führung aus? Vor allem, wenn alles nicht so läuft, wie man es sich erhofft, wird oft die Führung zur Verantwortung gezogen. Die Antwort auf die vorherige Frage ist laut Peter Osterwalder Verbindlichkeit, denn diese steht für verantwortliches Denken und Handeln. Der Autor zeigt in “Geschlossene Kreise in der Führung” anhand konkreter Situationen aus der Praxis auf, warum es oft an der verbindlichen Umsetzung von Projekten und Aufträgen mangelt, und was zu tun ist, damit diese gute Umsetzungschancen haben. Denn eines ist klar: wenn es mit der Führung Probleme gibt, dann haben selbst die besten und am meisten motivierten Mitarbeiter kaum eine Chance auf Erfolg.

Das profunde Wissen von Peter Osterwalder und seine langjährigen Erfahrungen als Führungskraft und als Unternehmensberater treffen in dem anregenden Buch “Geschlossene Kreise in der Führung” auf die Erfahrungen der Leser. Neben vielen methodischen Hinweisen bietet sich immer wieder die Möglichkeit für die Reflexion des eigenen Führungsverhaltens. Führungskräfte, die lernen wollen, wie man das eigene Projektmanagement und die Mitarbeiterführung verbessern kann, erhalten von Peter Osterwalder wertvolle Informationen, die sich praktisch um Unternehmensalltag umsetzen lassen.

"Geschlossene Kreise in der Führung" von Peter Osterwalder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-8038-9 zu bestellen.

