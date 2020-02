glücksatt bietet, was Verbraucher wünschen: ehrlichen Genuss mit mehr Verantwortungsbewusstsein gegenüber Tier und Mensch / Nun wurde glücksatt auf der Grünen Woche mit dem Regional-Star ausgezeichnet (FOTO)

Mit glücksatt liefert das Familienunternehmen Schulte – LastruperWurstwaren das passende Angebot für die wachsende Nachfrage von Verbrauchern.Immer mehr Menschen wollen sich beim Kauf von Fleisch- und Wurstprodukten nichtlänger grundlos auf Versprechungen verlassen. Sie fordern einenverantwortungsvollen Umgang mit tierischen Produkten und wollen transparentinformiert werden. Aktuellen Umfragen zufolge wünschen sich mehr als 80 Prozentder Verbraucher gute Haltungsbedingungen für Tiere sowie nachvollziehbareInformationen über deren Herkunft, Haltung und Verarbeitung. Diese Wünsche undForderungen erfüllt das Angebot der Marke glücksatt zu 100 Prozent.Verantwortung, Transparenz, Handwerk und Tierwohl stehen hier im Mittelpunkt,geprägt durch persönlichen Kontakt und einen offenen Austausch für hochwertigeProdukte. Auch Umfragen zeigen, dass “ehrlicher Genuss” beim Verbraucher besserankommt. Über 70 Prozent der Befragten sind bereit, mehr für Fleisch- undWurstprodukte aus verbesserter Haltung zu zahlen und rund 30 Prozent tun diesbereits, wenn sie ein entsprechendes Angebot in ihrem Supermarkt finden können.

Von Haus aus qualitäts- und verantwortungsbewusst eingestellt.

Das Familienunternehmen Schulte – Lastruper Wurstwaren ist bereits in dritter

Generation für höchste Qualität und traditionelles Fleischerhandwerk bekannt,

längst auch weit über die Region hinaus. Unter der Geschäftsleitung von Mirko

und Sarah Dhem werden die Werte Qualität und Verantwortung weiter in die Zukunft

getragen. Sie sind auch die Begründer der Marke glücksatt und erläutern deren

Zielsetzung folgendermaßen: “Wir möchten einen bewussten Fleisch- und

Wurstkonsum mit gutem Gewissen und zu fairen Preisen in unserer Gesellschaft

etablieren. Für uns bedeutet das in erster Linie die Wertschätzung gegenüber dem

Fleischerhandwerk und eine verantwortungsvolle Aufzucht und Haltung der Tiere.”

Das heißt, glücksatt bringt Fleisch- und Wurstprodukte in den Supermarkt, denen

der Verbraucher vertrauen kann.

Transparenz und Tierwohl entlang der gesamten Wertekette.

Deshalb stellt bereits die Haltung der glücksatt-Schweine die Bedürfnisse der

Tiere in den Vordergrund und kombiniert die besten Aspekte aus verschiedenen

anderen Haltungsformen: Auf den Höfen der Landwirtsfamilien von Mörixmann und

Hackmann wachsen die Schweine in Aktivställen auf. Dieses von Gabriele Mörixmann

entwickelte innovative Konzept ist einzigartig in Deutschland und vereint die

Vorteile von konventioneller und Bio Haltung. Es bietet den Tieren doppelt so

viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben, Außenterrassen und zahlreiche Aspekte

für ein gesundes und aktives Heranwachsen. 2019 wurden die beiden Landwirte von

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit dem Innovationspreis der

Initiative Tierwohl ausgezeichnet – Frau Mörixmann für das Konzept und Herr

Hackmann für die bauliche Umsetzung des Aktivstalls für Schweine. Mit Brand

Qualitätsfleisch wurde im nahe gelegenen Lohne einen Partner gefunden, der den

respektvollen Umgang mit Tieren bereits in der vierten Generation lebt und eine

schonende, stressfreie Schlachtung unter tiergerechten Bedingungen durchführt.

Die Verarbeitung der Produkte erfolgt bei Schulte, wo mit viel Wertschätzung und

Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Tier und den Produkten nach echtem

Fleischerhandwerk die glücksatt Produkte hergestellt werden.

Veredelung durch echtes Fleischerhandwerk.

