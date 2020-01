Große Kartenherausgeber sichern E-Commerce-Zahlungen mit Entersekt und Netcetera

Bank-Verlag als Service-Unternehmen der privaten

Banken in Deutschland sowie große österreichische Kartenherausgeber entscheiden

sich für sichere und nutzerfreundliche Authentifizierungslösung

Drei weitere Kartenherausgeber aus der DACH-Region authentifizieren jetzt

Zahlungen im Online-Shopping mit Transakt von Entersekt. Der langjährige

Entersekt-Partner und Payment-Technologie-Experte Netcetera hat das neue System

– basierend auf seinen zertifizierten 3-D Secure-Produkten – für Kunden des

Bank-Verlags implementiert. Darüber hinaus führt Netcetera die

Entersekt-Authentifizierungslösung bei zwei großen österreichischen

Kartenherausgebern ein.

Mit der neuen Lösung können Kunden dieser Kartenherausgeber ihre Zahlungen bei

Online-Käufen jetzt mit nur einem Fingertipp der App ihrer Bank genehmigen. Das

Angebot kombiniert PSD2-konforme Authentifizierung und modernste Sicherheit für

mobile Apps mit hervorragender Nutzerfreundlichkeit. Entersekt und Netcetera

verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Absicherung von

Zahlungsvorgängen mit dem 3-D Secure-Verfahren.

Die Authentifizierungs-Lösung reduziert nicht nur signifikant Betrugsfälle bei

Kartenzahlungen im Internet und nachweislich auch die Abbruchrate beim

Einkaufsvorgang, sondern erhöht die Anzahl und den Durchschnittsbetrag von

Transaktionen. So können Kartenherausgeber mithilfe dieser Lösung ihre

Kundenbindung deutlich verbessern.

Die hochflexible und nach neuestem Standard zertifizierte 3-D Secure-Lösung kann

schnell implementiert werden. Das neue Verfahren stand pünktlich zum

ursprünglichen PSD2-Stichtag am 14. September 2019 zur Verfügung. “Erfahrung

zählt bei komplexen Projekten und engen Terminvorgaben”, sagt Uwe Härtel,

Country Manager Zentraleuropa bei Entersekt. “Unsere gemeinsame Erfolgsbilanz

mit Netcetera kann sich sehen lassen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit

bei vielen weiteren Implementierungen. Mithilfe unserer Lösung können unsere

Kunden die Erwartungen der Verbraucher erfüllen und gleichzeitig die eigenen

Compliance-Ziele umsetzen – schnell und ohne Komplikationen.”

“Wir sind stolz auf unsere 3-D Secure-Lösungen, die immer unter den ersten nach

neuesten Standards zertifizierten Produkten weltweit sind. Zusammen mit unserem

Partner Entersekt ermöglichen wir Kartenherausgebern damit PSD2-konforme,

sichere und gleichzeitig nutzerfreundliche Karten-Zahlungsprozesse”, sagt Peter

Frick, Managing Director Payment Security bei Netcetera.

“Wir haben einen zuverlässigen und technologisch führenden Partner für 3-D

Secure-Lösungen gesucht. Die Entscheidung für Netcetera und die Entersekt-Lösung

hat gezeigt, dass der Bank-Verlag sein Angebot im Produktportfolio für unsere

Privatbanken in Deutschland um eine hochprofessionelle 3-D Secure-Lösung

erfolgreich erweitern konnte. Der Bank-Verlag hat die ersten Kartenportfolien

von Privatbanken mit der gemeinsamen App-basierten Biometrie-Lösung erfolgreich

ausstatten können”, sagt Christoph Thöt, Bereichsleiter Cards & Payment

Solutions beim Bank-Verlag.

Über Entersekt

Entersekt ist ein Anbieter innovativer Fintech-Lösungen mit Fokus auf mobile

Einsatzszenarien. Finanzdienstleister und andere Unternehmen vertrauen auf das

patentierte System für Mobilgeräte-basierte Identitätsprüfung, um ihren Kunden

eine sichere und gleichzeitig komfortable Anwendungserfahrung zu ermöglichen –

unabhängig vom Service-Kanal. Mit der Technologie von Entersekt verfügen

Unternehmen über einen Wettbewerbsvorteil, sowohl bei der Herstellung von

Compliance durch starke Anwenderauthentifizierung und fortschrittliche

App-Sicherheit als auch bei der Umsetzung von Kundenwünschen nach orts- und

zeitunabhängiger Informationsverfügbarkeit und Zahlungsfunktionalität.

www.entersekt.com

Über Netcetera

Netcetera unterstützt ihre Kunden weltweit mit zukunftsweisenden

Dienstleistungen, Produkten und Individualsoftware. Als Marktführer in 3-D

Secure in der DACH Region bietet die Softwarefirma innovative digitale

Zahlungslösungen mit einem starken Fokus auf Convenience, Sicherheit und den

mobilen Gebrauch. Mehr als 1.000 Bankinstitute und Zahlungskarten-Herausgeber

verlassen sich auf ihre hochwertigen, Scheme-zertifizierten Produkte für 3-D

Secure, mobiles kontaktloses Bezahlen, digitale Wallets, risikobasierte und

nutzerfreundliche Authentifizierung oder Digital Banking Apps für optimiertes

Banking. Netcetera hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt 550

Experten an dreizehn Standorten in Europa und den UAE. Sie betreibt 24/7

PCI-zertifizierte digitale Zahlungsdienste für alle gängigen Kartennetze und

über 25 Millionen Karten. www.netcetera.com

Über Bank-Verlag

Der Bank-Verlag ist das zentrale Serviceunternehmen privater Banken in

Deutschland. Seit seiner Gründung als Fachverlag im Jahr 1961 hat sich das

Unternehmen als IT-Dienstleister etabliert und betreibt hochsichere IT-Systeme

sowie Anwendungen für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs und zur

Einhaltung von Compliance-Anforderungen. Der Bank-Verlag verfügt über

langjährige Erfahrung in den Bereichen Debit- und Kreditkarten sowie E-Banking

und entwickelt Standards und Sicherheitsverfahren zur Cyber Security. Dazu ist

der Bank-Verlag Herausgeber diverser Fachpublikationen und bietet mit seinen

Veranstaltungen wichtige Informationen und Networking-Gelegenheiten für den

Finanzsektor. In allen Segmenten gehört das Unternehmen zu den Marktführern der

Branche. Der Bank-Verlag ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des

Bundesverbands deutscher Banken und hat seinen Hauptsitz in Köln sowie eine

Niederlassung in Frankfurt/Main. www.bank-verlag.de

Pressekontakt:

Anne Weber-Ploemacher

BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH

+49 (0) 2154 8122-17

weber@kommunikation-bsk.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122445/4500377

OTS: Entersekt

Original-Content von: Entersekt, übermittelt durch news aktuell