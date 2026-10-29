IFRS 16: Warum 90 % des Aufwands vor der ersten Buchung entstehen

Die meisten Unternehmen investieren in IFRS-16-Systeme, kämpfen aber weiterhin mit hohen Aufwänden, langen Projektlaufzeiten und manueller Vertragsarbeit. Der Grund: Die eigentliche Herausforderung liegt nicht in der Bilanzierung, sondern in der Erfassung und Interpretation von Vertragsdaten. LEGANTA® schließt diese Lücke und erweitert bestehende IFRS-16-Lösungen ohne Medienbrüche um intelligente Contract Intelligence.

Die unsichtbare Belastung vieler IFRS-16-Projekte

Die meisten Unternehmen verfügen heute über leistungsfähige IFRS-16-Systeme. Diese Lösungen berechnen Leasingverbindlichkeiten, Abschreibungen und Buchungswerte zuverlässig und regelkonform. Dennoch bleiben IFRS-16-Projekte häufig zeitaufwendig, kostenintensiv und ressourcenbindend. Der Grund liegt in einem Bereich, der oft unterschätzt wird: den Verträgen selbst.

Vertragslaufzeiten, Verlängerungsoptionen, Kündigungsrechte, Indexanpassungen, variable Leasingzahlungen, Restwertgarantien und zahlreiche weitere IFRS-16-relevante Informationen befinden sich in der Regel ausschließlich in Vertragsdokumenten. Diese Informationen müssen zunächst gefunden, fachlich bewertet und für die Bilanzierung aufbereitet werden. In vielen Unternehmen erfolgt dies noch immer manuell oder mit hohem Excel-Anteil.

Der wahre Pain Point: Verträge verstehen

„Die meisten Unternehmen optimieren heute die letzten zehn Prozent des Prozesses und übersehen die ersten neunzig. Die eigentliche Herausforderung von IFRS 16 ist nicht die Buchung. Sie ist das Verstehen, Erfassen und Bewerten von Verträgen. Genau dort entstehen Aufwand, Kosten und Risiken. Wer diesen Teil automatisiert, verändert die Wirtschaftlichkeit des gesamten IFRS-16-Prozesses.“

Während die eigentliche Bilanzierung weitgehend automatisiert werden kann, erfordert die Ermittlung der erforderlichen Eingangsdaten häufig einen erheblichen Aufwand. Fachbereiche, Finanzabteilungen, Einkauf und Rechtsabteilung arbeiten an denselben Dokumenten, oft mit unterschiedlichen Werkzeugen und Datensichten. Informationen werden mehrfach erfasst, manuell übertragen und in verschiedenen Systemen gepflegt.

Die Folge sind vermeidbare Medienbrüche, inkonsistente Datenbestände, hohe Personalkosten und eingeschränkte Transparenz. Besonders aufwendig wird es bei Vertragsänderungen, Neuverhandlungen oder Reassessments. Dann müssen relevante Vertragsinhalte erneut analysiert, Auswirkungen bewertet und Änderungen nachvollziehbar dokumentiert werden. Genau hier entstehen in der Praxis die größten Kosten und Risiken eines IFRS-16-Betriebsmodells.

Die fehlende Verbindung zwischen Vertrag und IFRS-16-System

LEGANTA® schließt diese Lücke. Die Plattform analysiert Verträge automatisiert, identifiziert IFRS-16-relevante Klauseln und überführt deren Inhalte in strukturierte, nachvollziehbare und revisionssichere Informationen. Aus unstrukturierten Vertragsdokumenten entsteht ein digitaler Zwilling des Vertrags, der jederzeit nachvollziehbar macht, welche Vertragsbestandteile welche fachlichen und bilanziellen Auswirkungen besitzen.

Durch den Einsatz moderner KI-Technologien werden relevante Vertragsinformationen automatisch erkannt, klassifiziert und für die Weiterverarbeitung bereitgestellt. Die manuelle Datenerfassung wird drastisch reduziert, die Qualität der Eingangsdaten verbessert und die Transparenz über den gesamten Vertragsbestand erhöht.

Bestehende IFRS-16-Lösungen intelligent erweitern

LEGANTA® ersetzt bestehende IFRS-16-Systeme nicht. Die Plattform macht sie besser. Während bestehende Lösungen die finanzmathematische Verarbeitung übernehmen, stellt LEGANTA® sicher, dass die dafür benötigten Informationen automatisiert, strukturiert und nachvollziehbar aus den Verträgen bereitgestellt werden.

LEGANTA® fungiert als intelligente Contract-Intelligence-Schicht vor der eigentlichen Berechnungs- und Buchungslogik. Vertragsinformationen werden automatisiert erfasst, bewertet und strukturiert bereitgestellt. Die Übergabe an bestehende IFRS-16-Lösungen erfolgt ohne Medienbrüche und ohne redundante Datenerfassung. Damit werden bereits getätigte Investitionen geschützt und gleichzeitig erhebliche Effizienzpotenziale erschlossen.

Mehrwert weit über IFRS 16 hinaus

Der eigentliche Mehrwert entsteht über IFRS 16 hinaus. Sobald Verträge digital verstanden und strukturiert vorliegen, werden sie zu einer zentralen Informationsquelle für das gesamte Unternehmen. Daten, die ursprünglich für die Leasingbilanzierung erhoben wurden, unterstützen gleichzeitig Compliance, Risikomanagement, Einkauf, ESG-Nachweise, Governance-Anforderungen und interne Kontrollsysteme. Aus einem regulatorischen Pflichtprojekt wird damit ein strategisches Asset.

Von der Bilanzierung zur Contract Intelligence

„Wer nur die Buchung automatisiert, automatisiert lediglich das Ergebnis. Der eigentliche Hebel liegt davor: im Vertrag. Genau dort entstehen Aufwand, Kosten und Risiken. LEGANTA® macht Vertragswissen erstmals automatisiert nutzbar.“

Mit LEGANTA® erweitert sich IFRS 16 von einer reinen Bilanzierungsaufgabe zu einer intelligenten Vertrags- und Informationsplattform. Unternehmen reduzieren nicht nur Aufwand und Kosten, sondern schaffen eine belastbare Datengrundlage für Entscheidungen, Compliance und Steuerung. Bestehende Systeme bleiben erhalten. Neu ist die Intelligenz, die ihnen bislang gefehlt hat.

Der Blick nach vorne

Der nächste Evolutionsschritt von IFRS 16 ist nicht eine weitere Berechnungsengine. Der nächste Evolutionsschritt ist das automatisierte Verständnis von Verträgen. Unternehmen, die Vertragsdaten intelligent nutzbar machen, gewinnen nicht nur Effizienz in der Leasingbilanzierung. Sie schaffen eine digitale Wissensbasis für Compliance, Risikomanagement und Unternehmenssteuerung.

„Die Frage ist nicht mehr, welches IFRS-16-System ein Unternehmen einsetzt. Die entscheidende Frage lautet, wie intelligent die Vertragsdaten sind, die dieses System antreiben.“