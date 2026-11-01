Gewalttätern muss der Staat entschieden entgegentreten

Gewalttäter haben den überwiegend friedlichen Protest gekapert und dem Anliegen der „Gen Z“ einen Bärendienst erwiesen. (…) Junge Migranten und gewaltbereite Linksextremisten haben am Wochenende gemeinsame Sache gemacht. Es ist eine explosive Melange, der ein Staat entschieden entgegentreten muss. (…) Eine Konsequenz darf allerdings nicht aus den Krawallen gezogen werden: künftige Demonstrationen zu untersagen und jungen Menschen mit legitimen Anliegen den Mund zu verbieten.

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