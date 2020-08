HENRICHSEN AG lädt zur Web-Conference POWER of SAP

Die HENRICHSEN AG lädt am 9. September 2020 zur ?Web-Conference zur Automatisierung und Digitalisierung in Finance & Einkauf?: POWER of SAP. Der Spezialist für die Digitalisierung kaufmännischer Geschäftsprozesse auf Basis von SAP beleuchtet in der Online-Konferenz, wie Firmen auf die Herausforderungen von Covid-19 reagiert und welche Vorgehensweisen sie ergriffen haben, wie die Digitalisierung im SAP-Umfeld sie dabei optimal unterstützen kann und was sich daraus für die Zukunft von Finance und Einkauf ergibt.

In den letzten Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig die Möglichkeit zu digitalem Arbeiten, zumeist vom Home Office aus, ist. In ihrer Web-Conference ermutigt die HENRICHSEN AG, diesen Weg weiter zu beschreiten, da mit der Digitalisierung immer auch Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung einhergehen. An Praxisbeispielen wird gezeigt, wie dies gelingen kann. Zielgruppe der Veranstaltung sind die Fachbereiche Finance, Einkauf und IT.

Expertinnen und Experten diskutieren in dem Online-Event, wie SAP-Anwenderunternehmen ihre digitale Zukunft gestalten können. Fast alle von ihnen mussten in den letzten Monaten ihre Teams praktisch über Nacht vom Home Office aus arbeiten lassen, Fachbereiche mussten sich kurzfristig neu organisieren und die IT die Arbeitsfähigkeit in unterschiedlichsten Szenarien herstellen. Die Web-Conference zeigt vor diesem Hintergrund, wie man die Corona-Einschränkungen als Sprungbrett nutzen kann. Sie zeigt spannende Beispiele aus der Praxis, Strategien und neue Lösungsansätze auf. Die HENRICHSEN AG hat die Veranstaltung als interaktives Event konzipiert, Teilnehmende können sich aktiv per Chat und SLIDO in das Geschehen einschalten, die Referenten werden über ihre Fragen informiert und antworten darauf.

Der Vormittag widmet sich dem Themenbereich Finance / Controlling und SAP S/4HANA Readiness. Keynote Speaker ist Stefan Groß, Steuerberater und Certified Information Systems Auditor (CISA) PSP München; es folgen u.a. eine Podiumsdiskussion zur richtigen Strategie im Finance und ein Praxisbericht der MAGNA International (Germany) GmbH zur Umsetzung der digitalen Rechnungsverarbeitung. Ab 12 Uhr werden einkaufsbezogene Themen behandelt. Auch hier gibt es Einblicke in die Praxis, u.a. von der STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG. Eine Podiumsdiskussion und die Keynote von (Natalia Broza-Abut, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML) drehen sich um die Relevanz der Digitalisierung im Einkauf von morgen. Fachleute der HENRICHSEN AG selbst geben auf der Web-Conference Einblicke in Lösungen und ?Projekte in progress?, in denen sie mit Pilotkunden Digitalisierungsvorhaben testen und entwickeln.