ICONIC AWARD 2026 für das 360° – teamgeist Fusion House am Wolziger See ausgezeichnet

Das 360° by teamgeist erhält einen ICONIC AWARD 2026 in der Kategorie „Visionary & Uncompleted Architecture“. Die Auszeichnung würdigt ein Raum- und Nutzungskonzept, in dem Architektur, Zusammenarbeit und gemeinschaftliches Erleben zusammenfinden und macht zugleich die langjährige Erfahrung von teamgeist im Bereich erlebnisorientiertem Teambuilding räumlich erlebbar.

Das 360° by teamgeist am Wolziger See wird bei den ICONIC AWARDS 2026 in der Kategorie „Visionary & Uncompleted Architecture“ ausgezeichnet. Damit würdigt der German Design Council ein Raum- und Nutzungskonzept, das Architektur, Zusammenarbeit und gemeinschaftliches Erleben auf besondere Weise miteinander verbindet.

Das 360° liegt in Kolberg in der Gemeinde Heidesee, südöstlich von Berlin direkt am Wolziger See. Als Fusion House wurde als Ort entwickelt, an dem Unternehmen ihre Teams außerhalb des gewohnten Arbeitsumfeldes zusammenbringen können. Flexible Räume und Übernachtungsmöglichkeiten, naturnahe Aufenthaltsbereiche sowie Angebote für Offsites, Strategieworkshops, Tagungen und Teambuildings schaffen ein Umfeld für konzentriertes Arbeiten, Austausch und gemeinsame Erlebnisse in der Natur.

Hinter dem Konzept stehen Michael und Isabel Haufe, die teamgeist vor 34 Jahren gründeten. Ihre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Teamevents und Teambuildingformaten ist unmittelbar in die Konzeption des Fusion House eingeflossen.

„Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie genau die Idee bestätigt, aus der 360° by teamgeist entstanden ist: Räume sind nicht einfach eine Kulisse. Sie beeinflussen, wie Menschen miteinander sprechen, arbeiten, sich begegnen und als Team zusammenwachsen“, sagt Isabel Haufe, Gründerin von teamgeist und Gastgeberin im 360° by teamgeist. „Unser Ziel war es von Anfang an, einen Ort zu schaffen, der Architektur, Gastlichkeit und echten Teamgeist miteinander verbindet.“

34 Jahre teamgeist Erfahrung werden räumlich erlebbar

Mit dem 360° haben Michael und Isabel Haufe ihre langjährige Erfahrung mit Teams in ein eigenes räumliches Gesamtkonzept übersetzt. Hier werden flexible Arbeits- und Veranstaltungsräume mit Übernachtungsmöglichkeiten, Natur, Kulinarik sowie Aktiv- und Teambuildingangeboten auf besondere Weise wie selbstverständlich verbunden. Damit richtet sich die Eventlocation insbesondere an Unternehmen, die Offsite Meetings, Strategieworkshops, Team-Retreats, Tagungen oder Teambuildings im Raum Berlin und Brandenburg planen möchten.

„Besonders stolz sind wir auf die Zusammenarbeit mit dem Berliner Architekturbüro Heussner und Melmert“, betont Isabel Haufe. „Gemeinsam ist es uns gelungen, unsere Vision in eine Architektur zu übersetzen, die Begegnung ermöglicht, Veränderung mitdenkt und Menschen zusammenbringt.“

Dritte internationale Auszeichnung für das 360° by teamgeist

Der ICONIC AWARD 2026 ist bereits die dritte internationale Auszeichnung für das Konzept des 360° by teamgeist. 2024 erhielt das 360° by teamgeist den so!apart Award, 2026 folgte der German Design Award.

Für Unternehmen bietet die erneute Auszeichnung zusätzliche Orientierung bei der Wahl eines Veranstaltungsortes. Mit dem 360° by teamgeist entscheiden sie sich nicht nur für Räume und Übernachtungsmöglichkeiten, sondern für ein Gesamtkonzept, das speziell auf Begegnung, Teamentwicklung und gemeinsames Arbeiten ausgerichtet ist. Die flexible Mehrzimmer-Apartments, Seminar- und Veranstaltungsräume mit See- und Parkblick sowie gemeinsame Erlebnisangebote bieten den optimalen Rahmen. Das 360° wurde am 29. August 2024 eröffnet.

„Für unsere Kunden bedeutet die Auszeichnung vor allem Sicherheit und Wertschätzung“, erklärt Isabel Haufe. „Sie bringen ihre Mitarbeitenden an einen unabhängig ausgezeichneten Ort, der besondere Begegnungen ermöglicht und Veranstaltungen nachhaltig in Erinnerung bleiben lässt.“

ICONIC AWARDS 2026: Preisverleihung am 6. Oktober in München

Die Preisverleihung der ICONIC AWARDS 2026 findet am 6. Oktober 2026 in der BMW Welt in München statt. Die ICONIC AWARDS zeichnen innovative Projekte und nachhaltige Lösungen aus Architektur, Innenarchitektur und Produktdesign aus. Sie werden vom German Design Council ausgerichtet und bringen Akteure aus Architektur, Design, Wirtschaft und Immobilien zusammen.

Über das 360° by teamgeist

Das 360° by teamgeist ist ein familiengeführtes Fusion House für Offsites, Strategieworkshops, Tagungen, Team-Retreats und Teambuildings. Hinter dem Familienunternehmen stehen Michael und Isabel Haufe, die Gründer von teamgeist. Die teamgeist Gruppe verfügt über 34 Jahre Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Teamevents und Teambuildingformaten.

Der Veranstaltungsort liegt in Kolberg am Wolziger See, rund 45 Minuten südöstlich von Berlin-Mitte. Das Konzept verbindet flexible Arbeits- und Veranstaltungsräume, Übernachtungsmöglichkeiten, Natur, Kulinarik und gemeinschaftliche Erlebnisse. So entsteht ein Umfeld, in dem Teams konzentriert arbeiten, neue Perspektiven entwickeln und als Gemeinschaft zusammenwachsen können.

Die Ehrung bei den ICONIC AWARDS 2026 ist die dritte internationale Auszeichnung für das 360° by teamgeist. Zuvor wurde das Konzept 2024 mit dem so!apart Award und 2026 mit dem German Design Award ausgezeichnet.

„teamgeist fördert Teamgeist“

teamgeist ist mit über 30 Jahren Erfahrung und über einer Millionen Event-Teilnehmern der Experte für Teamevents, Traincentives und Prozessbegleitung – mit der leidenschaftlichen Mission das Wir-Gefühl in Unternehmen zu stärken. So entwickelt teamgeist individuelle Teambuildingmaßnahmen und organisiert kreative Eventlösungen, um unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Mit neun Standorten in DACH, über 120 Mitarbeitenden und zahlreichen Kontakten zu Netzwerkpartnern und Locations verfügt das Unternehmen über vielseitige Möglichkeiten, Event-Ideen deutschland- und europaweit kreativ und flexibel zu planen und sowohl vor Ort, hybrid als auch online umzusetzen. Von der tabtour oder dem Floßbau, dem Sommerfest oder der Weihnachtsfeier mit Wir-Gefühl, über nachhaltige Events oder Gesundheitskonzepte bis hin zu hybriden Großgruppenevents – teamgeist ist spezialisiert auf professionelle Teambuildingmaßnahmen mit Spaß und nachhaltigem Teambuilding!

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