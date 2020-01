Grüne Woche Newsticker – 24. Januar 2020 (FOTO)

Zahl des Tages

1,39 Meter

von Maul bis Schwanz misst der Sibirische Stör beim Fisch-Informationszentrum.

Er ist eine Sie und stammt aus der Zucht einer Aquakultur -Kreislaufanlage in

Fulda, wiegt rund 15 Kilogramm. Kaltgeräuchert schmeckt es am besten, sagt

Fabian Schäfer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.

Tages-Themen der Grünen Woche

Finale am Wochenende mit einem vollen Showprogramm

Endspurt auf der Grünen Woche: Am Wochenende präsentieren sich die 1.810

Aussteller aus 72 Ländern noch einmal mit einem vollen Programm. Zusätzlich

sorgt das Reitsport-Event Hippologica mit elf Wettbewerben im Springen, Fahren,

Dressur und Voltigieren in Halle 25 für volle Ränge. Zu den Publikums-Highlights

zählen auch in diesem Jahr die Blumenhalle 9 und die Tierhallen 25/26. Von

Norwegen bis Ruanda – zahlreiche Standrestaurants präsentieren die kulinarische

Vielfalt der Messe. Das Partnerland Kroatien lockt in Halle 10.2 mit

landestypischen Speisen und Getränken. Auf mehr als 20 Show- und Kochbühnen gibt

es ein abwechslungs-reiches Programm. Musik und Aktion werden unter anderem in

den Hallen von Bayern (22b), Brandenburg (21), Mecklenburg-Vorpommern und

Baden-Württemberg (5.2) sowie Sachsen-Anhalt (23) geboten. Bei

Nordrhein-Westfalen (5.2a) bittet am Sonnabend die Fußballerin Nina Windmüller

zur Bewegungs-animation, am Sonntag tritt nach einem Kochduell das Berliner

Karnevals-Prinzenpaar Auf der LandSchau-Bühne in Halle 27 startet am Sonntag das

große Finale der Hallenmeisterschaft im Zweimann-Schrotsägen. Die Grüne Woche

ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere

Informationen gibt es auf www.gruenewoche.de. Kontakt: Wolfgang Rogall,

Telefon:+49 3038 2218, E-Mail: wolfgang.rogall@messe-berlin.de

HIPPOLOGICA ab heute auf der Grünen Woche

Als größtes Hallenreitsportevent der Hauptstadt startet die HIPPOLOGICA heute in

Halle 25 und 26. Bei elf Wettbewerben in den Bereichen Springen, Fahren, Dressur

und Voltigieren treten auf Einladung des Landesverbands Pferdesport

Berlin-Brandenburg e. V. (LPBB) bis Sonntag Reitsportler aus der Region

gegeneinander an. In der Abreithalle in Halle 27 können Besucher Pferden und

Reitern beim Aufwärmen zuschauen. Zudem gibt es an den Ständen der Aussteller

ein breites Angebot an Ausrüstung für Pferd und Reiter. Peter Fröhlich,

Geschäftsführer des LPBB, betrachtet die HIPPOLOGICA als eine Gelegenheit, vor

einer großen Zuschauer-Kulisse zu zeigen, was die Faszination des Pferdesports

ausmacht. Der Zugang zur HIPPOLOGICA ist auch mit einem Ticket für die Grüne

Woche möglich. Halle 25 und 26, Kontakt: Christine Franke, Telefon: +49 30 3038

2275, E-Mail: christine.franke@messe-berlin.de

Ministerin Klöckner zeichnete beste Regent-Weinerzeuger aus

Gemeinsam mit der deutschen Weinkönigin von der Nahe, Angela Vogt, hat

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf der Grünen Woche die besten

