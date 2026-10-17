Here-Domains: Wenn eine Internetadresse Wegweiser wird

Es gibt ein Wort, das Menschen überall auf der Welt verstehen. Ein Wort, das Orientierung gibt, Nähe vermittelt und manchmal sogar eine Einladung ist: Here.

Wer auf einer Reise nach dem richtigen Weg fragt, möchte wissen, wo sich sein Ziel befindet. Wer ein Hotel sucht, möchte ankommen. Wer eine Veranstaltung besuchen will, möchte wissen, wo sie stattfindet. Und wer im Internet nach einem bestimmten Angebot sucht, möchte möglichst schnell dort landen, wo er richtig ist.

Genau an diesem Punkt beginnt die Geschichte der neuen Here-Domains.

Google Registry führt mit den Here-Domains eine neue Domain-Endung ein, die aus einer gewöhnlichen Internetadresse etwas Besonderes machen kann: einen digitalen Wegweiser.

Eine Adresse wie museum.here klingt beinahe wie eine Antwort auf eine Frage. Die Domain hotel.here vermittelt das Gefühl, angekommen zu sein. Und meet.here wirkt wie eine Einladung, sich genau an diesem Ort zu treffen.

Die Internetadresse wird damit selbst zu einer Botschaft.

Wenn eine Internetadresse einen ganzen Satz erzählt

Die meisten Internetadressen bestehen aus einem Namen und einer Endung, die kaum etwas über den Inhalt verrät. Eine Adresse mit .com oder .net kann zu einem Hotel, einem Maschinenbauer oder einer Versicherung gehören.

Bei den Here-Domains ist das anders.

Das englische Wort „here“ bedeutet „hier“. Es ist kurz, international verständlich und besitzt eine bemerkenswerte Wirkung. Es vermittelt Gegenwart, Nähe und das Gefühl, am richtigen Ort angekommen zu sein.

Vor allem aber kann „here“ den letzten Teil einer Aussage bilden.

Ein Reiseveranstalter könnte die Adresse yourjourneystarts.here verwenden. Ein Immobilienunternehmen könnte mit yournewhomeis.here werben. Ein Technologieunternehmen könnte sich für thefuturebegins.here entscheiden.

Die Internetadressen ergeben beim Lesen vollständige englische Sätze:

Your journey starts here.

Your new home is here.

The future begins here.

Der entscheidende Unterschied zu gewöhnlichen Werbeslogans besteht darin, dass die Aussage selbst die Internetadresse ist. Der Besucher muss sich nicht zusätzlich eine andere Domain merken. Er liest die Botschaft und kennt damit bereits die Adresse der Webseite.

Die Domain wird zum Werbeslogan. Und der Werbeslogan wird zur Domain.

Diese Verbindung von Sprache und Internetadresse eröffnet ungewöhnliche Möglichkeiten für Werbung, Markenbildung und Kommunikation.

Von der digitalen Adresse zum echten Ort

Besonders interessant sind Here-Domains für Unternehmen und Einrichtungen, bei denen der Standort eine wichtige Rolle spielt.

Hotels, Restaurants, Museen, Veranstaltungsorte, Einzelhandelsgeschäfte und touristische Einrichtungen möchten nicht nur im Internet gefunden werden. Sie möchten, dass aus einem digitalen Besucher ein tatsächlicher Gast wird.

Eine Adresse wie dinner.here könnte zu einem Restaurantführer passen. Die Domain concert.here wäre für eine Veranstaltungsplattform interessant. visit.here könnte auf touristische Angebote aufmerksam machen.

Ein Museum könnte seine Ausstellungen unter art.here präsentieren. Ein Hotel könnte mit stay.here für Übernachtungen werben. Ein Veranstalter könnte seine Gäste mit meet.here einladen.

Die Here-Domain schlägt damit eine sprachliche Brücke zwischen der digitalen und der realen Welt.

Man kann sie sich wie ein Schild vorstellen, das an einer Straße steht.

Auf dem Schild steht nicht einfach nur ein Firmenname.

Dort steht: Hier entlang.

Gerade in einer Zeit, in der Menschen über Suchmaschinen, soziale Netzwerke, QR-Codes und digitale Karten nach Angeboten suchen, kann eine kurze, einprägsame Internetadresse die Kommunikation erleichtern.

