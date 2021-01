Hier spielt die Musik ? Full Service Agentur aus München

Die Media Beats GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, die individuellen Stärken Ihrer Kunden sowohl online als auch offline zu präsentieren. Das umfangreiche Angebot lässt sich sehen, egal ob es sich um die Entwicklung einer neuartigen App oder um eine große Online-Marketing-Kampagne handelt ? bei Media Beats greifen die Fachbereiche ineinander. Unsere Kunden erhalten alles aus einer Hand.Zu unseren Leistungen zählen:

? Online Marketing

? E-Mail Marketing

? Suchmaschinenwerbung

? Social Media Marketing

? App Entwicklung

? Webdesign

? Print und Bewegtbild

Wir sind der Meinung, dass gute Werbung ein wichtiger Baustein für den langfristigen Erfolg ist. Hierfür schöpfen wir das Potential aller Marketinginstrumente voll aus. Nur gut geplante Marketingmaßnahmen sorgen für den richtigen Absatz von Produkten und Dienstleistungen. Egal ob es sich um den Social Media Auftritt oder um die Versendung von Newslettern im Bereich des E-Mail Marketing geht ? wir sind der richtige Ansprechpartner. Auch bei Defiziten im Suchmaschinenranking haben wir mit zielführenden Maßnahmen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und des Suchmaschinenmarketings (SEA) die richtigen Werkzeuge an der Hand.

Sie möchten Ihrer Unternehmenswebseite einen komplett neuen Anstrich verpassen? Auch dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Zu Beginn unserer Arbeit wird die Gesamtsituation genau analysiert, hierbei werden nicht nur alle technischen Aspekte in Augenschein genommen, sondern auch das Design. So wird zum Beispiel der Webseite mit kleinen aber wirkungsvollen Maßnahmen neues Leben eingehaucht.

Auch im digitalen Zeitalter sind Printmedien wie Broschüren, Visitenkarten, Briefpapier, Magazine und Plakate wichtige Werbeträger, die man nicht unterschätzen sollte. Sie sind nicht nur Informationsquelle, sondern schaffen als Marketingwerkzeug im Rahmen der Corporate Identity einen Wiedererkennungswert.

Ermüdende Meetings und lange Entscheidungsprozesse? Nicht mit uns. Für Media Beats steht die direkte und unkomplizierte Kommunikation mit unseren Kunden an erster Stelle. Sie ist ein wichtiger Faktor für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Unser Team besteht aus erfahrenen Experten, die das nötige Know-How mitbringen, um Sie in den unterschiedlichsten Bereichen souverän zu betreuen.

Erfrischend, originell und unkompliziert ? es gibt vielversprechende Gründe für Media Beats. Ansässig ist die Media Beats GmbH in der Landeshauptstadt München, aber im digitalen Zeitalter spielt der Standort kaum noch eine Rolle.

Sämtliche angebotenen Leistungen können weltweit in Anspruch genommen werden. Zu unserem Kundenstamm gehören sowohl inländische Unternehmen, als auch international ansässige Firmen.

Mehr Informationen finden Sie auf www.media-beats.com.