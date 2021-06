Hoppe Unplugged – Provokante Einsichten in politisch inkorrekte Gedanken

Das Buch enthält Auszüge aus Interviews und Reden, die Hoppe gemeinsam mit seinem Co-Autor Thomas Jacob zusammengestellt hat. In seinen Texten nimmt der habilitierte Philosoph kein Blatt vor den Mund und beschreibt, warum sämtliche staatliche Lösungen in der Praxis nie funktionieren können. Zudem zeigt er auf, dass eine Gesellschaft ohne staatliches Gewaltmonopol nicht nur möglich, sondern auch gerecht ist. Seiner Ansicht nach ist dies die einzige Lösung für ein Leben in Frieden und Wohlstand.

Mit 43 Fragen und Antworten und zahlreichen Videolinks bekommt der Leser in diesem Werk eine Einführung in das umfangreiche Werk des Autors, welches tief in die politische Philosophie reicht. Mit seinen Thesen möchte Hoppe seine Leserinnen und Leser zum Grübeln, Debattieren, Bestätigen oder Widerlegen anregen.

Der Autor Prof. Dr. Hans Hermann Hoppe stammt aus Peine und studierte Philosophie, Soziologie, Geschichte und Volkswirtschaftslehre. Seine Promotion erlangte er bei Jürgen Habermas 1974 in Frankfurt. Viele Jahre hatte er eine Professur für Philosophie in den Vereinigten Staaten und lebt heute gemeinsam mit seiner Frau in der Türkei.

„Hoppe Unplugged“ von Thomas Jacob und Hans-Hermann Hoppe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28385-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de