Gute Begriffe bekommen eine zweite Chance

Wer heute eine kurze Internetadresse sucht, kennt die Enttäuschung.

Der gewünschte Name ist unter .com vergeben. Unter .de ebenfalls. Vielleicht auch unter .net, .org und vielen anderen Domain-Endungen.

Man versucht einen anderen Begriff, fügt den Namen der Stadt hinzu oder verlängert die Adresse um zusätzliche Wörter.

Doch mit jeder Verlängerung geht oft ein Stück Einprägsamkeit verloren.

Mit den Here-Domains beginnt für viele Begriffe ein neues Kapitel.

Wörter wie hotel, museum, travel, home, office, shop oder meeting können in Verbindung mit der Here-Domain neue, verständliche Internetadressen bilden.

Ein Begriff, der unter zahlreichen etablierten Domain-Endungen längst vergeben ist, kann als Here-Domain zunächst noch verfügbar sein.

Das macht neue Domain-Endungen so interessant. Sie eröffnen einen neuen Namensraum, in dem sich die Chancen auf kurze und attraktive Adressen noch einmal verändern.

Allerdings gilt auch hier: Jeder Domainname kann nur einmal vergeben werden.

Wer sich für einen besonders begehrten Begriff interessiert, sollte deshalb nicht zu lange warten.

Wer früh handelt, hat einen Vorsprung

Die Einführung der Here-Domains erfolgt in drei Phasen.

Die Sunrise Period läuft vom 1. September bis zum 9. November 2026. In dieser Zeit können Markeninhaber ihre geschützten Namen bevorzugt als Here-Domains registrieren, sofern ihre Marken beim Trademark Clearinghouse hinterlegt sind.

Vom 10. bis zum 16. November 2026 folgt die Early Access Period (EAP). In dieser Phase können auch Interessenten ohne Sunrise-Berechtigung noch verfügbare Here-Domains registrieren, allerdings gegen einen zusätzlichen Aufpreis.

Dabei funktioniert die Early Access Period ähnlich wie eine Holländische Auktion.

Am ersten Tag ist der Aufpreis besonders hoch. Anschließend sinkt er schrittweise. Wer früh registriert, zahlt mehr, verringert aber das Risiko, dass jemand anderes schneller ist. Wer wartet, kann Geld sparen, riskiert jedoch den Verlust seines Wunschnamens. Interessenten für die EAP wenden sich am besten an secura@domainregistry.de

Am 17. November 2026 beginnt schließlich die General Availability. Dann können noch verfügbare Here-Domains ohne EAP-Aufpreis registriert werden.

Die Phasenwechsel erfolgen jeweils um 16 Uhr UTC.

Keine Marke? Vielleicht ist es noch nicht zu spät

Besonders interessant ist die Sunrise Period für Unternehmen und Organisationen, die ihren Namen bisher noch nicht als Marke schützen ließen.

Ein kleines Hotel trägt vielleicht seit Jahrzehnten denselben Namen. Ein Museum besitzt eine weithin bekannte Bezeichnung. Ein Veranstalter hat einen erfolgreichen Projektnamen entwickelt.

Doch als Marke wurde dieser Name nie eingetragen.

Für solche Fälle bietet die Secura GmbH (secura@domainregistry.de) Unterstützung an.

Auf Wunsch organisiert Secura kurzfristig die Anmeldung einer geeigneten Marke. Sobald die Marke eingetragen ist und die Voraussetzungen erfüllt, kann sie beim Trademark Clearinghouse hinterlegt werden.

Anschließend kann die entsprechende Here-Domain noch während der Sunrise registriert werden.

Ob das bis zum 9. November gelingt, hängt insbesondere von der Bearbeitungsdauer der Markenanmeldung ab. Eine rechtzeitige Eintragung lässt sich nicht garantieren.

Wer diese Möglichkeit nutzen möchte, sollte deshalb möglichst schnell handeln.

Mehr Netze bringen mehr Fische

Vielleicht fragen sich manche Unternehmen, weshalb sie neben ihrer bestehenden Internetadresse noch eine Here-Domain benötigen.

Die Antwort findet man manchmal weit entfernt vom Internet.

Stellen Sie sich einen Fischer vor, der früh am Morgen mit seinem Boot hinausfährt. Er wirft nicht nur ein einziges Netz aus, sondern mehrere.

Er weiß: Mehr Netze bringen mehr Fische.

