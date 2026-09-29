Glöckner droht mit Fraktionsrauswurf

Demokratischer Streit lebt von der Fähigkeit, der anderen Seite zuzuhören, ihre Argumente und ihre Meinung zu ertragen, auch wenn es schwerfällt, und sich damit auseinanderzusetzen.Geht diese Fähigkeit verloren, ist das Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Bundestag muss mit gutem Beispiel vorangehen. Nehmen sich Abgeordnete permanent daneben und bringt ihre Fraktion sie nicht zur Räson oder fördert das Verhalten sogar, darf es kein Tabu sein, diese Fraktion vor die Tür zu setzen. Und Störenfrieden so ihre Bühne zu nehmen.

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