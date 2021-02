–Healthcare Marketing—Kreativ-Ranking 2020: Das sind die kreativsten Werbeagenturen für den Sektor Gesundheit

Wer gehört 2020 zu den kreativsten Agenturen der Gesundheitsbranche? Das Fachmagazin –Healthcare Marketing– hat die Ergebnisse seines Kreativ-Rankings für das Jahr 2020 veröffentlicht. Dafür wurden nationale und internationale Kommunikations- und Kreativ-Wettbewerbe ausgewertet, in denen Agenturen für ihre Leistungen mit Preisen ausgezeichnet wurden. Darunter befinden sich rein auf den Healthcare-Sektor ausgerichtete Award-Shows, aber auch übergreifende Kreativ-Wettbewerbe mit Healthcare-Kategorien.

An der Spitze des Rankings steht die Agenturgruppe Serviceplan. Zum achten Mal in Folge führt die inhabergeführte Agentur die Bestenliste an mit 2.611 Punkten und 85 Auszeichnungen auf dem Award-Konto. Platz zwei belegt wie im Vorjahr die Scholz & Friends Family mit 2.443 Punkten. Auf dem dritten Platz landet die WEFRA Life Group, die mit 2.291 Kreativpunkten erstmals die 2.000-Punkte-Marke knackt. Insgesamt räumten die Top-30-Agenturen bei den im Ranking berücksichtigten Kreativ-Wettbewerben rund 20 Prozent mehr Preise ab als in der vorherigen Award-Saison von 2019.

In der aktuellen Print-Ausgabe 2/2021 von –Healthcare Marketing– (ET: 18. Februar 2021) lesen Sie alles zur ausführlichen Auswertung des Gesamt-Rankings sowie weiteren Sub-Rankings beispielsweise zu den kreativsten Auftraggebern.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter https://www.healthcaremarketing.eu

Das Magazin –Healthcare Marketing– erscheint seit 2006 im New Business Verlag, Hamburg. Das Fachmedium berichtet über den Einsatz von Marketing und Kommunikation im Pharma- und Gesundheits-Sektor. –Healthcare Marketing– wendet sich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Marken-Aufbau und -Pflege zu tun haben. Zur Medien-Marke gehört auch die Website healthcaremarketing.eu samt Newsletter. Seit 2016 gibt es zudem das Schwester-Magazin –Dental Marketing–, die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung für die Dentalbranche im deutschsprachigen Raum.

Der inhabergeführte, 1972 gegründete New Business Verlag publiziert Fachzeitschriften, Fachbücher sowie Nachschlagewerke für den Bereich Marketing, Medien und Kommunikation und betreibt parallel auch die dazugehörigen Portale und Websites.

