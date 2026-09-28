Immobilienkauf in Neuwied, Koblenz und Andernach: drei Städte, drei Preisniveaus

Neuwied, 28.09.2026. Wer zwischen Neuwied, Andernach und Koblenz eine Wohnung kaufen will, bewegt sich in drei Märkten mit deutlich verschiedenem Preisniveau. FinanzPlusImmo, Finanzierungsvermittler aus Neuwied und deutschlandweit tätig, stellt deshalb jedes Objekt vor der Bankanfrage gegen die Marktzahlen seiner Stadt.

Wie weit liegen Neuwied, Andernach und Koblenz auseinander?

Nach den Marktberichten der örtlichen Sparkassen kostet eine Eigentumswohnung im Schnitt:

* in Neuwied-Heddesdorf und der Innenstadt 2.340 Euro je Quadratmeter (Sparkasse Neuwied, Immobilienmarkt 2026),

* in der Andernacher Kernstadt 2.720 Euro je Quadratmeter (Kreissparkasse Mayen, Immobilienmarkt 2025, Datenstand 01.11.2025),

* in Koblenz 3.190 Euro je Quadratmeter (Sparkasse Koblenz, Immobilienmarkt 2026, Datenstand 2025).

Die drei Werte stammen aus verschiedenen Berichten mit verschiedenem Datenstand. Sie zeigen die Rangfolge der Märkte, einen stichtagsgleichen Vergleich ersetzen sie nicht.

Warum zählt der Durchschnittspreis für die Finanzierung?

Die Bank finanziert nicht den Kaufpreis, sondern den Wert, den sie einem Objekt dauerhaft zutraut. Wird eine Wohnung deutlich über dem Schnitt ihrer Lage angeboten, liegt die Bewertung der Bank womöglich darunter, und der Eigenkapitalbedarf des Käufers steigt. FinanzPlusImmo klärt diese Frage deshalb vor der Bankanfrage und nicht erst nach dem Notartermin.

Zum Kaufpreis kommen in Rheinland-Pfalz 5 Prozent Grunderwerbsteuer, dazu Notar, Grundbuch und gegebenenfalls eine Maklercourtage. Viele Banken finanzieren diese Kaufnebenkosten nicht mit. Bei einer Koblenzer Wohnung mit 40 bis 80 Quadratmetern, die im Schnitt 193.000 Euro kostet, beträgt allein die Grunderwerbsteuer 9.650 Euro.

Wie arbeitet FinanzPlusImmo in der Region?

Als Vermittler fragt FinanzPlusImmo für denselben Fall mehrere Banken an und wird von der finanzierenden Bank vergütet. Enis Recica, Inhaber von FinanzPlusImmo, ist seit 2016 in der Finanzbranche und als Immobiliar-Darlehensvermittler nach § 34i GewO, Registernummer D-IR9N-6D2DR-51, IHK Koblenz, eingetragen. Vor einem Kauf am Rhein lohnt der Blick in zwei frei zugängliche Quellen: die Bodenrichtwerte über BORIS.RLP und die Hochwassergefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz. Beide wirken auf den Wert, den die Bank ansetzt.

Marktzahlen, Förderung und Prüfpunkte für jede der drei Städte stehen auf den Seiten Baufinanzierung in Neuwied, Baufinanzierung in Koblenz und Baufinanzierung in Andernach.