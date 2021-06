Hayko Helbing erfolgreich beim Internationalen Speaker Slam

Beim internationalen Speaker Slam, der am 20.06.2021 in Masterhausen stattfand, hat Hayko Helbing einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Masterhausen statt. Mit 62 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord knapp verpasst, durch die Corona bedingte Auflagen.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau 240 Sekunden wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Hayko Helbing aus Berlin mit dem Thema ?Werde die beste Version Deiner Selbst? teilgenommen. Dabei konnte er nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnen Performance begeistern.

?Ich war sehr aufgeregt. Und es waren unter den Rednern auch der 22-malige Thai-Box-Weltmeister sowie die Europameisterin im Hochseeangeln nach Mastershausen gekommen. Ich bin schon mit weichen Knien auf die Bühne gegangen?, sagte Hayko Helbing zu seinem Auftritt. Diese Nervosität war Ihm auf der Bühne offensichtlich nicht anzumerken. Denn als nach dem stundenlangen Rednermarathon die siebenköpfige Jury auf die Bühne kam, verkündeten die Juroren ein Ergebnis. Hayko Helbing hatte die Jury komplett mit seinem Vortrag überzeugt und durfte sich mit dem Award auszeichnen lassen.

?Ich bin stolz und hätte nie damit gerechnet. Das war echt eine Überraschung ? da ich den Inhalt der Rede noch sehr kurzfristig auf die aktuellen Themen angepasst habe?, freut sich Hayko Helbing.

?Die Auszeichnung wird einen besonderen Platz auf meinem Schreibtisch in meinem Büro bekommen.?

Janis McDavid erhielt 2018 in Hamburg den Preis des Speaker Slams. Der Redner, Buchautor und Weltenbummler kam ohne Arme und Beine zur Welt. In seinem Beitrag sprach er über die positive Ausrichtung, die jeder Mensch seinem Leben gehen kann.

Die Themenauswahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige sieben köpfige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern sowie TV ? Produzenten zusammengesetzte, genau dort abzuholen, wo sie sich, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern ? all das in nur 240 Sekunden.