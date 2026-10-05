GoldMining: Vom Ressourcenportfolio zu konkreten Entwicklungsplänen

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) verändert sich die Investmentstory sichtbar. Über Jahre wurde das Unternehmen vor allem als eine Art „Goldbank“ wahrgenommen: ein breit diversifiziertes Portfolio großer Gold- und Gold-Kupfer-Ressourcen in Nord- und Südamerika, ergänzt um Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften. Jetzt rückt nun ein anderer Aspekt in den Vordergrund. Mit neuen Wirtschaftlichkeitsstudien, laufenden Bohrprogrammen und konkreteren Entwicklungsschritten versucht GoldMining, aus der umfangreichen Ressourcenbasis einzelne Projekte herauszulösen und technisch wie wirtschaftlich weiterzuentwickeln.

Die jüngsten Pressemitteilungen zeigen diese Verschiebung besonders deutlich. Für São Jorge in Brasilien wurde im Juni eine neue Preliminary Economic Assessment (PEA) vorgelegt und der zugehörige NI-43-101-Bericht am 22. Juli eingereicht. Bereits zuvor hatte GoldMining die PEA für La Mina in Kolumbien aktualisiert. Parallel laufen Explorationsprogramme bei São Jorge und Yarumalito, während Crucero in Peru durch die erstmalige Einbeziehung von Antimon eine zusätzliche strategische Komponente erhalten hat. Die Story ist damit breiter als ein einzelnes Projekt – zugleich wird 2026 erstmals deutlicher, welche Assets innerhalb des Portfolios die nächste Entwicklungsstufe erreichen könnten.

Vom „Ounce Bank“-Modell zu konkreten Entwicklungsplänen

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) kontrolliert ein Portfolio von Ressourcenprojekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Im Halbjahresupdate vom 25. Juni bezifferte das Unternehmen seine globale Ressourcenbasis auf 13,1 Mio. Unzen Goldäquivalent in den Kategorien Measured & Indicated sowie weitere 9,0 Mio. Unzen AuEq in der Kategorie Inferred. Diese Summen verteilen sich auf unterschiedliche Projekte, Jurisdiktionen und Entwicklungsstadien und sind daher nicht mit einer einheitlichen wirtschaftlich gewinnbaren Reserve gleichzusetzen.

Ein zweiter Teil der Investmentstory liegt außerhalb der direkt gehaltenen Projekte. GoldMining besitzt strategische Aktienbeteiligungen…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

• Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

• Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von GoldMining Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Verantwortlichkeit

Erstellerin und Herausgeberin des Beitrags ist die SRC swiss resource capital AG. Autor ist ein freier Journalist. Verantwortliche Person im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, Geschäftsführer der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Der Beitrag wurde im Auftrag von GoldMining Inc. erstellt und verbreitet. GoldMining Inc. wurde der Beitrag nicht zur fachlichen Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Unternehmensangaben und Angaben Dritter wurden journalistisch eingeordnet; soweit nicht ausdrücklich angegeben, handelt es sich bei der Wiedergabe solcher Angaben nicht um eigene Prognosen oder Berechnungen der SRC oder des Autors.

Vergütung und Interessenkonflikte

Zwischen der SRC swiss resource capital AG und GoldMining Inc. besteht eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Marketing-/Kommunikationsbeziehung. SRC erhält für Kommunikations- und Marketingleistungen eine Vergütung. Der freie Journalist wird für seine Tätigkeit vergütet. Die Vergütung ist nicht vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, der Kursentwicklung der Aktie, dem Erreichen bestimmter Projektziele oder einer bestimmten positiven Berichterstattung abhängig. Aufgrund dieser Geschäftsbeziehung besteht ein potenzieller Interessenkonflikt.

Wertpapierpositionen und Beteiligungen

Weder der freie Finanzjournalist noch die SRC swiss resource capital AG halten zum Redaktionsschluss Aktien von GoldMining Inc. oder andere Finanzinstrumente mit Bezug auf GoldMining Inc., insbesondere keine Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, sonstigen Derivate oder sonstigen Long-/Short-Positionen. Die SRC swiss resource capital AG hält insbesondere keine offenzulegende Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5 % oder mehr in GoldMining Inc. GoldMining Inc. hält keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG. Diese Angaben beziehen sich auf den Redaktionsschluss; künftige Transaktionen bleiben vorbehalten.

