IBYKUS ist ISTQB® Gold Partner

IBYKUS ist seit August 2026 offizieller ISTQB® Gold Partner. Der Partnerstatus unterstreicht die fachliche Kompetenz des Software- und Technologieunternehmens im Software Testing sowie den hohen Stellenwert von Softwarequalität und kontinuierlicher Qualifizierung.

Zuverlässige und leistungsfähige Software setzt neben einer professionellen Entwicklung auch strukturierte Testprozesse und fundiertes Fachwissen voraus. IBYKUS investiert daher kontinuierlich in die Qualifizierung und Zertifizierung seiner Mitarbeitenden im Bereich Software Testing.

Gold-Status für zertifizierte Testkompetenz

Der ISTQB® Gold Partner Status wird an Unternehmen vergeben, die gezielt die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden im Software Testing fördern. Grundlage für die Einstufung sind erfolgreich absolvierte ISTQB®-Zertifizierungen, die abhängig von der jeweiligen Qualifikationsstufe unterschiedlich gewichtet werden.

Mit den bei IBYKUS erworbenen Zertifizierungen erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen für den Gold Partner Status. Die Auszeichnung dokumentiert das vorhandene Test-Know-how und die kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.

Softwarequalität systematisch weiterentwickeln

Der Gold Partner Status steht zugleich für den Anspruch von IBYKUS, Methoden, Prozesse und Kompetenzen im Software Testing kontinuierlich weiterzuentwickeln und sich dabei an etablierten internationalen Standards und Best Practices zu orientieren.

Fundiertes Test-Know-how trägt dazu bei, Fehler frühzeitig zu erkennen, Risiken zu reduzieren und die Qualität von Softwarelösungen langfristig sicherzustellen. Die Qualifizierung der Mitarbeitenden im Software Testing ist damit ein wichtiger Baustein der Qualitätssicherung bei IBYKUS.

IBYKUS ist der souveräne Technologie- und GovTech-Partner für Fördermanagement, Fachverfahren, KI-gestützte Prozesse und sicheren Betrieb.

1990 in Thüringen gegründet, unterhält das IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Erfurt heute insgesamt sechs Standorte in Deutschland. Bundesweit arbeiten über 370 Mitarbeitende tagtäglich daran, sowohl Unternehmen als auch die öffentliche Verwaltung mit verschiedensten Softwarelösungen und intelligenten Technologien einfacher, sicherer und digitaler zu gestalten.

Das Leistungsspektrum reicht von umfassenden E-Government-Lösungen für die Verwaltung europäischer, nationaler und kommunaler Fördermittel bis hin zu innovativen Lösungen zur Prozessdigitalisierung für Unternehmen und Behörden.

Die Entwicklung mobiler Anwendungen, IT-Security, IT-Infrastruktur sowie der zuverlässige Betrieb von Lösungen in eigenen BSI-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und eine professionelle Beratung runden das Portfolio ab.