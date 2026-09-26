Großes Bohrprogramm auf Filo Sur und Step-out-Ergebnisse außerhalb der Sapuchi-Ressource!

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc. und Axo Metals Corp.!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) plant für Filo Sur bis zu 20.000 Bohrmeter in der Saison 2026/27; Axo Metals (WKN: A42784) meldete am 14. September neue Ergebnisse aus dem Goldprojekt San Antonio. Bei beiden Unternehmen stehen damit konkrete Explorationsschritte im Mittelpunkt.

‚Filo Sur wird jetzt auf den Grund gegangen!

Mogotes (WKN: A3ENQ6) meldete für die Saison 2025/26 6.208 abgeschlossene Bohrmeter vom Kupferprojekt ‚Filo Sur . Aufgrund der bisherigen Erfolge plant das Unternehmen 2026/27 bis zu 20.000 Meter, also mehr als das Dreifache. Die Aufnahme der Bohrarbeiten ist für November 2026 vorgesehen, steht laut Mitteilung aber unter dem Vorbehalt von Wetter und Zugang zum Gelände.

Das Programm soll die Entdeckungen ‚Albor und ‚Cruz del Sur erweitern, Porphyrziele bei ‚Luz del Sol und Cuenca testen und Erkundungsbohrungen entlang der rund 10 km langen ‚Macho-Muerto -Störungszone umfassen. Mogotes zufolge ist ein Großteil dieser Struktur auf dem Projekt noch nicht bebohrt.

‚San Antonio : Axo meldet ‚Step-outs außerhalb der Ressource!

In einer Mitteilung vom 14. September berichtete Axo Metals (WKN: A42784) über Ergebnisse aus 29 Bohrlöchern und rund 5.000 Bohrmetern bei ‚San Antonio in Mexiko. Für Bohrloch SOSAP-26-039 meldete das Unternehmen 18,0 m mit 8,15 Gramm Gold je Tonne ab 18 m Tiefe, einschließlich 12 m mit 11,71 Gramm je Tonne.

Aus…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und redaktionelle Grundlage

Redaktionsstand und Quellenabruf: 25.09.2026. Unternehmensmitteilungen werden als Angaben der jeweiligen Unternehmen wiedergegeben, sie sind keine unabhängige technische Prüfung.

Marktdaten

World Gold Council: Weekly Markets Monitor, 21.09.2026 “ Wochenübersicht für die am 18.09.2026 endende Woche.

World Gold Council: Gold ETFs and flows, August 2026, 09.09.2026 “ August-ETF-Flüsse und physische Bestände; veröffentlicht 09.09.2026.

U.S. Treasury: Daily Treasury Rates, August 2026 “ Tagesrendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, 31.08.2026.

S&P Global: Copper in the Age of AI: Challenges of Electrification “ Szenario und Nachfrageschätzung für Kupfer aus Rechenzentren.

Unternehmens- und Projektdaten

Mogotes Metals: Update on Exploration Plans in 2026-2027, 22.09.2026 “ Bohrpläne Filo Sur, Beskauga und Copper Cliff; Stand der Meldung.

Mogotes Metals: Filo Sur Season Results and 2026-2027 Drilling Plan, 04.09.2026 “ Filo-Sur-Bohrungen, Cuenca-Ziel und Ergebnisse 2025/26.

Mogotes Metals: Albor Drilling Results, 09.07.2026 “ Albor-Abschnitte und CuEq-Annahmen.

Mogotes Metals: Beskauga Option and 2022 Resource Estimate, 27.02.2026 “ Option und von Mogotes zitierte Ressourcenschätzung 2022.

Mogotes Metals: Copper Cliff Option Agreement, 15.04.2026 “ Option/JV-Bedingungen zu Copper Cliff.

Mogotes Metals: Rio Tinto Strategic Investment and Alliance, 27.08.2026 “ Platzierung und strategisch-technische Allianz.

Axo Metals: San Antonio Drilling Results, 14.09.2026 “ Von Axo herausgegebene Meldung, syndiziert über Access Newswire; geprüfte Spiegelung bei WebDisclosure, 14.09.2026.

Axo Metals: MIA Approval and CUS Status, 27.07.2026 “ MIA/CUS-Mitteilung vom 27.07.2026.

Angaben zum Herausgeber

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Disclaimer

Redaktionsstand 25.09.2026. Die tatsächliche Erstveröffentlichung wird mit Zeitstempel im Veröffentlichungsheader ausgewiesen.