Weinerzeuger der roten Rebsorte Regent ausgezeichnet. Die diesjährigen

Preisträger sind das Weingut Haberkern aus Baden-Württemberg (Ertragsfläche

unter zehn Hektar), das Weingut Bungert-Mauer aus Rheinland-Pfalz (Ertragsfläche

über zehn Hektar) und die Winzergenossenschaft Kallstadt aus Rheinland-Pfalz

(Winzergenossenschaften und Kellereien). Der Regent sei eine ganz besondere

Rebsorte, betonte die Ministerin. “Denn dank seiner großen Widerstandsfähigkeit

kommt er mit weniger Pflanzenschutzmitteln aus. Das fördern wir als Ministerium

und der Fortschritt geht weiter. Die Rebsorten der kommenden Generation sollen

noch besser an sich verändernde Klimaverhältnisse angepasst sein, etwa

Trockenheit vertragen. Das wichtigste aber: Die Weine schmecken, haben eine hohe

Qualität.” Die besten Regent-Weinerzeuger werden seit elf Jahren vom

Julius-Kühn-Institut des Ministeriums gekürt, das selbst neue, gegen

Pilzkrankheiten resistente und an den Klimawandel angepasste Rebsorten züchtet.

Halle 23, Stand 100, Kontakt: Jens Urban, Telefon: +49 30 185 29 3458, E-Mail:

pressestelle@bmel.bund.de

Lars Klingbeil: Grüne Woche holt den Ländlichen Raum nach Berlin

“Ich bin jedes Jahr hier, doch das ist mein erster Besuch als

SPD-Generalsekretär”, sagte Lars Klingbeil am Donnerstag bei seinem Rundgang auf

der Internationalen Grünen Woche. Die Grüne Woche hole den Ländlichen Raum in

die Hauptstadt, was wichtig sei für die hier geführten, politischen Debatten. Am

Stand seines Wahlkreises Heidekreis plauderte der Bundestagsabgeordnete mit

Landfrauen und ließ sich in einem rosafarbenen Herz fotografieren, bevor er

gleich nebenan bei den nieder-sächsischen Start-ups einen Insektenburger

probierte und “total gut” fand. Beim Neuland-Verein und bei der evangelischen

und katholischen Landjugend informierte sich Klingbeil gemeinsam mit dem

stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Künert, bevor er beim ErlebnisBauernhof

sowie bei der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und dem

Lebensmittelverband Deutschland vorbeischaute. Kontakt: Wolfgang Rogall,

Telefon: + 49 3038 2218, E-Mail: wolfgang.rogall@messe-berlin.de

Ein Heimspiel für Kevin Kühnert

Zwar war Kevin Kühnert das erste Mal “offiziell” auf der Grünen Woche. Trotzdem

war es für Juso- und stellvertretenden SPD-Vorsitzenden ein Heimspiel. “Früher

haben wir uns im Freundeskreis einen Tag Zeit genommen und sind dann über die

Messe gezogen.” Diesmal begann es mit Limonana, der Berliner Kult-Limonade mit

Minze des Nicht-mehr-so-ganz-Start-ups. Dessen Geschäftsführer Dominik Seele

versicherte: “In Berlin sind wir schon ganz gut drin”, im Markt. Kühnert hat das

Dilemma erkannt, dass es zwischen protestierenden Bauern auf der einen und

Verbraucherschützern auf der anderen Seite “kaum noch reale Bezugspunkte gibt”.

Die Grüne Woche aber sei “ein akzeptierter Ort, wo beide Seiten miteinander ins

Gespräch kommen können. Mein Empfinden ist: Hier werden diese Bezugspunkte

geschaffen. Hier kann ich Fragen beantwortet kriegen, die mir kein Supermarkt

beantwortet.” Und tatsächlich war es für Kühnert ein Heimspiel: Er traf nicht

nur die Leute vom “Fridays for Future”-Stand, sondern auch seinen

Generalsekretär Lars Klingbeil und den Berliner Justizsenator Dirk Behrendt

(Grüne). SPD-Zentrale, Kontakt: Sara Schlote, Telefon: +49 30 25991-300, E-Mail:

pressestelle@spd.de

Bundeslandwirtschaftsmisterium kürt Biobetriebe

Als besonders innovativ und vorbildlich bezeichnete Julia Klöckner die

Siegerbetriebe des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau. An den Preisträgern

solle man sich ein Beispiel nehmen, so die Bundesministerin für Ernährung und

Landwirtschaft. Sie wirtschafteten bereits länger, teils sogar deutlich länger

nach Ökokriterien als es den Wettbewerb gebe, der in diesem Jahr sein 20.

