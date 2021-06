Gut gerüstet gegen Covid-19 von Dantse Dantse

Das sagt dir kein Arzt: Bücher auch für Laien

Ernährungslogik, die heilt

Gesund essen, Gesund leben, Glücklich sein

Afrikanisch inspiriert

DantseLOGIK: Meistere dein Leben

Ein zentraler Akteur im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ist unser Immunsystem.

Das Immunsystem kann sich gegen das Virus wehren und scheint die beste Waffe gegen eine Reinfektion zu sein. Studien zeigen, dass man sich bereits kurze Zeit nach der Heilung von Covid-19 wieder infizieren kann.

Warum werden von 250 Menschen, die in einem mit COVID-19 kontaminierten Flugzeug sitzen, 230 Personen infiziert und 20 nicht? Warum sind nach einer Party fast alle Menschen infiziert, einige jedoch nicht? Das liegt viel an ihrem Immunsystem, welches bestimmt, wie fähig und stark der Körper ist, das Virus zurückzudrängen.

Die Hände waschen, in den Ellbogen husten, Distanz halten, Masken tragen und Desinfektionsmittel sind alles gute Regeln, aber es ist dein Immunsystem, welches wirklich den Unterschied macht, Infektionen bekämpft und dich am besten vor Covid-19 schützt.

Selbst wenn Du einem Virus, wie dem Coronavirus oder anderen Erregern ausgesetzt bist – solange dein Immunsystem gesund und stark ist, hast Du eine bessere Chance, nicht krank zu werden. Und selbst wenn du infizierst bist, kannst du so schneller und mit kaum oder weniger schweren Spätfolgen genesen oder die schweren Symptome erst gar nicht bekommen.

Das Immunsystem ist ein komplexes Körpersystem, welches aus einem Netzwerk von Zellen, Molekülen, Geweben und Organen besteht, die alle zusammenarbeiten, um den Körper zu schützen.

Die Stärkung des Immunsystems ist daher eines der besten Dinge, die du tun kannst. Es ist die wichtigste Verteidigung deines Körpers, wenn es darum geht, ein Virus zu bekämpfen. Die Frage bleibt dann, wie du das Immunsystem stärken kannst, ohne gesundheitsgefährdende Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?

Du wirst du von Experten den Mainstream-Rat hören „viel Obst und Gemüse zu essen“.

Zwar sind sie wichtige Faktoren eines gesunden Lebensstils. Viel effektiver sind jedoch Kräuter und Gewürze. Wie man jetzt in Afrika festgestellt hat, sind sie die Schlüsselkomponenten für ein Immunsystem, das vor Infektionen und anderen Krankheiten schützt. Das meiste Obst und Gemüse hat heutzutage nicht nur viele Nährstoffe verloren (manche bis zu 90%), sie enthalten allgemein weniger Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und Fettsäuren als Küchenkräuter und Gewürze. Sie sind reich an Antioxidantien, entzündungshemmend und antiinfektiös. Du kannst, wenn du unterschiedliche und ausreichend Kräuter und Gewürze (zum Beispiel Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Chili, Petersilie und Basilikum) beim Kochen benutzt, deinen Tagesbedarf an Nährstoffen mühelos erreichen. Gleichzeitig schützen und heilen sie dich vor und von Krankheiten – mit Obst und Gemüse ist das nicht unbedingt zu erreichen, ohne große Menge zu essen, die du gar nicht schaffen kannst.

Wusstest du, dass in 100g Bärlauch dreimal und in 100g Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Wusstest du, dass Bärlauch dreimal so viel Vitamin C wie Orangen enthält? Wusstest du, dass Oregano die vierfache antioxidative Kraft von Blaubeeren, die zwölffache von Orangen und die 42-fache von Äpfeln hat? Sicherlich wusstest du das nicht.

In diesem Buch erfährst du alles über COVID-19, über 200 Fragen mit zum Teil überraschenden Antworten zu allen Themen und Lebensbereichen, aus besten Quellen:

? Im Job und in der Öffentlichkeit

? In der Familie, bei Schwangerschaft

? Im Haushalt

? Bei sexuellen Kontakten

? Bei Kontakt zu Haustieren

? Bei Kontakt mit Lebensmitteln

? Im Job und in der Öffentlichkeit

? In der Familie, bei Schwangerschaft

? Im Haushalt

? Bei sexuellen Kontakten

? Bei Kontakt zu Haustieren

? Bei Kontakt mit Lebensmitteln

Das beste an diesem Buch ist das Wissen über die Power Kräuter und Gewürze, die dein Immunsystem stärken, schützen, wiederherstellen sowie viele andere Krankheiten bekämpfen und wie du sie in deiner Alltagsernährung integrieren kannst.

