Hasswelleüberrollt Kommunen / Repräsentative Umfrage: In jedem fünften Rathaus in Deutschland wurden Mitarbeiter körperlich angegriffen, bespuckt oder geschlagen (FOTO)

In jeder fünften Stadt und Gemeinde in Deutschland sindMitarbeiter oder Amtsträger Opfer körperlicher Gewalt im Amt geworden. Das istdas Ergebnis einer Umfrage des Magazins KOMMUNAL im Auftrag des ARDPolitmagazins Report aus München. Demnach hat sich die Zahl der Gewaltattackeninnerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Im Jahr 2019 gaben bei einergleichen Erhebung des Magazins neun Prozent aller Kommunen an, dassBürgermeister, Mitarbeiter oder Gemeinderäte angegriffen wurden, jetzt sind es20 Prozent. Ähnlich wie damals sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterbesonders häufig betroffen. “9 Prozent der gut 11.000 Stadtoberhäupter inDeutschland hat Gewalt bereits am eigenen Leib erfahren müssen”, erläutertKOMMUNAL-Chefredakteur Christian Erhardt die Ergebnisse. Immer wieder werdenauch Stadt- und Gemeinderäte sowie Verwaltungsmitarbeiter von Bürgern körperlichangegriffen. “Selbst in kleinen Gemeinden liegt dieser Wert bei 8 %, inGroßstädten sogar bei 32 %”, erläutert der Chefredakteur. Jeder zweitebetroffene Bürgermeister wurde demnach bereits mehrfach angegriffen.

“Sieben von zehn Kommunen haben zudem mit persönlichen Beleidigungen und

verbalen Drohungen zu kämpfen”, so Erhardt. Hinzu kämen Hassmails,

Beschimpfungen in sozialen Medien und Briefe mit konkreten Drohungen. “Auch im

persönlichen Gespräch rasten immer mehr Bürger aus. In Großstädten mit mehr als

100.000 Einwohnern haben fast 80 Prozent der Mitarbeiter solche Situationen

schon erleben müssen”, so Erhardt. Aber selbst in kleinen Gemeinden mit weniger

als 5000 Einwohnern liege dieser Wert bei 58 Prozent. KOMMUNAL hatte mit dem

Meinungsforschungsinstitut Forsa in der Zeit vom 19. Februar bis zum 2. März

insgesamt 2494 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland befragt. Es

ist damit die umfangreichste und ausführlichste Analyse zum Thema Hass und

Gewalt gegen Kommunalpolitiker, die es je in Deutschland gab.

“Wegen der Anfeindungen wollen immer mehr Bürgermeister ihr Amt nicht

weiterführen” erläutert Erhardt die Auswirkungen der Hasswelle gegen Kommunen.

29 Prozent der befragten Bürgermeister hätten erklärt, bei der nächsten Wahl

nicht erneut antreten zu wollen. “Viele treten natürlich auch aus Altersgründen

oder aus gesundheitlichen Erwägungen ab. Immerhin fünf Prozent der Bürgermeister

nennen aber konkrete Anfeindungen oder Bedrohungen als Grund für ihre

Entscheidung, nicht erneut für das Amt kandidieren zu wollen”, fasst Erhardt die

Ergebnisse zusammen. Der grundsätzliche Umgang miteinander beziehungsweise die

verrohte Diskussionskultur im Alltag ist für weitere 9 % der Bürgermeister ein

wichtiger Grund, nicht erneut zu kandidieren. “Es gilt: Je kleiner die Gemeinde,

desto größer der Anteil der Bürgermeister, die ans Aufhören denken. Es droht uns

flächendeckend ein Kollaps im politischen Ehrenamt, denn genauso wie

Bürgermeister sind immer häufiger auch Gemeinderäte betroffen”, fasst Erhardt

die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zusammen.

Hinweis für Redaktionen: Die Veröffentlichung ist frei unter Nennung der Quelle:

KOMMUNAL bzw. online der Quelle: www.kommunal.de

Gerne stellen wir Ihnen sämtliche Fragen und Antworten übersichtlich als

Grafiken zur Verfügung. Wenden Sie sich dazu bitte per Mail an:

christian.erhardt@kommunal.de oder telefonisch unter: 030 81450 -1240

Hintergrund: KOMMUAL ist Europas größtes Magazin für Bürgermeister,

Kommunalpolitiker und leitende Verwaltungsmitarbeiter. Es erscheint in einer

monatlichen Auflage von gut 100.000 Stück.

Die Ergebnisse beruhen auf den Angaben von 2494 Bürgermeistern, die das Magazin

KOMMUNAL mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa in der Zeit vom 19. Februar

bis zum 2. März 2020 befragt hat. Es ist damit die umfangreichste Stichprobe,

die je in Deutschland unter Kommunalpolitikern durchgeführt wurde – sie ist ein

repräsentatives Abbild der Gesamtheit aller Bürgermeister (11.100) in

Deutschland.

