GoldMining und Fury Gold: Jetzt zählen Bohrergebnisse und Studien

Fury verdichtet ‚Eau Claire‘ und arbeitet auf die PFS hin. GoldMining rückt São Jorge in den operativen Fokus und hält weiteren Beteiligungshebel auf Whistler. Lithium und Antimon ergänzen.

+++ Gold um 4.600,- USD: Rückenwind für Entwickler mit Lithium- und Antimon-Verstärkern! +++

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 27. August 2026, · 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Der Gold-Spotpreis erholte sich jüngst bis auf fast 4.700,- USD je Feinunze und damit auf den höchsten Stand seit dem 14. Mai. Nach Angaben des World Gold Council reagierten Renditen, US-Dollar und Gold deutlich auf die am 19. August angekündigte Ausweitung der Rückkäufe länger laufender US-Staatsanleihen, Gold legte unmittelbar um rund 3 % zu.

Für Goldentwickler verbessert das Preisniveau die Ausgangslage. Aus redaktioneller Sicht sollten höhere Metallpreise die Sensitivität von Studien und die Finanzierungsperspektive aufhellen. Entscheidend bleiben jedoch Ressourcenqualität, technische Umsetzbarkeit, Genehmigungen, Kapitalzugang und Kosten. Auch Zinsen, US-Dollar und Gewinnmitnahmen können…

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Quellen, Methodik und Pflichtinformationen

Primär- und Marktdaten: World Gold Council, 21./25.08.2026 · Reuters, 25./26.08.2026 · Fury – Bohrergebnisse 25.08.2026 · Fury – Eau-Claire-PEA 02.09.2025 · Fury – PFS-Arbeiten 09.06.2026 · Fury – Ninaaskumuwin 23.06.2026

Unternehmens- und Studienquellen: GoldMining – São Jorge 22.07.2026 · GoldMining – Halbjahresupdate 25.06.2026 · GoldMining – Crucero 17.02.2026 · U.S. GoldMining – Whistler-PEA 23.03.2026 · Wood Mackenzie – Lithium ETO 03.03.2026 · S&P Global – Antimony Report 08/2026; Intro-Bild: Fury Gold Mines

Redaktionsstand/Methodik: 26. August 2026. Auswertung öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, technischer Berichte/PEAs, Projektseiten und Marktquellen; qualitative redaktionelle Einordnung, keine eigene technische Validierung und kein Kurs- oder Bewertungsmodell. Aussagen wurden nach Tatsachen, Studienergebnissen, Unternehmenszielen und redaktionellen Einschätzungen getrennt. Kein regelmäßiges Update vorgesehen; erkannte wesentliche Fehler sollen vor weiterer Verbreitung korrigiert werden. Die Fassung wurde ohne Managementcheck der Emittenten erstellt.

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Risiken

Status der Veröffentlichung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung/Anzeige mit eindeutig werblichem Charakter. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, kein Prospekt, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine formale Buy-, Sell- oder Hold-Empfehlung und kein Kursziel abgegeben. Leserinnen und Leser müssen eine eigene Prüfung vornehmen und bei Bedarf unabhängige Finanz-, Rechts- und Steuerberatung einholen.

Auftrag/Vergütung/Interessen: Die Veröffentlichung erfolgt im Auftrag von GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-Beratungsverträge. JS Research GmbH erhält für Erstellung und Verbreitung ein monetäres Entgelt von SRC; die Höhe ist nicht Bestandteil dieser Veröffentlichung. JS Research GmbH unterhält nach den bereitgestellten Angaben kein direktes Beratungsmandat mit den Emittenten. Jörg Schulte, JS Research GmbH oder deren Mitarbeiter halten zum Veröffentlichungszeitpunkt keine Aktien von GoldMining Inc., jedoch Aktien von Fury Gold Mines Ltd.; keine mitgeteilte eigene Long- oder Short-Netto-Position erreicht 0,5 %. Künftige Geschäfte in den genannten Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten sind möglich. Eine Beteiligung der Emittenten von mindestens 5 % an JSR/SRC besteht nach den bereitgestellten Angaben nicht. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nicht. Diese Umstände begründen Interessenkonflikte und können die Objektivität beeinflussen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Plänen, Zielen, erwarteten Bohrungen, Studien, Genehmigungen, Produktion, Kosten, Kapitalbedarf, Wirtschaftlichkeit oder Wertpotenzial sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf den in den genannten Quellen beschriebenen Annahmen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt. Tatsächliche Ergebnisse können insbesondere wegen Geologie, Metallurgie, Kosteninflation, Rohstoffpreisen, Finanzierung, Verwässerung, Genehmigungen, Umwelt- und Sozialauflagen, Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, Personal, Infrastruktur, Politik, Währungen und Marktliquidität wesentlich abweichen. Es besteht keine Gewähr, dass geplante Programme, Studien, Bauentscheidungen oder Produktion eintreten.

Mineralprojekte/NI 43-101: Wissenschaftliche und technische Angaben werden ausschließlich aus den genannten, von den jeweiligen Qualified Persons geprüften Unternehmensquellen wiedergegeben. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und dürfen nicht unmittelbar in Reserven umgewandelt werden. PEAs sind vorläufig, können abgeleitete Ressourcen einschließen und bieten keine Gewähr, dass die modellierte Wirtschaftlichkeit realisiert wird. Bohrlängen sind gemeldete Abschnittslängen; sie entsprechen nur dann der wahren Mächtigkeit, wenn die Quelle dies ausdrücklich angibt. Die Redaktion hat keine eigene Probenprüfung oder technische Verifizierung vorgenommen.

Besondere Anlagerisiken: Explorations- und Entwicklungsunternehmen können über keine laufende Minenproduktion oder positiven Cashflows verfügen und sind häufig auf zusätzliche Finanzierung angewiesen. Mögliche Folgen sind Verwässerung, Verzögerungen oder Projektabbruch. Hinzu kommen hohe Kursvolatilität, geringe Liquidität, Totalverlustrisiko, Währungs- und Länderrisiken, schwankende Metallpreise, technische Fehlschläge, Schätzungsunsicherheit, Titel-, Genehmigungs-, Umwelt-, Steuer-, Infrastruktur- und Gegenparteirisiken. Strategische Beteiligungen vermitteln nur einen indirekten und veränderlichen wirtschaftlichen Hebel. Frühphasige metallurgische Resultate oder Einzelbohrungen erlauben keine belastbare Aussage über eine spätere Mine.

Haftung und Aktualität: Die Angaben wurden nach bestem Wissen aus als verlässlich erachteten Quellen zusammengestellt, können aber Fehler, Verzögerungen oder Auslassungen enthalten. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Haftung für Entscheidungen oder Schäden übernommen, die allein auf diese Veröffentlichung gestützt werden. Unberührt bleiben zwingende gesetzliche Haftung sowie Haftung für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Aussagen geben den Informationsstand bei Erstellung wieder; eine laufende Aktualisierung ist nicht zugesagt.

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