Jubiläum feierte. Ausgezeichnet wurden der Hof Luna in Freden, der sich für den

Erhalt gefährdeter Nutztierrassen stark macht, das Schloss Gut Obbach für

vorbildliche regionale Wertschöpfungsketten und die Schinkeler Höfe als Verbund

von vier Biohöfen für seine Solidarische Landwirtschaft. Halle 27, Stand 310 und

401, Kontakt: Mathias Paul, Telefon: +49 30 1 85 29 – 31 74 / – 32 08, E-Mail:

pressestelle@bmel.bund.de

Fisch-Informationszentrum: Zanderzüchter hoffen auf den Kreislauf

Zwei schöne Zander repräsentieren im Fisch-Informationszentrum einen der

meistgegessenen Fische Deutschlands: Mehr als 10.000 Tonnen Zander essen

Fischfreunde pro Jahr. Davon kommen aber nur 55 Tonnen aus heimischen

Zuchtkulturen und weitere 500 Tonnen aus deutschem Fang. Der Rest wird teils aus

fernen Ländern wie Kasachstan importiert. Deshalb sagt Fabian Schäfer vom

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei: “Der Zander ist der

Hoffnungsträger für die Kreislaufkultur.” Darin werden dem Zander mit einem

Minimum an Wasser saisonunabhängig optimale Lebensbedingungen bereitet, sodass

er schon nach 18 Monaten – doppelt so schnell wie in der freien Wildbahn – sein

Schlachtgewicht erreicht. Setzt sich die Kreislaufanlage durch, wäre das eine

Win-Win-Situation für Umwelt, Wirtschaft und Verbraucher. Halle 5.2, Stand 145,

Kontakt: Fabian Schäfer, Telefon: +49 176 231 74642, E-Mail:

schaefer@igb-berlin.de

i.m.a: Erfolgreiche Bildungsarbeit

Mehr als 1.500 Schulkinder hat der i.m.a e.V. (information.medien.agrar e.V.)

mit seinen Bildungsangeboten auf dem “ErlebnisBauernhof” der Internationalen

Grünen Woche erreicht. Allein an der traditionellen Schülerpresskonferenz haben

fast 500 Jungreporter teilgenommen. “Für unsere landwirtschaftliche

Bildungsarbeit ist die Grüne Woche ein besonders wichtiger Auftakt am Beginn

eines jeden Jahres”, konstatiert i.m.a-Geschäftsführer Patrik Simon. Halle 3.2,

Stand 147. Kontakt: Bernd Schwintowski, Tel.: 030 8105 602 14, E-Mail:

