Goldmarkt zwischen Zinssorgen und Erholung

…Projektmeilensteinen.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Osisko Gold Group Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf die Erholung des Goldpreises zum Ende der Woche bis zum 9. Oktober folgte eine vorsichtig optimistische Stimmung unter professionellen Marktbeobachtern. Die Kitco-Umfrage zeigte sieben von 14 Analysten mit steigender Preiserwartung für die Folgewoche; zwei rechneten mit Rückgängen, fünf waren neutral oder unentschieden.

Unter 206 Teilnehmern der Onlineumfrage erwarteten 93 beziehungsweise 45 Prozent steigende Goldpreise. Weitere 77 rechneten mit fallenden Kursen, 36 mit Seitwärtsbewegungen. Die Befragung erfasst Meinungen für einen kurzen Prognosehorizont und ist weder eine repräsentative Anlegerstudie noch eine belastbare langfristige Preisprognose.

Rich Checkan von Asset Strategies International hielt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober zum Umfragezeitpunkt für unwahrscheinlich. Adrian Day erwartete schwankende Kurse bis zu einem möglichen Ende des Iran-Krieges. Inflationsdaten und Anleiherenditen bleiben zentrale Einflussfaktoren.

Osisko Gold Group bereitet Cariboo vor

Osisko Gold Group – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – entwickelt das vollständig eigene, genehmigte Cariboo-Goldprojekt in British Columbia. Der aktualisierte Unternehmenszeitplan sieht nach einem Baubeginn im August 2026 den ersten Goldguss im ersten Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2029 vor.

Jüngste Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone lieferten unter anderem 7,28 g/t Gold über 16,15 Meter. Die Ergebnisse unterstützen die weitere geologische Bewertung, begründen für sich genommen aber noch kein nachgewiesenes Ressourcenwachstum. Finanzierung und Baufortschritt bleiben entscheidend.

Southern Cross Gold entwickelt Sunday Creek

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – entwickelt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek im australischen Bundesstaat Victoria. Nach Unternehmensangaben entfällt rund ein Fünftel des geschätzten In-situ-Metallwerts auf Antimon. Ein Bohrprogramm über 200.000 Meter soll die weitere Exploration unterstützen.

Im September 2026 wurde der Antrag auf eine Bergbaulizenz für Sunday Creek zur Bearbeitung angenommen. Ende September waren nach Unternehmensangaben zudem 435,5 Meter des Explorationsstollens vorgetrieben; die Fertigstellung wurde auf Januar 2027 verschoben.

Fazit: Osisko Gold Group und Southern Cross Gold vor Meilensteinen

Das Marktumfeld bietet Goldprojekten weiterhin Aufmerksamkeit, während Zinsen und geopolitische Ereignisse Schwankungen verursachen können. Bei Osisko stehen Bau und Produktionsvorbereitung an, bei Southern Cross Exploration und Genehmigungen. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Osisko Gold Group: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-group-inc/