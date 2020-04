Gut gemakelt: Scrivo Public Relations übernimmt PR für Immobilienmaklernetzwerk RE/MAX Germany

(München, 23. April 2020). RE/MAX Germany baut bei der Öffentlichkeitsarbeit auf SCRIVO Public Relations. Die deutsche Organisation des 1973 in den USA gegründeten, weltweit größten Immobiliennetzwerks RE/MAX ist mit 200 Büros, rund 750 Maklern und fast 9.000 Transaktionen in 2019 auch auf dem deutschen Markt einer der größten Player. Das RE/MAX-Erfolgsprinzip lautet dabei: überregionale Vernetzung und Professionalisierung der Maklertätigkeit. Seit März dieses Jahres ist Scrivo Public Relations damit betraut, die Erfolgsstory des Unternehmens im deutschen Markt zu kommunizieren.

Mit dem Immobilienmaklernetzwerk RE/MAX Germany hat sich Scrivo Public Relations einen weiteren renommierten Kunden aus der Immobilienbranche gesichert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die bekannte Marke aus den USA in den deutschen Medien stärker zu positionieren und das Image bei Verkäufern, Käufern, Vermietern und Mietern zu stärken. ?In einem teils hart umkämpften Immobilienmarkt sind Qualität und Professionalität wichtige Werte für Makler?, erklärt Kai Oppel, Inhaber und Geschäftsführer von Scrivo Public Relations. ?RE/MAX verkörpert als Marke genau diese Werte, die wir nachhaltig in den Medien und bei den Zielgruppen verankern wollen. Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist Markenkommunikation ein wichtiges Investment in ein nachhaltiges Image. Darüber hinaus können wir uns mit dem Expertenwissen aus dem RE/MAX-Netzwerk aus einem breiten Themenspektrum von Smart Living bis hin zum Wohnungsmarkt der Zukunft bedienen.? Neben klassischen PR-Tools sollen auch Maßnahmen wie Personality-PR rund um den Deutschland-Geschäftsführer Kurt Friedl, Public Affairs und Employer Branding das kommunikative Gesamtbild prägen.

Die Münchner Agentur Scrivo Public Relations betreut und berät seit mehr als zehn Jahren Unternehmen und Projekte aus der Bau-, Immobilien- und Finanzbranche ? darunter den Baugeldvermittler Interhyp und die Hausbank München, die Spezialisten für Immobilieninvestments Deka Immobilien, Projektentwickler wie Art Invest und Bauträger wie MünchenBau oder BHB Bayern. Mit Blick auf eine erfolgreiche Positionierung von Kunden kombiniert die Agentur klassische und neue Kommunikationswege und versteht sich zudem als Katalysator beim Vertrieb. ?Wir haben uns nicht zuletzt wegen der Markt- und Fachexpertise für Scrivo Public Relations als erfahrenen Partner entschieden, um unser Image im deutschen Markt zu stärken?, erklärt Kurt Friedl, Geschäftsführer von RE/MAX Germany.