presse@ima-agrar.de

Aus aller Welt

Partnerland Kroatien: Zentralkroatien zeigt kulinarische Vielfalt

Zentralkroatien ist eine der vier kulinarischen Regionen, die das Partnerland

Kroatien in der Halle 10.2 auf der Grünen Woche vorstellt. Neben dem reichen

historischen und kulturellen Erbe bietet Zentralkroatien zahlreiche kulinarische

Spezialitäten, wie beispielsweise gebratener Truthahn mit Mlinci – eine

traditionelle Art von getrockneten Fladenbroten – und Zagorski strukli. Das

kroatische Gericht besteht aus Teig mit unterschiedlichen Füllungen, der

entweder gekocht oder gebacken wird. Besucher können diese Gerichte im

kroatischen Nationalrestaurant probieren. Hier gibt es auch traditionelle

Desserts wie medimurska gibanica, ein Schichtkuchen aus Blätterteig, der mit

Nüssen, Frischkäse, Mohn oder Apfel gefüllt ist. Außerdem gibt es kremsnita, das

sind Pudding- und Sahneblätterteigkuchen, Apfel- und Kirschstrudel, makovnjaca i

orahnjaca, das ist Mohn- oder Walnussrolle und Lino-Kuchen mit Lino Lada, dem

Lieblingsschokoladenaufstrich in Kroatien. Zentralkroatien wird von folgenden

Ausstellern in der Halle 10 präsentiert: Dukat, Podravka, Kras, Fortenova Grupa,

Gavrilovic, Vindija, Koestlin, Badel 1862, Promes Cvanciger, JabukaHR, Nase

klasje, Ma Cherie trade, Kroatische Akademie für Oliven und Olivenöl, Andrija

Stampar Lehrinstitut für öffentliche Gesundheit und kroatischen Wald. Halle

10.2, Kontakt: Maja Popovic, E-Mail: maja.popovic@mps.hr

Oolong-Tee aus dem indischen Exil des Dalai Lama

Wenn es um hochwertige Tees aus Indien geht, sind Besucher der Grünen Woche seit

Jahrzehnten beim Teehaus Shila aus Hamburg an der richtigen Adresse. Familie

Chatterjee bezieht ihre Produkte direkt von den Plantagen und stellt einen

biologischen Anbau ebenso sicher wie eine faire Entlohnung der Arbeiter. Ferner

unterstützt man Projekte und Bauerngemeinschaften wie eine Palmenkandisfarm und

eine Tulsikraut-Farm in West-Bengalen. Das Thema Nachhaltigkeit steht bei den

Kunden zunehmend im Vordergrund. Besonders gefragt sind Bio-Darjeeling, Chai-

und Yoga-Tees sowie ajurvedische Kräutertees. Wer das Besondere mag, sollte den

Bio-Oolong aus dem nahe der Grenze zu Tibet gelegenen Dharmsala probieren, dem

Ort, in dem der Dalai Lama im Exil lebt. Halle 6.2, Stand: 115, Kontakt: Ajoy W.

Chatterjee, T: +49 (0) 40 2009990, E-Mail: info@teehaus-shila.de

Pastel de Nata aus Portugal: Gebäck mit Geschichte

Am Stand von Portugal ist das gefüllte Blätterteiggebäck Pastel de Nata der

Renner. “Erfunden wurde es im Mosteiro dos Jerónimos im Lissaboner Stadtteil

Belém. Deshalb wird er auch Pastel de Belém genannt”, erklärt Standleiter Carlos

Lima. “Er ist stark mit der portugiesischen Identität verknüpft und wird zum

Frühstück, als Dessert oder zum Kaffee genossen.” Neun Unternehmen präsentieren

sich in diesem Jahr am portugiesischen Stand auf der IGW. Neben Pastel de Nata

gibt es können Besucher auch Weine, Cherry oder Schinken probieren. Halle 7.2c,

Stand 102, Kontakt: Carlos Lima, Telefon: + 351 969 565577, E-Mail:

carlos.lima@innovcluster.pt

Aus deutschen Regionen

Niedersachsen: Nach dem Insektenburger jetzt Bratwurst aus Buffalowürmern

Auf den Insektenburger soll noch in diesem Jahr Deutschlands erste

Insekten-bratwurst folgen, verrät Baris Özel, Gründer und CEO der Osnabrücker

BUG-Foundation, am Stand in der Niedersachsenhalle auf der Grünen Woche. Ein

“Prototyp” existiert bereits. Wie die tiefgefrorenen Burger, die inzwischen in

ausgewählten Edeka- und Rewe-Filialen erhältlich sind, wird die Wurst aus

Buffalowürmern gefertigt, die mit den Mehlwürmern verwandt sind. Diese werden

artgerecht ohne Einsatz von Antibiotika gezüchtet, sind reich an Proteinen und

ungesättigten Fetten. Für die Zucht werden im Vergleich zur Produktion von

Rindfleisch ein Fünfundzwanzigstel der Fläche und ein Zwölftel an Futtermitteln

benötigt, betont Özel. Die Entstehung von Treibhausgasen wird auf ein

Hundertstel reduziert und viel Wasser eingespart. Halle 20, Stand 114, Kontakt:

Baris Özel, Tel.: +49 541 66892581, E-Mail: oezel@bugfoundation.com

MV: Auf dem Hofgut Rosengarten werden selbst Eierschalen verwertet

Auf ihrem Hofgut Rosengarten im mecklenburgischen Walkendorf halten Hubertus und

Cornelia Heinemann rund 1.250 Hühner im Freiland mit mobilen Ställen. Sie

liefern nicht nur Eier und Suppenhennen. Einen Teil der Eier verwerten sie auch

selbst weiter. Aus dem Gelb wird Eier-Sahnelikör produziert, aus dem Eiweiß

entstehen leckere Baisers. Und die Schalen landen nicht etwa auf dem Müll,

sondern werden 45 Minuten lang bei 200 Grad erhitzt, zerkleinert und wieder an

die Hühner verfüttert. Auch der Mist wird verwertet, er kommt als Dünger auf die

gutseigenen Anbauflächen. Halle 5.2, Stand 214, Kontakt: Cornelia Heinemann,

Tel.: +49 33972 56171, E-Mail: huehnermobil@hofgut-rosengarten.de

Vorschau Veranstaltungen am 25. Januar 2020

AUSZUG

10.00 – 11.00 Uhr

Kalocsaer Traditionsverein: interaktive Vorstellung

Auch um 15.00 Uhr

Ort: Halle 11.2, Ungarn Bühne

10.00 – 15.00 Uhr

Produktverkostung von frisch zubereiteten Heringsspezialitäten

Ort: Halle 5.2a, Stand 145, Fisch-Informationszentrum

10.00 – 18.00 Uhr

Blumenhalle

Tägliches Programm

Ort: Halle 9

10.00 – 18.00 Uhr

ErlebnisBauernhof

Tägliches Programm

Ort: Halle 3.2

10.00 – 18.00 Uhr

Heimtier-Arena

Tägliches Programm

Ort: Halle 26

10.00 – 18.00 Uhr

Tierhalle

Tägliches Programm

Ort: Halle 25

11.00 – 11.15 Uhr

Frühsport mit Nina Windmüller

Ort: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

12.00 – 12.15 Uhr

Bewegungsanimation mit Nina Windmüller

Auch um 13.15 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr und 15.45 Uhr

Ort: Halle 5.2A, Nordrhein-Westfalen

10.45 – 11.00 Uhr

Bühnenprogramm Bayern

Auch um 11.45 Uhr, 12.45 Uhr, 13.45 Uhr, 14.45 Uhr und 15.45 Uhr

Ort: Halle 22b, Bayern Bühne

11.00 – 12.00 Uhr

Cook & Talk mit Sebastian Morgenstern, Kult;büro

Auch um 16.00 Uhr

Ort: Halle 3.2, BVE

11.30 – 11.50 Uhr

Lugosi Salon-Band: klassische Schlager der Salonmusik

Auch um 13.00 Uhr, 14.00 Uhr und 16.30 Uhr

Ort: Halle 11.2, Ungarn Bühne

11.40 Uhr

Wald, Wild, Jagd und Natur

Gemischtes Programm mit Wild-Köchin Katja Klaetsch,

Jagdhornbläsergruppe Rehberge und Hundetrainerin Alexandra Weibrecht.

Ort: Halle 27, LandSchau Bühne

12.15 – 12.46 Uhr

Talk mit air up

Ort: Halle 3.2, BVE

12.30 – 13.00 Uhr

Kochduell mit Showkoch Dennis Gasper

Mit Messebesuchern und Mitausstellern

Ort: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

14.00 – 14.15 Uhr

Talk mit BanaBooms

Ort: Halle 3.2, BVE

14.10 Uhr

Samba-Festival Coburg goes IGW

Profi-Tänzerinnen der Gruppe “Terra Brasilis”