Beim Familienunternehmen Schulte arbeiten gut ausgebildete und festangestellte

Fachkräfte. Sie bringen das nötige und wichtige Bewusstsein mit, wie wertvoll

der Rohstoff ist, der zu hochwertigen Produkten verarbeitet wird. Trotz

modernster Technik werden Geschmack, Aussehen und Qualität vorrangig vom

handwerklichen Geschick der Mitarbeiter bestimmt. Der Großteil der Arbeit beruht

auf gewissenhafter und fachkundiger Handarbeit. Darüber hinaus setzt das

Unternehmen auf eine nachhaltige Verwertung des ganzen Tieres. Zudem werden bei

Schulte alle Produkte, die von glücksatt in die Ladentheke und damit nach Hause

auf den Teller kommen, nach den hauseigenen, traditionellen Rezepten hergestellt

– ohne Zugabe von Geschmacksverstärkern und Farbstoffen.

Gut für alle Beteiligten: Ehrliche Produkte zu fairen Preisen.

Ein weiterer, wichtiger Faktor in Sachen Tierwohl sind die realistischen und

zukunftsfähigen Bedingungen, die das Unternehmen Schulte mit glücksatt allen

Beteiligten bietet. So profitieren von dem Konzept der Marke Landwirte, der

Schlacht- und der Verarbeitungsbetrieb, Handelspartner und Verbraucher

gleichermaßen. glücksatt erfüllt die Bedarfsmengen der Verbraucher ganzjährig

und stellt die durchgängige Verfügbarkeit der Produkte mit kurzen Lieferzeiten

sicher. Und das zu fairen und realistischen Bedingungen für Landwirt, Händler

und Verbraucher. Die Preise der nachhaltig erzeugten Produkte sind dabei

vergleichbar mit denen eines klassischen Fleischers – sie entsprechen damit der

in Studien ermittelten Mehrzahlungsbereitschaft der Verbraucher und sorgen

darüber hinaus für den nötigen Spielraum in der Einzelhandelspreisgestaltung.

Auch die große Vielfalt der angebotenen Produktpalette mit den verschiedensten

Rezepturen, lässt keine Wünsche an Geschmack und Qualität offen. Ebenso

ganzheitlich und hochwertig sind die Fleischwaren aus allen Zuschnitten des

Tieres verarbeitet. Ob für die Bedientheke oder den SB-Bereich: dass das Konzept

der Marke aufgeht, zeigt nicht nur die Nachfrage. glücksatt ist in ausgewählten

Märkten des Lebensmitteleinzelhandels in Niedersachsen und Bremen rund um das

Oldenburger Münsterland erhältlich und bietet Verbrauchern alles, was diese

vermehrt fordern und sich wünschen: ehrlichen Genuss von Fleisch- und

Wurstprodukten, der sich durch mehr Verantwortungsbewusstsein gegenüber Tier und

Mensch auszeichnet.

Der erreichte 2. Platz beim Wettbewerb um den Regional-Star in der Kategorie

Innovation ist nun ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr glücksatt den Zahn der

Zeit trifft. Ziel des Wettbewerbs von Lebensmittel Praxis und Internationaler

Grüner Woche ist es, die überzeugendsten Konzepte zu finden, die unter

nachhaltigen Aspekten die Vermarktung regionaler Produkte voranbringen und der

Branche als Best-Practise-Beispiele dienen können. Und genau das kann glücksatt:

“Alle heute diskutierten Fragen rund um die Erzeugung von Fleisch- und

Wurstwaren können wir mit dem Konzept glücksatt heute schon beantworten.” so

Dhem auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. “Kurze Wege sind uns

wichtig, denn so ist unsere Arbeit einfach nachvollziehbar und transparent

darstellbar. Wir wollen vor allem das Vertrauen unserer Kunden sicherstellen. In

unserer Wertekette arbeiten wir sehr ehrlich und eng miteinander. Wir alle –

Landwirte, Schlachter, Verarbeiter und auch die Supermärkte – können uns auf

einen Kaffee besuchen, wenn Redebedarf besteht. Das ist für uns das beste

Zeichen von Regionalität.”

Überzeugen Sie sich bei einem Besuch der glücksatt-Landwirte, des Schlachthofes

Brand und unserer Verarbeitung gerne selbst von unserem Konzept für mehr

Tierwohl, Fleischerhandwerk, Transparenz und Verantwortung.

