Grundlagen schaffen, Zusammenhänge verstehen: Online-Schulung vermittelt fundiertes Wissen zur Brandmeldetechnik nach DIN 14675.

Brandmeldeanlagen gehören zu den wichtigsten sicherheitstechnischen Einrichtungen eines Gebäudes. Damit sie im Ernstfall zuverlässig funktionieren, müssen Planung, Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung auf einem fundierten Verständnis der geltenden Normen und technischen Zusammenhänge basieren. Genau dieses Wissen vermittelt die zweitägige Grundlagenschulung der Brandmeldetechnik nach DIN 14675 der Unternehmensberatung Wenzel.

Die Online-Schulung richtet sich an Techniker, Planer sowie angehende Bau- und Projektleiter, die sich strukturiert in die Brandmeldetechnik einarbeiten oder ihr Grundlagenwissen vertiefen möchten. Gleichzeitig dient sie als ideale Vorbereitung für weiterführende Schulungen, beispielsweise zur Verantwortlichen Person BMA nach DIN 14675.

Von den Grundlagen bis zur praktischen Projektierung:

An zwei intensiven Schulungstagen lernen die Teilnehmer nicht nur einzelne Normen kennen, sondern verstehen vor allem deren Zusammenspiel. Ziel ist es, ein belastbares Fundament aufzubauen, auf dem spätere Planungs- und Projektierungsaufgaben sicher umgesetzt werden können.

Die Schulungsinhalte umfassen unter anderem:

– Grundlagen der DIN 14675-1 und DIN 14675-2

– Anforderungen der DIN VDE 0833-1 und DIN VDE 0833-2

– Brandkenngrößen und unterschiedliche Melderarten

– relevante Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

– Leitungsanlagenrichtlinie und weitere wichtige Regelwerke

– Anwendung der DIN VDE 0833-2 in der Praxis

– Planungs- und Projektierungsübungen mit praxisnahen Beispielen

Praxisbezug statt reiner Theorie:

Ein besonderer Schwerpunkt der Weiterbildung liegt auf der praktischen Anwendung des vermittelten Wissens. Anhand konkreter Projektierungsaufgaben lernen die Teilnehmer, technische Anforderungen sicher zu bewerten und nachvollziehbare Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle zu entwickeln.

Dadurch entsteht nicht nur ein besseres Verständnis für die einzelnen Normen, sondern auch für deren Bedeutung im täglichen Berufsalltag. Gerade dieser Praxisbezug hilft dabei, spätere Planungsentscheidungen fachlich sicher zu treffen und typische Fehler frühzeitig zu vermeiden.

Ideale Vorbereitung auf weiterführende Qualifikationen:

Die Grundlagenschulung eignet sich hervorragend als Einstieg in die Brandmeldetechnik und als Vorbereitung auf weiterführende Qualifizierungen. Die Erfahrung der Unternehmensberatung Wenzel zeigt, dass Teilnehmer mit einem fundierten Grundlagenwissen deutlich besser auf anspruchsvolle Fachschulungen und Prüfungen vorbereitet sind.

Insbesondere für die Weiterbildung zur Verantwortlichen Person BMA nach DIN 14675 bildet die Schulung eine wichtige fachliche Grundlage.

Termin und Anmeldung:

Die Online-Schulung findet am 07. und 08. Oktober 2026 jeweils von 08:30 bis 17:00 Uhr statt.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

– Termin: 07.–08.10.2026

– Format: Online-Schulung via Zoom

– Teilnahmegebühr: 790 € pro Person zzgl. MwSt.

– Abschluss: Zertifikat der Unternehmensberatung Wenzel

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter:

https://www.din-14675.de/…

Die Unternehmensberatung Wenzel gehört zu den führenden Anbietern von Weiterbildungen im Bereich Brandmeldetechnik, DIN 14675, DIN VDE 0833 und anlagentechnischem Brandschutz. Mit praxisnahen Online-Schulungen unterstützt das Unternehmen Errichter, Planer, Betreiber und Fachkräfte dabei, die technischen und normativen Anforderungen sicher zu verstehen und in der Praxis anzuwenden. Die Grundlagenschulung der Brandmeldetechnik nach DIN 14675 vermittelt ein fundiertes Basiswissen für Planung, Projektierung und Betrieb von Brandmeldeanlagen und schafft gleichzeitig die ideale Grundlage für weiterführende Qualifizierungen wie die Verantwortliche Person BMA. Durch den konsequenten Praxisbezug und die verständliche Vermittlung komplexer Normen leistet die Unternehmensberatung Wenzel einen wichtigen Beitrag zur fachlichen Qualität und Sicherheit im vorbeugenden Brandschutz.