Auch um 15.30 Uhr

Ort: Halle 27, LandSchau Bühne

14.30 Uhr

Tierzuchtschau der Grünen Woche

HIPPOLOGICA

Ort: Halle 26

14.30 – 15.00 Uhr

Cook & Talk mit Dr. Matthias Keller

Fisch-Informationszentrum

Ort: Halle 3.2, BVE

14.55 Uhr

Manege frei! Circus UBUNTU

Jugend macht Circus

Auch um 16.15 Uhr

Ort: Halle 27, LandSchau Bühne

16.00 – 17.00 Uhr

Hobby Horsing

HIPPOLOGICA

Ort: Halle 26

16.30 – 16.45 Uhr

Restekochen mit Showkoch Dennis Gaspar

Mit Gästen

Ort: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

16.45 – 17.00 Uhr

Essen retten und Ressourcen schonen – Innovative Lösungen zur Vermeidung von

Food Waste

Ort: Halle 27, LandSchau-Bühne

Vorschau Veranstaltungen am 26. Januar 2020

AUSZUG

10.00 – 11.00 Uhr

Kalocsaer Traditionsverein: interaktive Vorstellung

Auch um 15.00 Uhr

Ort: Halle 11.2, Ungarn Bühne

10.00 – 15.00 Uhr

Produktverkostung von frisch zubereiteten Heringsspezialitäten

Ort: Halle 5.2a, Stand 145, Fisch-Informationszentrum

10.00 – 18.00 Uhr

Blumenhalle

Tägliches Programm

Ort: Halle 9

10.00 – 18.00 Uhr

ErlebnisBauernhof

Tägliches Programm

Ort: Halle 3.2

10.00 – 18.00 Uhr

Heimtier-Arena

Tägliches Programm

Ort: Halle 26

10.00 – 18.00 Uhr

Tierhalle

Tägliches Programm

Ort: Halle 25

10.45 – 11.00 Uhr

Frühsport mit Nina Windmüller

Ort: Halle 5.2A, Nordrhein-Westfalen

10.45 – 11.00 Uhr

Bühnenprogramm Bayern

Auch um 11.45 Uhr, 12.45 Uhr, 13.45 Uhr, 14.45 Uhr und 15.45 Uhr

Ort: Halle 22b, Bayern Bühne

11.00 Uhr

An die Sägen, fertig, LOS!

Großes Finale der Zweimann-Schrotsägen Hallenmeisterschaft

Ort: Halle 27, LandSchau-Bühne

11.00 – 11.45 Uhr

Cook & Talk mit CineBalls

Ort: Halle 3.2, BVE Bühne

11.30 Uhr

Voltigier-Cup

HIPPOLOGICA

Ort: Halle 25, Hippodrom

11.30 – 11.50 Uhr

Lugosi Salon-Band: klassische Schlager der Salonmusik

Auch um 13.00 Uhr, 14.00 Uhr und 16.30 Uhr

Ort: Halle 11.2, Ungarn Bühne

11.45 – 12.00 Uhr

Bewegungsanimation mit Nina Windmüller

Auch um 13.00 Uhr und 14.00 Uhr

Ort: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

12.15 – 12.45 Uhr

Talk mit air up

Ort: Halle 3.2, BVE Bühne

12.45 – 13.00 Uhr

Talk am Herd “Einkauf/Lagerung/Nachhaltigkeit”

Mit Kerstin Schnücker, Verbraucherzentrale NRW

Ort: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

13.00 – 13.30 Uhr

Cook & Talk mit Sebastian Morgenstern Kult;büro

Ort: Halle 3.2, BVE Bühne

13.05 Uhr

Manege frei! Circus UBUNTU

Jugend macht Circus

Auch um 13.40 Uhr

Ort: Halle 27, LandSchau Bühne

13.55 Uhr

Das war die Grüne Woche 2020 – Ein kleiner Rückblick mit Lars Jaeger

Projektleiter der Internationalen Grünen Woche

Ort: Halle 27, LandSchau Bühne

15.15 – 16.15 Uhr

Auftritt Festkomitee Berliner Karneval, Berliner Prinzenpaar, Tanzsportgruppe

Rixdorf, The Champs.

Ort: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

16.30 Uhr

Große Siegerehrung

HIPPOLOGICA

Ort: Halle 25

16.45 – 18.00 Uhr

Kino mit Snacks vom Showkoch Foto-Impressionen der vergangenen Messetage Ort:

Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen

