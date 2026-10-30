Hannan Metals: Goldexploration in Peru und Schweden gewinnt an Kontur

In Peru wächst die kartierte Mineralisierung, in Schweden laufen Anschlussbohrungen nach Goldtreffern in sieben Bohrlöchern. Entscheidend werden Bohrergebnisse und Genehmigungen.

Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 30. Oktober 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) meldete im Oktober Fortschritte an zwei geologisch unterschiedlichen Goldprojekten. In Peru vergrößerten Oberflächenproben die kartierte mineralisierte Brekzie auf dem Previsto-Projekt. In Schweden begann das Unternehmen ein zweites Bohrprogramm auf Stavaträsk. Damit stehen zwei überprüfbare nächste Schritte im Fokus: neue Bohrergebnisse in Schweden und die Genehmigung für erste Bohrungen bei Previsto.

Previsto: Mineralisierte Brekzie auf 410 Meter verlängert

Am 1. Oktober 2026 berichtete Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) über zwei weitere Probenkampagnen bei Previsto Central im zu 100 % gehaltenen Previsto-Prospekt in Peru. 325 Kanalproben entlang von 580,5 Metern erweiterten die kartierte Streichlänge der mineralisierten Brekzie um 105 auf 410 Meter. Insgesamt lagen laut Unternehmen alle 648 Kanalproben aus vier Kampagnen bei Gold, Silber oder Kupfer oberhalb der jeweiligen Hintergrundwerte.

Eine flächige Gesteinsprobe ergab 32,8 Gramm Gold und…

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Primärquellen: Hannan Metals Ltd., Unternehmensmitteilungen vom 1. Oktober 2026 (Previsto), 13. Oktober 2026 (Stavaträsk), ergänzend 14. Juli, 13. und 31. August sowie 10. September 2026. Quellen: https://hannanmetals.com/news/hannan-extends-previsto-gold-breccia-to-410-metres-open-in-all-directions/ und https://hannanmetals.com/news/hannan-restarts-drilling-at-stavatrask-gold-project-sweden/. Redaktionsstand: 27. Oktober 2026. Die Zahlen stammen aus Unternehmensangaben und wurden nicht durch eigene technische Messungen, Laboranalysen oder Ressourcenschätzungen unabhängig bestätigt.

Hinweis: Das Titelbild ist KI-generiert.

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Anzeige, Auftrag und Vergütung

Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Hannan Metals Ltd. (TSXV: HAN; OTCPK: HANNF; ISIN: CA4105841064; WKN: A2DJ8Y). SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen erfolgsunabhängig vergüteten Investor-Relations-Beratervertrag. Die wirtschaftliche Beziehung begründet einen Interessenkonflikt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse und keine persönliche Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Weder BaFin noch BCSC haben den Beitrag geprüft oder gebilligt.

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Quellen, Prüfung und technische Daten

Die Veröffentlichung stützt sich überwiegend auf öffentliche Mitteilungen des Emittenten. Die Angaben wurden redaktionell mit den bezeichneten Mitteilungen abgeglichen; SRC und der Autor haben keine unabhängigen Bohrkern-, Labor- oder geologischen Prüfungen, Ressourcenschätzungen, metallurgischen Untersuchungen oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Gesteins- und Kanalproben sowie Bohrabschnitte sind unterschiedliche Datenarten. Die berichteten Explorationsergebnisse belegen weder Mineralreserven noch die wirtschaftliche Abbaubarkeit. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben beider Mitteilungen wurden laut Unternehmen von Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan Metals, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und freigegeben; er ist nicht unabhängig vom Emittenten. Dies ersetzt keine unabhängige Verifizierung durch SRC.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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