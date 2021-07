HELLO OFFSITE – hier fühlen sich Konferenzen wie Urlaub an

„… Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau, schließ– die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See…“ Als Peter Fox 2008 den Song „Haus am See“ herausbringt, hat er den Nerv einer ganzen Generation getroffen. Warum? Er hat schon damals einen Trend vorweggenommen: Die Landflucht vieler kreativer Städter ins ländliche Umland.

So hat es auch Nastasja und Ferdinand Preuß 2019 aus der Münchner Innenstadt nach Dießen an den Ammersee gezogen. „Das Haus am See war immer unser Traum“ sagt Ferdinand. Dann fand Nastasja dieses wunderbare Architektenhaus. Große Terrasse und Garten gehören dazu. In den historischen Stadtkern von Dießen sind es nur zwei Gehminuten und das südliche Ufer des Ammersees inklusive Schwimmsteg ist nur einen Steinwurf entfernt. Schnell war klar: Jetzt geht es raus aus der Innenstadt.

Da die beiden nicht nach München pendeln wollten, war aber auch schnell klar, dass sie nicht nur ihren Wohnort wechseln würden, sondern ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen müssten. Auf der Suche nach einer schlüssigen Idee, um Arbeit, Familie und das Haus am See unter einen Hut zu bringen, haben Nastasja und Ferdinand ihre Fähigkeiten als Designer und Kommunikationsspezialisten aktiviert. Herausgekommen ist das HELLO OFFSITE, ein einzigartiger Co-Working Space, in dem sich zeitlose Architektur, ein multifunktionales Raumkonzept, Urlaubsatmosphäre und familiärer Umgang vereinen. Im Erdgeschoss des offenen Hauses können Meetings, Workshops und Seminare stattfinden, im ersten Stock wohnt die Familie Preuß und im zweiten Stock befindet sich das Büro der beiden.

„Globalisierung, Digitalisierung und natürlich Corona haben die Art wie wir arbeiten, und in Zukunft arbeiten werden, extrem verändert“, sagt Nastasja. Auf der einen Seite wird das Home Office zur Normalität – Firmen und vor allem Start-Ups stellen den Nutzen eines zentralen Firmensitzes an sich in Frage. Gleichzeitig wird Employer Branding für Unternehmen immer wichtiger.

HELLO OFFSITE bietet hier ein ganz neues Angebot für eine Arbeitswelt im Wandel. Egal ob als außergewöhnlicher Konferenzraum für Start-Ups oder Firmen, die ihren Mitarbeitern eine Abwechslung bieten wollen, als Location für Fotoshootings und ungezwungene Kundenmeetings oder als Kreativraum für Brainstormings – die Lage, die Ausstattung und die Gastgeber machen HELLO OFFSITE zur einzigartigen Location irgendwo zwischen Kreativraum, Konferenzzimmer und Urlaubsdestination.

UNSER ANGEBOT

Workation – HELLO OFFSITE als temporärer Meetingraum

Das alte Künstler- und Hippiedorf Dießen liegt in einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Nicht umsonst gründete sich unweit von hier das Künstlerkollektiv Blauer Reiter um Franz Marc und revolutionierte die Landschaftsmalerei. So bietet HELLO OFFSITE mit seiner Nähe zu den Bergen und dem Ammersee die perfekte Räumlichkeit für „Workation“ – eine Mischung aus Arbeit und Urlaub. Durchdachtes Design, einladende Terrassen, eine große Schaukel, modulare Möbel und köstliches Bio-Catering (gerne auch veggy oder vegan) schaffen im HELLO OFFSITE die perfekte Wohlfühl-Atmosphäre als Basis für kreatives Arbeiten. Die Idee: Firmen können sich hier für Meetings, Brainstormings, Workshops oder Konferenzen einbuchen und nach Feierabend die restliche Zeit am See oder mit anderen spannenden und entspannenden Aktivitäten verbringen.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Yoga-Sessions am Wasser, Dampferfahrten, Alpaka-Wanderungen, Stand-up-Paddle-Fahrten und vieles mehr laden zur „Workation“ am Ammersee ein. Natürlich helfen Nastasja und Ferdinand gerne bei der Verwirklichung aller Wünsche sowie der kreativen Planung und Gestaltung.

ECKDATEN

Größe

Das HELLO OFFSITE teilt sich in zwei Bereiche: das Innovation Lab (24 qm für bis zu 12 Personen) und den Open Space (47 qm für bis zu 18 Personen). So entstehen verschiedene Zonen für unterschiedliche Arbeitsphasen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden können:

Ausstattung

? Flatscreen TV 46 Zoll (HDMI, Chromecast, USB)

? Diverse Flipcharts und Boards

? WLAN mit 100/50 Mbit/s

? VR-Brille

? Moderationskoffer: Stifte und Marker, Karten, Kleber, Scheren, etc.

? Lounge Bereich mit Kamin

? Kaffeebar mit Kaffeevollautomat und Teelounge

? Getränke, Frühstück und Lunch sind zusätzlich buchbar

? Zusätzliche Tische, Hocker, Loungemöbel und eine Schaukel im Außenbereich

? Und vieles mehr

Wir hoffen wir konnten sie von uns, unserer Location und unserem Work-Life-Lebensentwurf begeistern. Und gerne würden wir Ihnen mehr darüber erzählen. Egal ob als Interview oder Portrait, als Geschichte über die perfekte Work-Life-Familien-Balance oder als Story über die Magie am See zu wohnen – wir würden uns sehr über eine Kontaktaufnahme freuen.

BILDMATERIAL

Fotos finden Sie unter (der Link ist bis zum 17.7.2021 gültig):

https://we.tl/t-MnFnh9EVx6

Für weitere Auskünfte und Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

HELLO OFFSITE

Nastasja Preuß

Moosstr. 14

86911 Diessen am Ammersee

+49 89 26204620-3

+49 179 7771870

nastasja@hello-offsite.com

www.hello-offsite.com