Redaktionelle Quellenbasis, Methodik und Informationsstand

Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Originalquellen von GoldMining Inc. und den technischen Berichten zu den genannten Projekten. Berücksichtigt wurden insbesondere: GoldMining Inc., „GoldMining Files PEA Technical Report for its São Jorge Project, Brazil“, 22.07.2026; „GoldMining Issues Mid-Year 2026 Shareholder Update“, 25.06.2026; „GoldMining Announces Positive PEA Highlighting $532 Million After-Tax NPV and 42% IRR at its São Jorge Project, Brazil“, 11.06.2026; „GoldMining Files PEA Technical Report for its La Mina Project, Colombia“, 08.06.2026; „GoldMining Commences 2026 Exploration Drilling Program at its Yarumalito Gold-Copper Project, Colombia“, 26.05.2026; „GoldMining Announces Updated PEA Highlighting $1.0 Billion After-Tax NPV and 32% IRR at La Mina Project, Colombia“, 28.04.2026; sowie „GoldMining Updates Mineral Resource Estimate with Inclusion of Antimony at its Crucero Gold Project, Peru“, 17.02.2026. Direkter Quellenzugang: GoldMining-Newsseite Direkte Primärquellen: São Jorge TR | Mid-Year | São Jorge PEA | La Mina TR | Yarumalito | La Mina PEA | Crucero MRE | São Jorge Drilling | Whistler/USGO | Ressourcentabelle | Corporate Presentation

Informationsstand: 01. Oktober 2026. Die News-Seite von GoldMining Inc. wies zum Redaktionsschluss den 22. Juli 2026 als jüngste Pressemitteilung aus. Die in der Portfolio-Grafik genannten Beteiligungsquoten und Aktienzahlen stammen dagegen aus unterschiedlichen, überwiegend im Jahr 2025 veröffentlichten Unternehmensunterlagen und sind keine aktuellen Beteiligungsangaben zum Veröffentlichungsdatum. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Pflichten – nicht. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

SRC und der Autor haben die Angaben des Unternehmens und der technischen Drittquellen nicht unabhängig technisch, geologisch, rechtlich oder wirtschaftlich verifiziert und keine eigene Unternehmensbewertung, DCF-Berechnung, Ressourcenschätzung, Reservenschätzung, metallurgische Untersuchung oder Machbarkeitsstudie erstellt.

Technische Angaben und Qualified Persons

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben stammen aus den jeweiligen Unternehmensmeldungen und NI-43-101-Berichten. Für den São-Jorge-Technical-Report und die Meldung vom 22. Juli 2026 benannte GoldMining Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development, als Qualified Person für die dort enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen. Für die La-Mina-Meldung und die zugehörigen technischen Informationen wurde Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., als Qualified Person benannt; die La-Mina-Mineralressourcenschätzung wurde unter der Verantwortung von Scott Wilson, C.P.G., SME, erstellt. Für die Crucero-Mineralressourcenschätzung wurde Gregory Z. Mosher, P.Geo., Principal Geologist von Global Mineral Resource Services und unabhängig vom Unternehmen, als Qualified Person für die MRE benannt; Tim Smith, Vice President Exploration von GoldMining, wurde für die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen benannt. Für weitere Projekte gelten die in den jeweiligen technischen Berichten bezeichneten Qualified Persons. SRC und der Autor sind keine Qualified Persons.

Mineral Resources, Mineral Reserves und AuEq

Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und können nicht unmittelbar in Mineral Reserves umgewandelt werden. Es besteht keine Gewähr, dass Mineral Resources durch weitere Arbeiten in höher klassifizierte Ressourcen oder Reserven überführt werden können. Goldäquivalent- beziehungsweise AuEq-Angaben sind rechnerische Vergleichsgrößen, deren Höhe von den jeweils verwendeten Metallpreisen, metallurgischen Recoveries und weiteren Annahmen abhängt. AuEq-Werte verschiedener Projekte sind daher nur eingeschränkt unmittelbar vergleichbar.

