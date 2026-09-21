Heidelberg iT setzt als Partner der Regionalkonferenz„Wirtschaft trifft Verwaltung“ Impulse für digitale Souveränität

Die Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG beteiligte sich als Partner an der Regionalkonferenz „Wirtschaft trifft Verwaltung“ der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Die Veranstaltung brachte am 17. September 2026 auf Einladung der MRN GmbH Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und öffentlicher Verwaltung im Mannheimer MARCHIVUM zusammen.

Digitale Souveränität aus der Region – für die Region

Vorträge und Impulse gab es zu den zentralen Themen digitale Souveränität, sichere IT-Infrastrukturen, Cloud-Services, Resilienz und regionale Wertschöpfung. Dabei standen insbesondere zwei Fragen im Mittelpunkt, die Dr. Dennis Fanelsa, Geschäftsführer der MRN GmbH, und Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, in ihren Grußworten zur Konferenz in den Raum stellten: „Wie gelingt es, regionale Wertschöpfung über die drei Ländergrenzen hinweg zu stärken und in konkrete Projekte zu bringen?“ und „Wie können wir durch regionale Kooperationen mehr erreichen?“ Eine erste Konkretisierung zeigte Robert Duisberg von der Insentis GmbH in seiner Übersicht der Kooperationsoptionen zur Stärkung regionaler Wertschöpfung durch eine ganzheitliche Lösungen zur digitalen Souveränität. Diese wird von namhaften Anbietern aus der Metropolregion entwickelt, die unter dem Leitgedanken „Digitale Souveränität – aus der Region – für die Region“ agieren und ein gemeinsames Portfolio zusammengestellt haben, mit Dienstleistungen von der Infrastruktur bis hin zur fertigen Anwendung – souverän, regional betrieben und DSGVO-konform.

Kompetenzen der Heidelberg iT

Heidelberg iT bringt sich dabei als Betreiber von vier Rechenzentren ein, darunter das Serverhotel im 3D-gedruckten Wavehouse, als Internet Service Provider sowie mit der Expertise in Informationssicherheit und physischer Sicherheit. Als Mitglied im Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.) steht das Unternehmen seit zehn Jahren in engem Austausch mit den Akteuren der Region. „Digitale Souveränität braucht starke regionale Netzwerke. Kooperationen zwischen Anbietern bündeln Kompetenzen, erhöhen die Resilienz digitaler Infrastrukturen und schaffen nachhaltigen Mehrwert für Unternehmen, Verwaltung und die Region“, betonte Matthias Blatz, Rechenzentrumsexperte und geschäftsführender Gesellschafter der Heidelberg iT im Rahmen der Regionalkonferenz.

Das Foto zeigt:

Geschäftsführer Matthias Blatz mit (v.l.) Felicitas Völkel (Projektleitung), Cornelia Luther (PR) und Patricia Küsterarent (Informationssicherheitsbeauftragte) am Stand der Heidelberg iT auf der Regionalkonferenz „Wirtschaft trifft Verwaltung“ der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG ist ein Rechenzentrumsbetreiber, Internet Service Provider und IT-Security Anbieter mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen unterstützt seit 2007 Firmenkunden beim Betrieb sicherer digitaler Infrastrukturen – mit Leistungen rund um Colocation, Rechenzentren, Vernetzung und IT Sicherheit. Heidelberg iT betreibt seine Rechenzentren (Serverhotels) ausschließlich in Deutschland und betreut Kunden bundesweit. Als IT Infrastrukturdienstleister unterhält Heidelberg iT ein eigenes Glasfasernetz für Internet und Unternehmensnetzwerke und ist direkt an den Internetknoten DE CIX in Frankfurt angebunden. Zertifizierungen nach TSI.STANDARD (TÜV NORD CERT), ISO 27001, ISO 9001 und weiteren anerkannten Standards belegen die nachhaltige Verpflichtung zu einem hohen Qualitätsniveau und Transparenz. In Zusammenarbeit mit Technologiepartnern ergänzt der B2B Anbieter seine eigenen Leistungen zu ganzheitlichen IT-Lösungen für moderne IT Infrastrukturen – von Rechenzentrums , Netzwerk- und Sicherheitstechnik bis hin zu WLAN Umgebungen – kurz: eine sichere Datenautobahn für Unternehmensdaten.

Seit 2022 ist das Unternehmen mit der Tochtergesellschaft Heidelberg iT Corporation in den USA vertreten.

www.heidelberg-it.de // www.wavehouse.info