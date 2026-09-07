Der Onlinehandel mit Tierbedarf erweitert sein Angebot deutlich schneller, als Halterinnen und Halter es vergleichen können. Nach Angaben des Anbieters zooplus, der am 5. August 2026 einen Marktplatz für den deutschen Markt startete, kommen darüber 10.000 zusätzliche Produkte in den Shop, 65 Prozent davon aus dem Zubehörbereich. Der Anbieter betreibt eigenen Angaben zufolge lokale Onlineshops in mehr als 27 europäischen Ländern. Wer in dieser Auswahl eine passende Leine für die dunkler werdenden Abende im September 2026 sucht, findet im Ratgeber zu reflektierenden Leinen für Spaziergänge bei Dunkelheit die Kriterien dafür.

Zehntausend zusätzliche Artikel erreichen den deutschen Shop

Ein Marktplatzmodell öffnet einen bestehenden Shop für fremde Händler, deren Ware im selben Bestellvorgang mitläuft. Laut der Mitteilung vom 5. August 2026 richtet sich das Angebot vor allem an kleine und mittlere Unternehmen der Heimtierbranche, die darüber Zugang zu einer größeren Kundschaft erhalten. In Frankreich hat derselbe Anbieter nach eigenen Angaben bereits einen Marktplatz gestartet und die dortige Auswahl damit verdreifacht.

Wonach Halterinnen und Halter im Netz inzwischen suchen

Die Befragung des Anbieters unter rund 16.000 Kundinnen und Kunden in 16 Ländern lief im April 2026 und wurde am 1. Juli 2026 veröffentlicht. Für Deutschland weist sie folgendes Suchverhalten aus.

32 Prozent der deutschen Befragten nutzen KI-Werkzeuge, um den besten Preis für Tierbedarf zu finden.

28 Prozent holen darüber Rat zu Gesundheit oder Wohlbefinden ihres Tieres ein.

28 Prozent informieren sich so über Rassen und Lebensphasen, in Großbritannien sind es 55 Prozent.

19 Prozent schließen einen Kauf tatsächlich direkt über einen KI-Assistenten ab.

Auffällig ist der Abstand zwischen Recherche und Abschluss: Rund ein Drittel aller Befragten nutzt solche Werkzeuge der Erhebung zufolge bereits, in Deutschland kauft aber nur knapp jeder Fünfte direkt darüber ein. Die Auswahlentscheidung fällt damit weiterhin überwiegend beim Menschen.

Warum ein größeres Sortiment die Auswahl nicht von selbst leichter macht

Mehr Artikel im Regal heißen mehr Varianten derselben Ware, und bei einer Hundeleine unterscheiden sich diese Varianten in Details, die eine Produktliste selten ausweist. Länge, Zugfestigkeit des Gurtbands, Karabinerbauart und die Verarbeitung der Handschlaufe bestimmen, ob eine Leine zwei Jahre oder acht Jahre hält. Zooplus setzt bei den neu aufgenommenen Artikeln nach eigenen Angaben KI-Werkzeuge ein, um Lücken in den Produktangaben etwa zu Größe und Farbe zu schließen.

Was beim Nachkauf einer Leine den Ausschlag gibt

Für den Alltag zählt weniger die Zahl der Angebote als die Passung zu Hund, Halter und Weg. Eine Einordnung dazu, worauf es bei einer kurzen Stadtführung ankommt, liefert der Überblick zur City-Leine mit Edelstahlhaken mit Hinweisen zu Material und Verarbeitung.

„Ein Sortiment, das über Nacht um zehntausend Artikel wächst, macht die Entscheidung nicht leichter, sondern länger. Genau dort liegt die Aufgabe eines Ratgebers: die drei Merkmale nennen, an denen sich der Rest sortiert“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Ob weitere Anbieter im deutschen Tierbedarf nachziehen, wird sich an der Zahl der Händler zeigen, die sich solchen Plattformen anschließen. Für den September 2026 gilt: Die Auswahl an Hundezubehör wächst schneller als die Zeit, die ein Halter für den Vergleich hat.

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