Guangzhou Night erstmalig Teil des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums

Am Abend des 21. Januar (GMT+1) richtete die

Stadt Guangzhou, China, im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (World Economic

Forum, WEF) erstmalig die –Guangzhou Night– aus. Guangzhou Night unterliegt der

gemeinsamen Organisation der Landesregierung der Gemeinde Guangzhou sowie des

einheimischen Mischkonzerns Cedar Holdings. Öffentlicher Informationen nach hat

Cedar Holdings als weltweit führendes chinesisches Handelsunternehmen mit einem

Gesamtumsatz von 40,6 Milliarden US-Dollar den 301. Platz unter den Fortune

Global 500 inne. Im Laufe der Guangzhou Night wurde ein Veräußerungsvertrag

(Sales and Purchase Agreement, SPA) unterzeichnet, laut dessen Cedar Holdings

Stemcors gesamtes Aktienkapital erwirbt. Stemcor, mit Hauptsitz in

Großbritannien, war eines der drei weltbesten Stahl- und

Rohstoffhandelsunternehmen.

Guangzhou präsentierte sich der Welt, informierte über die Entwicklungschancen

der Stadt und zeigte Bereitschaft für Offenheit und Kooperation.

Regierungsvertreter dutzender Länder und Regionen, Führungskräfte von Fortune

Global 500-Unternehmen und ebenso viele WEF-Teilnehmer waren auf der Guangzhou

Night anwesend. Wen Guohui, Bürgermeister von Guangzhou sowie King Cheung,

Vorstandsvorsitzender von Cedar Holdings, hielten auf der Veranstaltung

Ansprachen.

Mit einem anspruchsvoll kreativen Design brachte die Guangzhou Night das

einzigartige Stadtbild Guangzhous, kantonesische Speisen sowie kulturelle und

künstlerische Darbietungen in das winterliche Davos und veranschaulichte so die

Vitalität und Kultur dieser tausendjährigen Handelsmetropole.

