Das Honeywell ScanPal EDA52 ist für den professionellen Arbeitsalltag konzipiert. Trotzdem bleibt ein Full-Touch-MDE ein mobiles Arbeitsgerät: Ein Sturz auf Beton, ein Stoß an eine Regalkante oder dauerhafte Beanspruchung können Spuren hinterlassen. Ist das Honeywell EDA52 Display defekt, steht deshalb schnell die Frage im Raum: reparieren oder ersetzen?

Gerade bei größeren Gerätebeständen sollten Sie nicht vorschnell neu beschaffen. COSYS prüft defekte MDE-Geräte und kann Schäden professionell instand setzen. Das betrifft nicht nur das EDA52, sondern auch zahlreiche weitere Geräte von Honeywell sowie Hardware anderer Hersteller. Reparatur, Wartung und weitere MDE-Services lassen sich dabei zu einem langfristigen Betreuungskonzept verbinden.

Displayschaden bedeutet nicht automatisch Totalschaden

Ein gesprungenes Display ist offensichtlich. Schwieriger wird die Beurteilung, wenn das Bild noch angezeigt wird, der Touchscreen jedoch nur teilweise reagiert oder Eingaben fehlerhaft erkennt. Für Mitarbeiter im Lager, Handel oder Außendienst ist das Gerät damit kaum zuverlässig nutzbar.

Bevor ein neues EDA52 bestellt wird, sollte deshalb geklärt werden, welcher Defekt tatsächlich vorliegt und ob eine Reparatur sinnvoll ist. Die COSYS Technik prüft den Gerätetyp zunächst kostenlos. Eine Reparatur erfolgt erst nach Ihrer Zustimmung.

Das ist insbesondere bei größeren Honeywell-Beständen interessant. Wird jedes beschädigte Gerät unmittelbar ersetzt, obwohl es technisch instand gesetzt werden könnte, verkürzt das unnötig den wirtschaftlichen Lebenszyklus der vorhandenen Hardware.

COSYS repariert mehr als das Display

Ein beschädigtes Honeywell EDA52 kann außerdem weitere Verschleißerscheinungen aufweisen. Deshalb sollte eine Reparatur nicht darauf reduziert werden, lediglich das offensichtlich defekte Bauteil auszutauschen.

COSYS verbindet die professionelle MDE-Reparatur mit Wartungsleistungen und hält dafür Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterial vor. Neben Hardwareproblemen können auch herstellerspezifische Gerätetreiber und Software aktualisiert werden. Individuelle Service- und Supportverträge ermöglichen es Unternehmen zusätzlich, die Betreuung an ihren tatsächlichen Gerätebestand anzupassen.

Das Ziel ist nicht, Hardware um jeden Preis weiterzuverwenden. Entscheidend ist vielmehr, vorhandene Geräte dort wirtschaftlich instand zu halten, wo sich die Reparatur gegenüber einem Austausch noch lohnt.

Was passiert während der Reparatur mit Ihrem Prozess?

Für Unternehmen ist häufig nicht die Reparatur selbst das größte Problem, sondern die dadurch entstehende Lücke im Gerätebestand. Fehlt ein EDA52 mehrere Tage, fehlt möglicherweise gleichzeitig ein Arbeitsgerät für Wareneingang, Kommissionierung oder Bestandsführung.

Hier greifen weitere COSYS MDE-Services. Über die Gerätepoolverwaltung können Ersatzgeräte bei COSYS gelagert, gewartet und mit Updates sowie Sicherheitspatches aktuell gehalten werden. Beim Austauschservice wird im Schadensfall ein einsatzfähiges Poolgerät bereitgestellt, während COSYS die defekte Hardware repariert. Anschließend wandert das instand gesetzte Gerät zurück in den Ersatzgerätepool.

Für Unternehmen mit vielen MDE-Geräten entsteht damit ein geregelter Kreislauf, statt bei jedem Defekt erneut improvisieren zu müssen.

Reparatur und Softwarebetreuung zusammendenken

Ein technisch repariertes EDA52 hilft wenig, wenn anschließend die benötigte MDE-Software nicht korrekt funktioniert. COSYS bietet deshalb auch Wartungsverträge für MDE-Software an. Dazu können unter anderem die Analyse von Störmeldungen, Patches, Updates und Upgrades, Hotline-Support sowie Ferndiagnose und die Behebung von Softwarestörungen gehören.

Auch das COSYS Mobile Device Management kann an dieser Stelle ergänzen. Bei größeren Gerätebeständen unterstützt ein MDM dabei, Geräte zentral zu verwalten, Software bereitzustellen und den laufenden Betrieb zu kontrollieren. Die Kombination aus MDM und MDE-Services ermöglicht damit einen wesentlich umfassenderen Blick auf den Gerätelebenszyklus als eine reine Reparaturwerkstatt.

Beim nächsten Displayschaden nicht wieder bei null anfangen

Ein defektes Honeywell EDA52 sollte einen Prozess auslösen – keine spontane Einzelentscheidung. Prüfen Sie deshalb, wie Ausfälle heute bei Ihnen abgewickelt werden: Wer beurteilt den Schaden? Woher kommt kurzfristig Ersatz? Wer repariert das Gerät und bringt es anschließend wieder auf den erforderlichen Softwarestand?

COSYS kann diese Aufgaben von der Reparatur und Wartung über Gerätepool und Austauschservice bis zur Softwarebetreuung und zum MDM bündeln. Damit haben Sie für Ihre professionelle MDE-Hardware einen zentralen Ansprechpartner und können Ausfälle strukturierter abfangen. Die COSYS Managed Services decken dabei nicht nur Honeywell ab, sondern unter anderem auch Geräte von Zebra, Datalogic und Newland.

Ihr Honeywell EDA52 hat einen Displayschaden oder Sie möchten die Reparatur Ihrer gesamten MDE-Flotte professionell organisieren? Wenden Sie sich an uns unter vertrieb@cosys.de oder telefonisch unter +49 5062 900 0 und lassen Sie prüfen, welche Reparatur- und Serviceoption für Ihre Geräte sinnvoll ist.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.