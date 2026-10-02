Gründungscoaching mit AVGS-Förderung: Business Start EU verbindet Coaching, Businessplan und KI-Finanzplanung

Heidelberg, Oktober 2026. Wer sich aus der Arbeitslosigkeit oder aus einer Anstellung heraus selbstständig machen möchte, scheitert selten an der Idee – sondern an Businessplan, Finanzplanung und der Frage, wie beides finanziert wird. Genau hier setzt Business Start EU an: Die Heidelberger Gründungsberatung bündelt gefördertes Gründungscoaching, professionelle Businessplan-Erstellung und eine KI-gestützte Finanzplanung zu einem durchgängigen Weg in die Selbstständigkeit.

Ein zentraler Baustein ist das AVGS-Gründungscoaching. Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) wird von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter ausgestellt und übernimmt für Berechtigte die Kosten eines individuellen Gründungscoachings vollständig – für die Teilnehmenden entstehen keine Eigenkosten. Durchgeführt wird das Coaching gemeinsam mit dem AZAV-zertifizierten Trägerpartner Starthilfe Bildungswerk GmbH. Details zum Ablauf finden Interessierte auf der Angebotsseite zum AVGS-Einzelcoaching von Business Start EU.

Die Erfahrung dahinter ist gewachsen, nicht behauptet: Über 200 erstellte Businesspläne, ein begleitetes Finanzierungsvolumen von mehr als 55 Millionen Euro und 20 Jahre Erfahrung in der Gründungsbegleitung stehen hinter der Beratung. Seit 2019 ist Business Start EU als Beratungsunternehmen BAFA-gelistet (Beraternummer 205985) und damit auch für geförderte Beratungsprogramme des Bundes zugelassen.

Neu ist der Einsatz KI-gestützter Werkzeuge in der Finanzplanung. Statt Zahlen einmalig in eine Excel-Tabelle zu schreiben, entstehen Umsatz-, Kosten- und Liquiditätsplanung im Dialog – nachvollziehbar für Gründerinnen und Gründer und belastbar für Banken, Bürgschaftsbanken und Förderstellen. So wird aus einer Idee ein Plan, den auch Dritte prüfen und finanzieren können. „Eine gute Gründung braucht keinen Hochglanzprospekt, sondern Zahlen, die tragen – und einen Menschen, der sie erklärt“, fasst Geschäftsführer Tobias Späth den Ansatz zusammen.