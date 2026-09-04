HR Interim Management&Background Checks: Gemeinsam bessere HR-Strukturen schaffen

HR Interim Manager kommen häufig genau dann in ein Unternehmen, wenn Veränderung gefragt ist. Wachstum, Transformation, Reorganisation oder die Professionalisierung bestehender HR-Prozesse erfordern Erfahrung, einen neutralen Blick von aussen und vor allem die Fähigkeit, Verbesserungen schnell umzusetzen. Dabei geht es meist um weit mehr als die operative Überbrückung einer vakanten HR-Funktion: Gute Interim Manager analysieren bestehende Strukturen, hinterfragen Prozesse und identifizieren mögliche Lücken, mit dem Ziel, Lösungen zu etablieren, die auch nach ihrem Einsatz funktionieren. Genau hier sieht Validato eine Verbindung zu Background Checks und Human Risk Management: Auch dabei stehen strukturierte Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und bessere Entscheidungsgrundlagen im Mittelpunkt. Werden Background Checks bisher gar nicht, punktuell oder uneinheitlich durchgeführt, kann ein Interim-Mandat der richtige Zeitpunkt sein, das Thema systematisch anzugehen.

Background Checks müssen zur Verantwortung einer Position passen

Professionelle Background Checks bedeuten nicht, möglichst viele Informationen über möglichst viele Menschen zu sammeln. Entscheidend ist vielmehr ein risikobasierter und verhältnismässiger Ansatz: Welche Verantwortung trägt eine Person? Auf welche Informationen, Vermögenswerte oder Systeme hat sie Zugriff? Bestehen besondere regulatorische oder Compliance-Anforderungen? Und welche Risiken sind tatsächlich relevant, um eine fundierte Personalentscheidung treffen zu können? Aus diesen Fragen lassen sich unterschiedliche Risikoprofile und darauf abgestimmte Screening-Pakete entwickeln. Eine administrative Funktion benötigt beispielsweise nicht zwingend denselben Prüfumfang wie eine exponierte Führungsposition oder eine Funktion mit Zugang zu besonders sensiblen Informationen. HR Interim Manager können Unternehmen dabei unterstützen, diese Differenzierung in bestehende HR-Prozesse zu integrieren. So werden Background Checks nicht zur isolierten Einzelmassnahme, sondern zu einem nachvollziehbaren Bestandteil eines professionellen Human Risk Managements.

Vom einzelnen Check zum nachhaltigen HR-Prozess

Der eigentliche Mehrwert entsteht, wenn Background Checks nicht nur situativ eingesetzt, sondern als sauber definierter Prozess etabliert werden. Genau dabei können HR Interim Management und spezialisierte Screening-Anbieter wirkungsvoll zusammenspielen. Gemeinsam lassen sich beispielsweise Risikoprofile für unterschiedliche Funktionen definieren, geeignete Screening-Module festlegen und Verantwortlichkeiten innerhalb von HR, Compliance oder Management klären. Ebenso wichtig ist die Frage, wann ein Screening ausgelöst wird und wie die Ergebnisse in bestehende Entscheidungsprozesse einfliessen. Dabei muss der Ansatz nicht beim Pre-Employment Screening enden: Bei sensiblen Funktionen, wesentlichen Veränderungen der Verantwortung oder besonders exponierten Positionen kann auch ein verhältnismässiges In-Employment Screening sinnvoll sein – immer unter Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen. So entsteht aus einzelnen Prüfungen ein strukturierter und langfristig nutzbarer Prozess.

Partnerschaft mit HR Unlimited als Beispiel

Ein Beispiel für dieses Zusammenspiel ist die neue Partnerschaft zwischen Validato und HR Unlimited AG. In den Gesprächen zwischen beiden Unternehmen wurde schnell deutlich, dass Validato und HR Unlimited ein ähnliches Verständnis moderner und pragmatischer HR-Arbeit verfolgen. HR Unlimited bringt umfassende HR-Erfahrung, operative Kompetenz und die Nähe zu den konkreten Herausforderungen seiner Kunden ein. Validato ergänzt diese Perspektive mit Technologie, standardisierten Prozessen und internationaler Infrastruktur für digitale Background Checks und Human Risk Management. „Wir sehen grosses Potenzial in der Zusammenarbeit mit HR Interim Managern“, meint André Naef, CEO von Validato. HR Interim Manager müssen Background Checks demnach nicht selbst durchführen. Sie können jedoch erkennen, wann ein Unternehmen von einem professionellen Screening-Prozess profitieren könnte, und dabei helfen, diesen sinnvoll in die bestehende HR-Landschaft einzubetten.

Am gleichen Strick für bessere Personalentscheidungen

HR Interim Manager kennen die Organisation und ihre Herausforderungen aus nächster Nähe. Sie verstehen, welche Prozesse funktionieren, wo Lücken bestehen und welche Lösungen sich in der Praxis tatsächlich umsetzen lassen, für einen spezialisierten Anbieter wie Validato ist diese Perspektive ausgesprochen wertvoll. Umgekehrt können Interim Manager auf eine bestehende Screening-Infrastruktur zurückgreifen, ohne selbst Know-how, internationale Prozesse oder technologische Lösungen für Background Checks aufbauen zu müssen. Das gemeinsame Ziel ist dabei klar: bessere HR-Prozesse, fundiertere Personalentscheidungen, weniger administrative Belastung und ein professioneller Umgang mit Human Risk. Die Zusammenarbeit mit HR Unlimited ist für Validato deshalb nicht nur eine neue Partnerschaft, sondern auch ein Beispiel dafür, wie sich HR Interim Management und spezialisierte Background-Check-Anbieter sinnvoll ergänzen können.

Background Checks als Teil der HR-Transformation

Wer als HR Interim Manager tätig ist oder Unternehmen bei der Professionalisierung ihrer HR-Prozesse unterstützt, findet in Validato einen Partner, der Kunden dabei unterstützt, risikobasierte Background Checks und Human Risk Management einfach, digital und international in bestehende Prozesse zu integrieren. Validato lädt HR Interim Manager und ihre Kunden ein, über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen oder Validato anhand eines konkreten Screening-Falls zu testen.

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende strukturiert und effizient auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Validato ist speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren oder Mindestanzahl an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

Mehr unter: www.validato.com