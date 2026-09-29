Hannan Metals: Goldmineralisierung in sieben von sieben Bohrungen– Schweden rückt in den Fokus

Zwei Regionen, zwei Chancen: Während in Schweden hochgradige Goldabschnitte für Dynamik sorgen, arbeitet Hannan in Peru an einem großflächigen Gold-Kupfer-System. Bei Previsto stehen Genehmigungen an, während Belen bereits durch ein erstes Bohrprogramm getestet wurde.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hat innerhalb weniger Monate ein zweites Standbein aufgebaut, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Während das Unternehmen in Peru mit seinem Flaggschiff Previsto an einem großflächigen Gold-Kupfer-System arbeitet, liefert das erst im Juni 2026 hinzugekommene Stavaträsk-Projekt in Schweden bereits konkrete Bohrergebnisse.

Besonders bemerkenswert: Das erste Bohrprogramm traf in allen sieben Bohrungen auf Goldmineralisierung. Nach Abschluss einer geophysikalischen IP-Messung soll noch 2026 die nächste Bohrrunde folgen. Damit erhält die Explorationsstory von Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) eine zusätzliche Komponente. Neben den großflächigen Projekten in Peru verfügt das Unternehmen nun über ein hochgradiges Goldziel in einem etablierten europäischen Bergbaurevier. Noch befindet sich Stavaträsk allerdings in einem frühen Explorationsstadium – eine Mineralressource wurde bislang nicht definiert.

Stavaträsk liefert auf Anhieb

Stavaträsk liegt im Skellefteå-Bergbaudistrikt in Nordschweden, rund 20 Kilometer nördlich der historischen Boliden-Lagerstätte. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) besitzt…

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Quellenbasis und Informationsstand

Der Beitrag basiert im Wesentlichen auf öffentlich zugänglichen Informationen von Hannan Metals Limited, insbesondere den Unternehmensmeldungen vom 13. August 2026, 31. August 2026 und 10. September 2026. Ergänzend wurden die Unternehmensmeldungen vom 10. Juni, 14. Juli und 22. Juli 2026 sowie weitere öffentlich zugängliche Projektinformationen und Projektseiten des Unternehmens herangezogen. Informationsstand: 28. September 2026.

Die genannten Unternehmens-, Projekt-, Explorations-, Bohr-, Proben- und Geologiedaten wurden vom Autor und von SRC nicht unabhängig verifiziert oder nachgerechnet. Sie beruhen auf Veröffentlichungen des Unternehmens und den dort genannten fachlichen Grundlagen. Soweit Originalmeldungen auf Qualified Persons, NI 43-101, QA/QC oder fachliche Gutachten verweisen, wurde deren Inhalt nicht eigenständig technisch geprüft.

Die aktuelle Projektseite von Hannan nennt für das Valiente-Projektgebiet rund 813 km². Je nach Unternehmensunterlage und Projektstand können Projektabgrenzungen oder kartografische Darstellungen abweichen; für die Flächenangabe im Artikel wurde die aktuelle Projektseite zugrunde gelegt.

Historische Daten, Oberflächenproben, Kanalproben und einzelne Bohrabschnitte stellen keinen Nachweis für das Vorliegen einer wirtschaftlich gewinnbaren Mineralressource oder Mineralreserve dar. Soweit im Beitrag Aussagen zu zukünftigen Explorations- oder Genehmigungsschritten getroffen werden, handelt es sich um Planungen beziehungsweise Erwartungen des Unternehmens, deren tatsächliche Umsetzung nicht gewährleistet ist.

Explorations- und Rohstoffrisiken

Investitionen in Explorations- und Rohstoffunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Hannan Metals befindet sich mit den beschriebenen Projekten in einem frühen Explorationsstadium. Es besteht keine Gewähr dafür, dass weitere Explorationsarbeiten die bisherigen Ergebnisse bestätigen, dass Mineralressourcen oder Mineralreserven definiert werden können oder dass eines der Projekte technisch, wirtschaftlich und genehmigungsrechtlich bis zur Produktion entwickelt werden kann.

Bohrergebnisse können lokal begrenzt sein und sind nicht ohne Weiteres auf das gesamte Projektgebiet übertragbar. Die tatsächlichen Mächtigkeiten der bei Stavaträsk gemeldeten mineralisierten Abschnitte sind teilweise noch nicht bekannt. Oberflächen- und Kanalproben sind zudem nicht unmittelbar mit Ergebnissen aus Diamantbohrungen vergleichbar.

Weitere Risiken umfassen unter anderem Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, politische und regulatorische Risiken, Genehmigungsrisiken, Umweltauflagen, technische Risiken sowie Verzögerungen oder das vollständige Scheitern von Explorations- und Entwicklungsprogrammen. Bei Explorationsunternehmen besteht ein erhebliches Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag enthält Aussagen über geplante oder erwartete zukünftige Entwicklungen, beispielsweise weitere Bohrprogramme, Genehmigungen, Explorationsergebnisse oder die mögliche Entwicklung einzelner Projekte. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Planungen und Annahmen. Tatsächliche Entwicklungen und Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen daher keine Garantie zukünftiger Ergebnisse dar.

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