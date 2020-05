Gesundheitsämter können aufatmen: Quarantäne-App quarano seit dieser Woche im Einsatz und in ganz Deutschland verfügbar (FOTO)

Ehrenamtliche Digitalexperten bauen die Quarantäne-App quarano ( http://www.quarano.de/ ) unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes und entlasten so die Gesundheitsämter in der Corona-Krise.

Nur kurze Zeit nachdem Jens Spahn dazu aufgefordert hat, den so kritischen Prozess der Nachverfolgung von COVID-19 Betroffenen zu digitalisieren, haben Digitalexperten in nur acht Wochen die Quarantäne-App quarano entwickelt. Das Projekt, das unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes steht und u. a. vom BMBF gefördert wird, entlastet so ab sofort Gesundheitsämter in der Corona-Krise.

Seit dieser Woche wird es auch im Gesundheitsamt Mannheim eingesetzt und hier schnell für notwendige Entlastung sorgen.”Mit quarano haben wir eine zielgerichtete, maßgeschneiderte Lösung, sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung und uns als Anwendern erreicht.” sagt Dr. Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts Mannheim. Weiter ergänzt er im Gespräch: “Da die Plattform eine direkte Abbildung unserer Arbeit und Prozesse ist, wird es auch nicht lange dauern, bis die Software bei uns spürbar für Entlastung sorgt. Bei der für uns mittlerweile alltäglichen Aufgabe der Kontaktnachverfolgung während dieser Pandemie freuen wir uns besonders über die Unterstützung und das Engagement der Zivilgesellschaft. Dafür ist der quarano e. V. ein gutes Beispiel.”.

Als interdisziplinäre Vertreter des CovTech-Startups bestätigen Thorsten Heilig, Ferdinand Biere, Ulrich Kolzenburg und Patrick Otto diese Sichtweise: “Dem betroffenen Bürger, für den der Kontakt mit den Gesundheitsbehörden immer eine Ausnahmesituation darstellt, stellt quarano eine intuitiv gestaltete und somit für alle gut nutzbare Oberfläche zur eigenständigen Erfassung von Symptomen und Kontakten bereit. Dies und die automatisierte Kontaktnachverfolgung sind in dieser Form einzigartig auf dem Markt.”

quarano ist eine Open Source Dokumentationssoftware für Gesundheitsbehörden bei der Nachverfolgung von COVID-19 Infektionsfällen und deren Kontaktpersonen. Das Tool besteht aus einer Ansicht für Gesundheitsamtsmitarbeiter mit allen relevanten Daten und Aktionen um die zugewiesenen COVID-19 Fälle und deren Kontaktperson zu bearbeiten. Zudem wird, eine intuitive Weboberfläche zur Selbsterfassung der Symptome (Symptomtagebuch) für alle betroffenen Bürger und deren Kontaktpersonen bereitgestellt.

Entwickelt wurde das Projekt beginnend mit dem #wirvsvirus-Hackathon unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes und ist heute mittlerweile Teil des gleichnamigen Solution Enabler-Programms. Auch wird das junge Startup vom BMBF gefördert und wurde in das Telekom TechBoost Programm aufgenommen.Hinter der Entwicklung sowohl als auch dem Betrieb der “administration-as-a-service”-Lösung steht der quarano e. V. mit seinen etwa 25 Freiwilligen, die in den letzten acht Wochen das Projekt realisiert haben.

