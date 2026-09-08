IMAP berät die Gesellschafter der exxonit GmbH beim Verkauf an die Cpro Gruppe

IMAP hat die Gesellschafter der exxonit GmbH, ein auf SAP-Technologie spezialisiertes Beratungs- und Softwarehaus, beim Verkauf an die Cpro Gruppe, einem Portfolio-Unternehmen der paneuropäischen Investmentgesellschaft Egeria, beraten. Mit der Übernahme erweitert die Cpro Gruppe ihr Team um rund 60 Mitarbeitende und stärkt ihre Position im öffentlichen Sektor. Die langjährige Erfahrung von exxonit mit den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung ermöglicht es der Cpro Gruppe, ihr Leistungsangebot in diesem strategisch wichtigen Markt auszubauen.

exxonit wurde 2011 gegründet und ist auf SAP-Technologie spezialisiert. Zu den Schwerpunkten zählen SAP-Basis und Systembetrieb, SAP-Entwicklung, Migrationen auf SAP HANA und in die Cloud sowie SAP Fiori. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Softwarelösungen und eigene Produkte für SAP-Anwendungen. Neben seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der öffentlichen Verwaltung ist das Unternehmen unter anderem in den Branchen Maschinenbau, Versicherungen und Lebensmittelindustrie tätig.

Die Cpro Gruppe ist ein etablierter SAP Gold Partner im deutschsprachigen Raum. Seit 2003 begleitet das Unternehmen mit über 600 Mitarbeitenden an zehn Standorten in der DACH-Region und drei spezialisierten Tochtergesellschaften mehr als 550 Kunden aus dem Mittelstand bei der Einführung, Weiterentwicklung und dem Betrieb ihrer SAP-Systemlandschaften. Im Fokus stehen moderne Lösungen wie SAP Cloud ERP (Public & Private), SAP SuccessFactors, SAP Business Technology Platform, SAP Customer Experience, SAP Analytics Cloud und SAP Business AI.

„Für exxonit ist der Zusammenschluss mit der Cpro Gruppe ein wichtiger Schritt. Wir können unsere Schwerpunkte und Kundenbeziehungen in eine größere Unternehmensgruppe einbringen und zugleich auf das breite Leistungsangebot der Cpro Gruppe zurückgreifen. Besonders für unsere Mitarbeitenden ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Entwicklung. Dass wir diesen Weg gehen konnten, verdanken wir auch dem Team von IMAP, das uns über den gesamten Prozess hinweg engagiert, kompetent und mit einem klaren Gespür für unseren Markt begleitet hat“, sagt Marc Ehrler, Geschäftsführer der exxonit GmbH.

Das IMAP-Team mit Dr. Carsten Lehmann, Andreas Widholz, Fabio Baumann und Julian Eizenhöfer hat die Gesellschafter der exxonit GmbH exklusiv im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses über alle Phasen bis zum erfolgreichen Abschluss beraten.

Gegründet im Jahr 1973, ist IMAP eine der ältesten und weltweit größten Organisationen für Mergers & Acquisitions mit Niederlassungen in 51 Ländern. Über 450 M&A-Berater sind in internationalen Sektorenteams spezialisiert auf Unternehmensverkäufe, grenzüberschreitende Akquisitionen sowie auf strategische Finanzierungsthemen. Zu den Kunden zählen vorwiegend Familienunternehmen aus dem Mittelstand, aber auch große nationale und internationale Konzerne sowie Finanzinvestoren, Family Offices und institutionelle Anleger. Weltweit begleitet IMAP pro Jahr etwa 250 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 15 Milliarden EUR.