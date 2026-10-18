Die Weltproduktion wächst 2026 laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft um 3,0 Prozent, nach 3,4 Prozent im Vorjahr. Das Institut hat seine Herbstprognose am 3. September 2026 veröffentlicht und den Wert gegenüber Juni um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Für 2027 und 2028 erwartet es jeweils 3,2 Prozent. Als Motor nennt es den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz, der Handel und Investitionen anregt und besonders Asien treibt. Im Oktober 2026 ordnet die Provimedia GmbH aus Bietigheim-Bissingen diese Zahlen mit ihrer redaktionell geprüften Vergleichsdatenbank für KI-Werkzeuge und Roboter ein.

Der weltweite Warenhandel legt nach Angaben des Kiel Instituts 2026 um 5,2 Prozent zu, nach 4,4 Prozent im Jahr 2025. Über die Straße von Hormus liefen vor dem Irankrieg laut dem Bericht rund 20 Prozent der weltweit gehandelten Mengen an Erdöl und Flüssiggas. Die Produktionseinbußen blieben aber auf die Golfstaaten beschränkt.

Wer vom KI-Boom in der Weltwirtschaft am stärksten profitiert

Die Investitionsnachfrage wird laut dem Kiel Institut vom Bedarf an Datenverarbeitungskapazität, von Forschungsausgaben und vom Strombedarf der KI-Anwendungen getrieben. Am deutlichsten zeigt sich das in den Halbleiterländern. Für Südkorea erwartet das Institut 2026 ein Wachstum von 3,5 Prozent nach 1,1 Prozent im Vorjahr, für China 4,6 Prozent und für Indien 6,9 Prozent. Der Bericht benennt zugleich das Risiko, dass die Zahlungsbereitschaft für KI-Anwendungen die Bewertungen der beteiligten Unternehmen am Ende nicht trägt. Welche Aufgaben KI-Agenten in Unternehmen heute übernehmen und wo ihre Grenzen liegen, beschreibt ein Beitrag im Blog der Provimedia GmbH.

Warum Deutschland das Konjunkturtief überwunden hat

Für Deutschland hebt das Kiel Institut seine Prognose für das Bruttoinlandsprodukt 2026 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent an. Für 2027 erwartet es 1,0 Prozent, für 2028 nur noch 0,5 Prozent. Die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute hatte im Frühjahrsgutachten vom 1. April 2026 für 2026 erst 0,6 Prozent und für 2027 0,9 Prozent erwartet. Getragen wird die Erholung laut dem Kiel Institut vom Außenhandel: Die Exporte steigen 2026 voraussichtlich um 3,8 Prozent, der private Konsum bleibt schwach.

„Die Prognose sagt weniger über Deutschland als über die Nachfrage nach Rechenleistung. Wer 2026 ein KI-Werkzeug einkauft, zahlt Preise, die von genau diesem Investitionszyklus geprägt sind. Deshalb lohnt es sich, Funktionen und Verfügbarkeit gegen den Preis zu halten, statt dem Boom zu folgen“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Welche Kennzahlen die Herbstprognose für Deutschland festhält

Für Deutschland nennt der Konjunkturbericht des Kiel Instituts vom 3. September 2026 vier weitere Größen:

Inflationsrate 2026 und 2027 jeweils 2,7 Prozent, 2028 voraussichtlich 1,9 Prozent

Arbeitslosenquote 2026 bei 6,3 Prozent, danach 6,2 und 6,0 Prozent

Budgetdefizit von 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 2025 auf 4,3 Prozent 2028

Schuldenstand von 62,7 auf rund 68,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 2028

Die Vergleichsdatenbank der Provimedia GmbH führt mit Stand Juli 2026 laut eigener Angabe 272 KI-Werkzeuge und 23 Roboter, geordnet nach Preis, Funktionen und Verfügbarkeit. Die erste Schätzung des Statistischen Bundesamts zum dritten Quartal 2026 folgt Ende Oktober 2026, die Winterprognose des Kiel Instituts im Dezember 2026.

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