Du bekommst sehr viele wertvolle Tipps über Saucen und Dips mit Kräutern und Gewürzen, die stark antioxidativ, entzündungshemmend und antiinfektiös sind und noch mehr Wissenswertes. Alles in einem Buch gesammelt wie kein anderes Buch über das Coronavirus bis jetzt. Alles Informationen, die dir helfen werden, dich und deine Familie und Freunde gegen COVID-19 zu bewaffnen und keine Angst mehr zu haben. Treu zu meinem Prinzip ist das Buch so einfach geschrieben, dass auch jedes Kind es sofort versteht und die Schutzmaßnahmen anwendet, ohne viel zu überlegen. Dieses Buch ist ein solidarischer Beitrag zum Sieg über diese Coronavirus-Pandemie.

Wegen dem Coronavirus ist das heißeste Thema im Moment, wie man sein Immunsystem unterstützen und stärken kann, um zu vermeiden, krank zu werden. Viele haben mir geschrieben und wollten meine Tipps haben, was man essen soll, um sein Immunsystem gesund zu halten und Krankheiten abzuwehren:

Kräuter und Gewürze bekämpfen COVID-19 und alle Symptome, die dazu gehören.

Der Herbst und der Winter kommen, eine unschöne Zeit für COVID-19, da es auch die Zeit von Influenza, Erkältung usw. ist. Jetzt ist die richtige Zeit, sich aus eigener Kraft zu bewaffnen und sein Immunsystem zu stärken.

Warum werden von 250 Menschen, die in einem mit COVID-19 kontaminierten Flugzeug sitzen, 230 Personen infiziert und 20 nicht? Warum sind nach einer Party fast alle Menschen infiziert, einige jedoch nicht? Das liegt viel an ihrem Immunsystem, welches bestimmt, wie fähig und stark der Körper ist, um das Virus zurückzudrängen.

Waschen Sie Ihre Hände, husten Sie in Ihren Ellbogen. Faustschläge und Desinfektionsmittel sind alles gute Dinge zum Üben, aber es ist Ihr Immunsystem, welches wirklich den Unterschied macht und Sie schützt.

Die Stärkung Ihres Immunsystems ist eines der besten Dinge, die Sie tun können, weil es die wichtigste Verteidigung Ihres Körpers ist, wenn es darum geht ein Virus zu bekämpfen. Selbst wenn Sie einem Virus, dem Coronavirus oder anderen ausgesetzt sind, solange Ihr Immunsystem stark ist, haben Sie eine bessere Chance nicht krank zu werden. Vitamin C ist eine beliebte Wahl zur Unterstützung des Immunsystems. Ein weiterer wichtiger Nährstoff für Ihr Immunsystem ist Vitamin D.

Wenn eine Person mit einem neuartigen Virus wie SARS-CoV-2 (dem wissenschaftlichen Namen für dieses spezifische Coronavirus) infiziert ist, hat das Immunsystem der Person dieses Virus noch nie „gesehen“. Während sich das Virus vermehrt, verursacht es Manifestationen von Krankheiten – Fieber, Husten usw. – und löst eine Immunantwort aus.

Die Immunantwort ist, wie der Körper das Virus bekämpft und sich selbst schützt. Das Immunsystem aktiviert, produziert und mobilisiert eine Vielzahl von Schutzzellen und -molekülen, die das „fremde“ Virus angreifen. Das Immunsystem erkennt das Virus danach und schützt die Person, indem es das Virus zerstört, wenn es zurückkehrt.

Der Schlüssel zu diesem Schutz ist die Arbeit von Molekülen, welche als Antikörper bezeichnet werden.

Die Überwindung von Viren, Grippe, bakteriellen Infektionen oder Coronaviren beginnt damit, zu verstehen, dass sich Ihr Immunsystem von dem Ihres Nachbarn, Ihrer Geschwister und / oder Ihres Ehepartners unterscheidet. Dies ist wichtig, da Ihr Immunsystem die infektiösen Keime davon abhält, Sie krank zu machen. Diese suchen stattdessen nach einer anfälligeren Person, in der man landen und sich vermehren kann.

Es ist dein Immunsystem!

Es ist deine individuelle Sache. Stellen Sie sich das wie Ihre eigene kleine Sicherheitstruppe vor, die Ihren Körper schützt. Das ist es, was es macht. Es produziert Antikörper, weiße Blutkörperchen und Lymphozyten, um fremde Eindringlinge abzutöten. Die Frage ist, ist Ihre Sicherheitstruppe voll besetzt? Oder arbeiten Sie mit einem Wirkungsgrad von 75, 60 Prozent oder weniger?