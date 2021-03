Hirn Herz & Haltung – Systematische Gebrauchshundeausbildung für die EXTRA-Klasse

In diesem Buch zur Gebrauchshundeausbildung geht es um eine systematische Vorgehensweise. Dabei spielt die Vorbereitung mit Wissen die Schlüsselrolle. Die größten Potenziale liegen beim Hundeführer und in einer Trainingsorganisation. Es gibt eine klare Positionierung zum erweiterten Umfeld und zur Gestaltung einer verantwortungsvollen Gebrauchshundeausbildung. Dabei sind laut der vorgestellten Methode in diesem Buch die Kompetenzen des Hundeführers in seinem Trainings-Team ergebnisbestimmend. Der Autor liefert den Lesern eine „Ausbildungslandkarte“, mit der individuelle Wege zum Ziel gefunden werden können. Das macht bessere Ausbildungsergebnisse möglich.

Es braucht laut „Hirn Herz & Haltung“ von Wolfgang Wrobel keine 1001 Methoden, sondern nur eine Systematik, mit der man sich methodisch flexibel in der jeweiligen Situation auf die Umsetzung einstellen kann. Diese wird von dem Autor hier erstmalig vorgestellt. Erst die richtige Systematik macht eine passende Methodenauswahl für den individuellen Fall möglich. Mit seiner einzigartigen Mischung aus genauen Grundlagenkenntnissen und erfolgreicher Anwendung in Beruf und Sport legt er jetzt mit seinen soliden und anerkannten Erfahrungen den ganzen Weg mit Verbesserungsschleife zu neuen Zuständen in den Entwicklungsprozessen des Hundesportes vor.

„Hirn Herz & Haltung“ von Wolfgang Wrobel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23726-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de