Preliminary Economic Assessments und Studienwerte

Die PEAs zu São Jorge und La Mina sind vorläufiger Natur. Sie enthalten Inferred Mineral Resources, die geologisch als zu spekulativ gelten, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineral Reserves ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die in den PEAs dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Angaben zu NPV, IRR, Payback, CAPEX, AISC, Produktionsmengen, Minenlaufzeiten, Durchsatz und Recoveries sind Modellwerte auf Basis der jeweiligen Studienannahmen und keine tatsächlich erzielten Ergebnisse oder Garantien für eine spätere Produktion.

Insbesondere beruhen die Basisfälle der 2026er Studien auf festgelegten Metallpreisannahmen. Höhere oder niedrigere Gold-, Kupfer- und Silberpreise können die modellierten Wirtschaftlichkeitskennzahlen wesentlich verändern. Auch Kosteninflation, technische Änderungen, Genehmigungsauflagen, Finanzierungskonditionen und metallurgische Ergebnisse können spätere Studienwerte erheblich beeinflussen.

Strategische Beteiligungen und Bilanzangaben

Der im Beitrag genannte Wert von rund 185 Mio. US-Dollar an Cash und börsennotierten Wertpapieren stammt aus dem Unternehmensupdate vom 25. Juni 2026 und ist eine stichtagsbezogene Unternehmensangabe. Die Marktwerte der Beteiligungen an U.S. GoldMining Inc., Gold Royalty Corp., NevGold Corp. und gegebenenfalls weiteren börsennotierten Gesellschaften unterliegen Kursschwankungen und können sich seit dem genannten Stichtag wesentlich verändert haben. Die in der Portfolio-Grafik dargestellten Aktienzahlen und Beteiligungsquoten beziehen sich auf unterschiedliche historische Stichtage und dürfen nicht als aktuelle Beteiligungsangaben zum Veröffentlichungsdatum verstanden werden. Der Wert dieser Beteiligungen ist nicht mit frei verfügbarem Cash gleichzusetzen.

Explorations- und Bohrergebnisse

Einzelne Bohrabschnitte und Explorationsergebnisse sind nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Kontinuität, Größe oder Wirtschaftlichkeit einer gesamten Lagerstätte. Neue Explorationsergebnisse außerhalb bestehender Mineralressourcen dürfen nicht automatisch als zusätzliche Ressourcenunzen behandelt werden. Erst eine ordnungsgemäß erstellte und veröffentlichte Mineralressourcenschätzung kann feststellen, ob und in welchem Umfang neue Ergebnisse in eine Mineral Resource einbezogen werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag enthält beziehungsweise verarbeitet zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, insbesondere hinsichtlich weiterer Bohrergebnisse, Ressourcenerweiterungen, der Aufnahme und Durchführung von Pre-Feasibility-Arbeiten, Genehmigungsverfahren, möglicher Projektentwicklungen bei São Jorge und La Mina, potenzieller Synergien im kolumbianischen Mid-Cauca-Portfolio, der weiteren Entwicklung von Crucero, Yellowknife und Whistler sowie möglicher Transaktionen oder Wertfreisetzungen aus nicht zum Kernportfolio zählenden Assets. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Planungen, Annahmen und Schätzungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Besondere Risiken

Investitionen in Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen Schwankungen der Gold-, Kupfer-, Silber-, Antimon- und sonstigen Rohstoffpreise, geologische und metallurgische Unsicherheiten, Änderungen von Ressourcenmodellen, fehlende Mineralreserven, technische und operative Risiken, Kosteninflation, Finanzierung und Verwässerung, Genehmigungs- und Umweltrisiken, soziale und lokale Akzeptanz, Infrastruktur- und Lieferkettenrisiken, Wechselkursrisiken sowie politische, steuerliche, rechtliche und regulatorische Risiken in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

GoldMining ist derzeit kein kommerzieller Minenproduzent. Eine positive PEA stellt weder eine Bauentscheidung noch eine Garantie für Finanzierung, Genehmigung, Bau, Inbetriebnahme oder profitable Produktion dar. Die Diversifikation über mehrere Projekte und strategische Beteiligungen kann einzelne projektspezifische Risiken reduzieren, beseitigt diese jedoch nicht.

Regulatorische Transparenz

Die Transparenzangaben orientieren sich, soweit einschlägig, insbesondere an Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, den §§ 85 und 86 WpHG sowie den Transparenzgrundsätzen der British Columbia Securities Commission für Promotional Communications. Lesen Sie hier weiter.