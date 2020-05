Holmusk gibt Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrundeüber 21,5 Millionen US-Dollar unter Führung von Optum Ventures und Health Catalyst Capital bekannt

Holmusk, ein führendes Unternehmen für Datenwissenschaft und Gesundheitstechnologie, gab heute eine Finanzierungsrunde über 21,5 Millionen US-Dollar bekannt. Geführt wurde die Finanzierungsrunde von Optum Ventures (OV) und Health Catalyst Capital (HCC). Bestehende Investoren Heritas Capital und andere Parteien waren ebenfalls beteiligt.

Holmusk entwickelt die weltweit größte “Real-World Evidence”- (“RWE”-) Plattform für verhaltensgesundheitliche und chronische Erkrankungen – mit dem Ziel, die datengestützte, evidenzbasierte Versorgung unter verhaltensgesundheitlichen Erkrankungen leidender Menschen auszubauen. Dies wird durch die Kombination spezieller Daten zur Verhaltensgesundheit mit Holmusks neuartiger Analytikplattform erreicht – um evidenzbasierte Einsichten liefern zu können, die Versorgungsanbieter, Zahler im Gesundheitswesen und Patienten für fundierte Entscheidungen über Versorgung und Behandlung nutzen können; und um die Versorgung von Menschen sowohl mit verhaltensbezogenen als auch mit chronischen Gesundheitsbedürfnissen besser integrieren zu können. Diese Fähigkeiten können Pharmafirmen auch in der Erforschung und Entwicklung sowie in der Vermarktung neuer Arzneimittel helfen.

2016 erwarb Holmusk von der Duke University School of Medicine das System “MindLinc” – ein System einer elektronischen Patientenakte (Electronic Health Record, EHR) fokussiert auf Verhaltensgesundheit. Das System hat es dem Unternehmen ermöglicht, longitudinale Daten vieler Institutionen für psychische Gesundheit in den USA zu nutzen, die über einen Zeitraum von 20 Jahren gewonnen wurden.

Holmusk, gegründet 2015, hat seinen Stammsitz in Singapur und unterhält Geschäftsstellen in New York City, London und Schanghai. Holmusk wurde 2019 vom Weltwirtschaftsforum als “Technology Pioneer” gewürdigt und ist Teil der “2020 Innovator Cohort” von Innovations in Healthcare. Die neue Finanzierungsrunde versetzt Holmusk in die Lage, seinen US-Betrieb in New York City auszubauen, und ermöglicht Investitionen in seine proprietäre Technologie zur Gewinnung und Analyse von Realwelt-Daten, um die Arzneimittelentwicklung und datengestützte Medizin voranzubringen.

Dr. Vijay Barathan von Optum Ventures (OV) und Charles Boorady von Health Catalyst Capital (HCC) werden in den Board of Directors einziehen.

“Unser Team sieht in Holmusks evidenzbasiertem Ansatz für eine bessere Versorgung unter verhaltensgesundheitlichen Erkrankungen leidender Menschen großes Potenzial, und wir freuen uns darauf, eng mit dem Holmusk-Team zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase der Firma zu unterstützen” , so Dr. Vijay Barathan von Optum Ventures.

Charles Boorady von Health Catalyst Capital: “Durch die Neudefinition der EHR, sie statt als Speicher von Daten als ein Werkzeug zur Unterstützung klinischer Entscheidungen mit Konnektivität zu digitalgestützter Therapeutik zu sehen, ist Holmusk einzigartig positioniert, die Versorgung von Patienten zu verbessern und zugleich den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Erforschung und Entwicklung neuer Versorgungsmodelle und -therapien zu unterstützen.”

“Situationen wie die heutige machen die Notwendigkeit von Real-World Evidence deutlicher als je zuvor” so Nawal Roy, Gründer und CEO von Holmusk. “Wir sind sehr dankbar, dass wir Partner wie Optum Ventures und Health Catalyst Capital gewinnen konnten, die die Bedeutung [des Themas] verstehen, und die hoch motiviert sind, sich unserem Anliegen anzuschließen, die evidenzbasierte Versorgung voranzubringen.”

Informationen zu Holmusk

Holmusk setzt sich dafür ein, das Leben unter verhaltensgesundheitlichen und chronischen Erkrankungen leidender Menschen über evidenzbasierte Arzneimittel zu verbessern. Das Unternehmen, das seinen Stammsitz in Singapur hat und weltweit präsent ist, entwickelt die weltweit größte Real-World-Evidence-Plattform für psychische und chronische Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.holmusk.com/ .

Informationen zu Optum Ventures

Optum Ventures ist der Independent-Venture-Fonds von Optum. Optum ist ein führendes Unternehmen für informations- und technologiegestützte Gesundheitsdienstleistungen, das sich dafür einsetzt, dass das Gesundheitssystem für alle Menschen besser funktioniert, und ist Teil der UnitedHealth Group. Optum Ventures investiert in Firmen für digitales Gesundheitswesen, die mithilfe von Daten und Einsichten den Verbraucherzugriff auf Dienstleistungen des Gesundheitswesens, und die Art, wie gesundheitliche Versorgung umgesetzt und vergütet wird, verbessern helfen – und die das Gesundheitssystem verlässlicher und navigationsfreundlicher machen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.optumventures.com/ .

Informationen zu Health Catalyst Capital

Health Catalyst Capital ist eine unabhängige Private-Equity-Firma, die in Wachstumsphasen-Unternehmen für gesundheitsbezogene Informationstechnologie und technologiegestützte Dienstleistungen investiert – darunter der Felder künstliche Intelligenz, Genomik, Datenanalytik und Informatik. HCC wurde von einem Team von Investoren und Betreibern mit umfassender Erfahrung im Gesundheitswesen gegründet, die nach profitablen Investmentgelegenheiten suchten, sich gleichzeitig aber auch für die Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen und die Förderung wertorientierter Versorgung einsetzen wollten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.healthcatalystcapital.com/ .

