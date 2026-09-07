Gründungen mit wirtschaftlicher Substanz auf Höchststand

In der Region Heilbronn-Franken gibt es immer mehr Unternehmen. Laut dem aktuellen Gründungsreport der IHK Heilbronn-Franken stieg die Zahl der Neugründungen 2025 um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 7.308. Besonders dynamisch ist die Entwicklung in den Landkreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall.

„Nachdem sich das Gründungsgeschehen 2024 vergleichsweise stabil entwickelt hat, gab es 2025 einen deutlichen Schub bei den Nebenerwerbsgründungen und den Gründungen mit wirtschaftlicher Substanz. Das zeigt, wie viel unternehmerischer Mut und Potenzial in Heilbronn-Franken steckt – trotz oder gerade wegen schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen“, bewertet Christina Nahr-Ettl, bei der IHK Heilbronn-Franken zuständig für Unternehmen und International, die Ergebnisse des jetzt veröffentlichten Gründungsreports 2025.

Danach gab es in der Region 2025 insgesamt 7.308 Neugründungen, 709 mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen insgesamt (darunter z.B. auch Unternehmensumzüge oder -nachfolgen) stieg um acht Prozent auf 8.918. Mehr als 66 Prozent der rund 7.000 Neugründungen waren Nebenerwerbsgründungen (4.830). Einzelunternehmen bleiben mit 83 Prozent die mit Abstand häufigste Rechtsform. Bei den Branchen waren die „sonstigen Dienstleistungen“ am stärksten vertreten (45 Prozent), gefolgt von Einzelhandel und produzierendem Gewerbe.

Den stärksten prozentualen Anstieg bei den Neugründungen verzeichnet der Hohenlohekreis mit einem Plus von rund 18 Prozent, gefolgt vom Landkreis Schwäbisch Hall mit knapp 14 Prozent. „Gerade diese beiden Landkreise hatten 2024 noch Rückgänge verzeichnet“, merkt Christina Nahr-Ettl an.

Besonders erfreut ist sie über die wachsende Anzahl an potenziellen Erfolgsgeschichten im Gründungsgeschehen. So wurden 2025 mehr als 1.200 sogenannte Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz registriert, gegenüber 2024 ein Plus von knapp fünf Prozent. „Das ist der höchste Wert seit 2020 und ein wichtiger Hinweis darauf, dass nicht nur die Zahl der Gründungen insgesamt steigt, sondern dass junge Unternehmen mit wirtschaftlicher Substanz an den Start gehen“, sagt Christina Nahr-Ettl auch mit Blick auf die Motive von Gründerinnen und Gründern, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Statistiken der DIHK zeigen, dass bundesweit Gründungsinteressierte zunehmend aus wirtschaftlicher Not, mangelnden Erwerbsalternativen und Sorge um die berufliche Zukunft die Gründungsberatung der IHKs aufsuchen. Auch die IHK Heilbronn-Franken beobachtet eine steigende Nachfrage nach Gründungsberatung aus der Arbeitslosigkeit heraus.

Dass sich für Gründerinnen und Gründer der Sprung in die Selbstständigkeit auszahlt, zeigt das Verhältnis zwischen Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen. 2025 standen in der Region Heilbronn-Franken 8.918 Gewerbeanmeldungen 7.141 Gewerbeabmeldungen gegenüber. Daraus ergibt sich ein positiver Gründungssaldo von 1.778.

Geschäftsaufgaben treffen dabei vor allem kleine Unternehmen. 96 Prozent der aufgegebenen Betriebe hatten keine Beschäftigten und wurden als Soloselbstständige geführt.

Alle Infos rund um das Thema Gründung gibt es auf

www.ihk.de/heilbronn-franken