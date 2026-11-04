IDC Worldwide Device Vulnerability and Exposure Management Market Shares: Tenable belegt zum achten Mal in Folge Platz 1

COLUMBIA, Md. ?? 4. November 2026 ?? Tenable (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, hat im IDC Worldwide Device Vulnerability and Exposure Management Market Shares Report den ersten Platz belegt.

Exposure-Management stellt eine grundlegende und notwendige Veränderung dessen dar, wie Unternehmen Risiken im KI-Zeitalter wahrnehmen und reduzieren. Sicherheitsteams stehen an einem Wendepunkt: Die Zahl kritischer und komplexer Bedrohungen ist exponentiell gestiegen, und ihnen bleibt immer weniger Zeit zur Bewertung und Reaktion, bevor Angreifer mithilfe von KI zuschlagen. Die Exposure-Management-Plattform Tenable One wurde speziell zur Bewältigung dieser Herausforderung entwickelt und hilft Kunden, Cyberrisiken besser zu verstehen, Maßnahmen zu priorisieren und sich gegen neuartige Cyberangriffe zu verteidigen.

Laut dem IDC Market Shares Report hat Tenable seine Position als klarer Marktführer mit einem Anteil von 24,6 Prozent am weltweiten Markt für Device Vulnerability and Exposure Management behauptet. Der Vorsprung gegenüber dem nächstgrößten Wettbewerber beträgt knapp 26 Millionen US-Dollar.

Tenable führt seine Marktposition auf die stetige Weiterentwicklung seiner Plattform zurück, die darauf abzielt, einen einheitlichen Überblick über Sicherheitsrisiken zu schaffen, präzise, kontextbezogene Informationen zu Sicherheitsrisiken bereitzustellen sowie Maßnahmen im gesamten Unternehmen zu beschleunigen und zu automatisieren. In den letzten Monaten hat Tenable unter anderem kontinuierlich aktive, autonome Funktionen in Tenable Hexa AI ?? der agentischen KI-Engine von Tenable One ?? eingeführt und die Funktionen von Tenable One AI Exposure auf alle wichtigen KI-Plattformen und Entwicklertools ausgeweitet. Darüber hinaus hat Tenable die Abdeckung im AppSec-Bereich erweitert und die Funktionen zur kontinuierlichen Sicherheitskontrolle und -validierung ausgebaut.

Tenable will die Zukunft des KI-gestützten Exposure-Managements durch kontinuierliche Innovationen und die strategische Zusammenarbeit mit OpenAI und Anthropic aktiv mitgestalten. Neben der Teilnahme am OpenAI Daybreak Defense Network und am Project Glasswing von Anthropic hat Tenable kürzlich die Verfügbarkeit von Claude Mythos 5 in Tenable One bekannt gegeben.

??Dass wir zum achten Mal in Folge den ersten Platz belegen, spiegelt aus unserer Sicht unser Engagement für kontinuierliche Innovationen wider, mit denen wir Maßstäbe im Exposure-Managements setzen??, so Mark Thurmond, Co-Chief Executive Officer von Tenable. ??Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Sicherheitsstrategien an die Anforderungen des KI-Zeitalters anzupassen. Dafür stellen wir ihnen die nötige Transparenz, leistungsstarke Analysemöglichkeiten und KI-Technologien zur Verfügung, um Angreifern einen Schritt voraus zu sein.??

??Exposure-Management ist unverzichtbar, um Sicherheitsrisiken zu erkennen, zu validieren und zu priorisieren, bevor Angreifer sie mithilfe von KI ausnutzen können??, erklärt Michelle Abraham, VP of Research, Security and Trust bei IDC. ??Vorstände, Versicherer und Aufsichtsbehörden wollen von Sicherheitsteams nicht mehr nur wissen, wie viele Schwachstellen bestehen, sondern welchen Risiken das Unternehmen tatsächlich ausgesetzt ist. Unternehmen, die auf Exposure-Management setzen, können Risiken reduzieren, die Behebung von Sicherheitsproblemen effizienter gestalten und gegenüber Stakeholdern messbare Fortschritte nachweisen.??

Weitere Informationen zur Exposure-Management-Plattform Tenable One finden Sie unter: https://de.tenable.com/products/tenable-one