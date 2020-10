GLS gehört zu Deutschlands besten Ausbildern (FOTO)

– GLS mit 4 Sternen ausgezeichnet – GLS-Karriereseite bietet Infos zu Ausbildung und Dualem Studium 2021

Der internationale Paketdienstleister GLS wurde vom Capital Magazin und der Talentplattform Ausbildung.de als einer von “Deutschlands besten Ausbildern 2020” gekürt. GLS erreichte 4 Sterne in der Kategorie Ausbildung und Duales Studium.

Diese Auszeichnung ist eine weitere Bestätigung für den Anspruch der GLS, ihre Auszubildenden und Nachwuchsführungskräfte optimal zu fördern.

“Die Ausbildung und das Duale Studium sind ein wesentlicher Baustein für die interne Rekrutierung bei GLS. Wir sind stolz auf unsere zukünftigen Fach- und Führungskräfte und sind bestrebt, mit ihnen zusammen die Ausbildung, das Duale Studium und vor allem GLS kontinuierlich weiterzuentwickeln”, so Annika Rösler, Manager Education & Training bei GLS.

GLS Germany stellt aktuell deutschlandweit insgesamt 111 Ausbildungs- und Duale Studienplätze zur Verfügung, was eine Verdoppelung des Angebots innerhalb von vier Jahren darstellt. Das Ausbildungsangebot für 2021 ist seit August auf der GLS-Karriereseite (https://www.gls-karriere.de/) zu finden. Hier können sich interessierte Jugendliche ab sofort für einen Ausbildungs- oder Dualen Studienplatz bewerben.

Detaillierte Analysen finden sich auf capital.de/Beste-Ausbilder (https://www.capital.de/karriere/das-sind-deutschlands-beste-ausbilder-2) und in CAPITAL 11/2020.

GLS Germany und die GLS Gruppe

Die GLS Germany ist eine Tochtergesellschaft der GLS Gruppe. GLS realisiert zuverlässige, hochwertige Paketdienstleistungen für über 240.000 Kunden und bietet zusätzlich Express- und Frachtleistungen. “Qualitätsführer in der Paketlogistik” ist der Leitsatz der GLS. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe 40 Länder ab und ist über vertraglich gesicherte Allianzen mit der ganzen Welt verbunden. In ihrem Kernmarkt Europa ist GLS mit ihrem straßenbasierten Netz einer der führenden Paketdienstleister. Darüber hinaus ist die Gruppe in Kanada sowie an der Westküste der USA mit eigenen Gesellschaften präsent. Das GLS-Netz umfasst rund 70 zentrale und regionale Umschlagplätze und ca. 1.400 Depots. Rund 19.000 Mitarbeiter und ca. 28.000 Zustellfahrzeuge sowie ca. 4.000 Lkw sind täglich für GLS im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete GLS einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro und stellte 667 Millionen Pakete zu.