Bei Domains verhält es sich im Prinzip genauso.

Ein Hotel, das bereits eine etablierte Firmen-Domain besitzt, könnte eine zusätzliche Here-Domain für besondere Angebote verwenden. Eine Stadt könnte einen touristischen Wegweiser einrichten. Ein Museum könnte eine kurze Internetadresse für Ausstellungen und Veranstaltungen einsetzen.

Jede zusätzliche Domain schafft eine weitere digitale Eingangstür.

Eine Here-Domain kann auf die bestehende Webseite weiterleiten, auf Plakaten erscheinen, in Anzeigen verwendet oder in sozialen Netzwerken beworben werden.

Sie ersetzt nicht zwangsläufig die bisherige Domain. Sie ergänzt sie.

Und gerade weil das Wort „here“ so unmittelbar verständlich ist, kann eine gut gewählte Here-Domain die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Angebot lenken.

Natürlich erzeugt eine zusätzliche Domain nicht automatisch mehr Besucher. Aber geschickt eingesetzt, kann sie neue Kontakte, Anfragen und Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Auch Sicherheit gehört dazu

Google Registry setzt bei den Here-Domains auf einen sicheren Namensraum.

Für Webseiten unter Here-Domains ist eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung erforderlich. Das bedeutet, dass eine Webseite mit einem gültigen SSL/TLS-Zertifikat und korrekt eingerichteter Verschlüsselung betrieben werden muss, damit sie in modernen Browsern funktioniert.

Eine Here-Domain kann auch registriert werden, ohne sofort eine Webseite einzurichten. Wer sie aktiv nutzen möchte, benötigt jedoch eine entsprechende HTTPS-Konfiguration.

Die Secura GmbH bietet dafür sowohl Webspace mit Verschlüsselung als auch SSL-Zertifikate an.

Drei neue Domain-Endungen, drei neue Möglichkeiten

Google Registry führt gleichzeitig mit den Here-Domains zwei weitere interessante Domain-Endungen ein.

Die neuen Fly-Domains sprechen besonders Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseveranstalter, Flugschulen und Unternehmen aus der Luftfahrt an. Adressen wie berlin.fly oder discover.fly vermitteln Bewegung, Reisen und Fernweh.

Die neuen Eat-Domains richten sich dagegen an Restaurants, Cafés, Lieferdienste, Food-Blogger und die Lebensmittelbranche. Namen wie italian.eat oder vegan.eat verraten bereits beim ersten Lesen, worum es geht.

Fly-Domains erzählen vom Reisen. Eat-Domains erzählen vom Genuss. Here-Domains erzählen vom Ankommen.

Alle drei Domain-Endungen können bei der Secura GmbH registriert beziehungsweise vorregistriert werden.

Jetzt kostenfrei vorregistrieren

Wer sich für eine Here-Domain interessiert, sollte seinen Wunschnamen möglichst frühzeitig auswählen.

Die Secura GmbH bietet die kostenfreie Vorregistrierung von Here-Domains an. Die Vorregistrierung ist verbindlich: Gelingt die Registrierung des gewünschten Domainnamens, wird die entsprechende Domaingebühr fällig.

Besonders bei kurzen und attraktiven Begriffen lohnt es sich, früh zu handeln.

Denn eine gute Internetadresse ist wie eine gute Geschäftsadresse. Sie sollte leicht zu finden, einfach zu merken und möglichst unverwechselbar sein.

Vielleicht werden Here-Domains eines Tages ganz selbstverständlich auf Hotelschildern, Museumskatalogen, Veranstaltungspostern oder in der Werbung stehen.

Vielleicht wird man dann gar nicht mehr darüber nachdenken, warum diese Adressen so gut funktionieren.

Man liest sie, versteht sie und weiß sofort, wohin man gehen soll.

Denn manchmal ist die beste Antwort auf die Frage „Wo?“ nur ein einziges Wort: Here.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/here-domains.html

Kontakt: secura@domainregistry.de

Die drei Slogans sind jetzt tatsächlich als vollständige Domainnamen gestaltet: yourjourneystarts.here, yournewhomeis.here und thefuturebegins.here. Ihre Verfügbarkeit ist nicht geprüft.

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 landete Secura beim Industriepreis unter den Besten. Secura gewann 2016 den „Ai Intellectual Property Award 2016“ als „Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

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