Anzeige, Auftrag und Vergütung

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) und Axo Metals Corp. (TSXV: AXO). Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche Investor-Relations-Beraterverträge und vergütet JS Research GmbH für die Berichterstattung. Zwischen JS Research GmbH beziehungsweise dem Autor und den Emittenten besteht laut den Offenlegungsangaben kein direktes Beratungsmandat.

Ersteller, Autor und redaktionell Verantwortliche

Ersteller und Herausgeber ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist laut Impressum der JS Research GmbH Jörg Schulte.

Vorabprüfung und Interessenkonflikte

Der Autor hält zum Redaktionsstand 25.09.2026 Aktien von Axo Metals Corp. und keine Aktien von Mogotes Metals Inc. Die Größe der Axo-Position liegt deutlich unter einer Netto-Position von 0,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals. Weitere Positionen, Optionen, Warrants, Derivaten, Short-Positionen, sind nicht vorhanden. Die Unternehmen haben den vorliegenden Beitrag nicht geprüft oder freigegeben.

Quellen, Redaktionsstand und Prüfungsumfang

Redaktionsstand dieser Fassung ist der 25.09.2026. Die genannten Zahlen wurden soweit verfügbar mit den verlinkten Originalquellen abgeglichen. Marktangaben stammen insbesondere vom World Gold Council, der U.S. Treasury und S&P Global; Projekt-, Bohr- und Ressourcenangaben sind Unternehmensangaben. JS Research hat für diesen Beitrag keine eigenen Proben, Laborzertifikate, Bohrdatenbanken, geologischen Modelle oder Ressourcenschätzungen geprüft und keine metallurgischen Tests, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die veröffentlichten Bohr- und Ressourcendaten sind daher quellengestützt, aber nicht durch diese Redaktion unabhängig technisch verifiziert. Bei der CuEq-Angabe zu FS_DDH_016 nennt Mogotes unter anderem angenommene Metallausbeuten von 80 Prozent auf Grundlage von Analogien; metallurgische Tests auf dem Projekt lagen laut Mitteilung nicht vor, und wahre Mächtigkeiten waren nicht bestimmbar.

Technische Angaben und Ressourcen

Die Beskauga-Angaben beziehen sich auf eine von Mogotes 2026 zitierte Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2022. Angezeigt und vermutet sind Ressourcenkategorien; sie sind keine Mineralreserven und belegen für sich keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Eine aktuellere Schätzung wird hier nicht behauptet; die Angaben werden ausdrücklich als die 2022er Schätzung nach Wiedergabe durch Mogotes bezeichnet. Bohrlängen sind keine wahre Mächtigkeit. Zielgebiete wie Cuenca sind Explorationsziele und keine Mineralressourcen. Die Zusammenfassung verschiedener Bohrabschnitte zu einem einzigen kontinuierlichen Intervall wird nicht vorgenommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und wesentliche Risiken

Bohrprogramme, Beginntermine, erwartete Analyseergebnisse, PEA-Zeitpläne, Genehmigungen und mögliche Earn-in-Beteiligungen sind Pläne oder Erwartungen der Unternehmen und können sich ändern oder ausbleiben. Sie sind keine Garantie für Ressourcenzuwachs, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung oder Produktion. Wesentliche Risiken umfassen Explorations- und Geologierisiken, nicht bestätigte Kontinuität und Mächtigkeit der Mineralisierung, Metallurgie, Genehmigungen und Umweltauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Partner- und Optionsbedingungen, Rohstoffpreise, Wechselkurse, politische und rechtliche Änderungen sowie Projektumsetzung. Prognosen externer Stellen, darunter die S&P-Global-Prognose zur Kupfernachfrage, sind Szenarien und keine sichere Entwicklung.

Information, keine individuelle Beratung

Der Beitrag dient der allgemeinen Information und Werbung. Er berücksichtigt weder persönliche finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse noch Risikotragfähigkeit und ist keine individuelle Anlageberatung. Er enthält keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren. Die werbliche Kennzeichnung und dieser Hinweis ändern nicht die rechtliche Einordnung des Inhalts. Soweit der Beitrag nach seinem Inhalt und den Umständen als Anlageempfehlung oder als Information mit Anlageempfehlungscharakter einzuordnen ist, sind die jeweils einschlägigen Transparenz-, Objektivitäts- und Interessenkonfliktpflichten gesondert zu prüfen.

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