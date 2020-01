impavidi als attraktiver Arbeitgeber zertifiziert.

Berlin. Im vergangenen Jahr hat die impavidi GmbH zum ersten Mal als msg-Gruppenunternehmen an der Mitarbeiterumfrage sowie an der Benchmarkstudie von Great Place to Work® teilgenommen. Mit einer Teilnehmerquote von 71 % und einem Trust-Index von 80 % darf sich impavidi als „attraktiven Arbeitgeber“ bezeichnen und liegt damit knapp über dem Marktbenchmark von 79 %. Die Geschäftsführung bedankt sich bei ihren Mitarbeitenden für die rege Teilnahme an der Umfrage und das entgegengebrachte Vertrauen.

Dazu äußert sich Davor Jurak, Managing Director der impavidi GmbH: „Wir freuen uns über den positiven Ausgang der Umfrage. Natürlich müssen wir dennoch gemeinsam an einzelnen Punkten arbeiten, um die Attraktivität von impavidi als Arbeitgeber zu bewahren und weiterhin zu verbessern. Dafür werden wir zusammen mit unserem impavidi-Team die Ergebnisse im Einzelnen auswerten und an Lösungen arbeiten.“

Besonders wichtig ist es impavidi, eine weitestgehende Flexibilität in verschiedenen Bereichen zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem die Work-Life-Balance und, sofern mit den Projekten vereinbar, ein flexibler Arbeitsplatz. Des Weiteren legt impavidi großen Wert auf das Vertrauen von und in seine Mitarbeitenden. Torsten Peukert, Managing Director der impavidi GmbH, erklärt: „Wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden das Vertrauen in uns als Führungskräfte legen, so wie wir ihnen in ihren Projektarbeiten vertrauen.“ Zudem spielt ein positives Arbeitsklima eine große Rolle. Dieses trägt einen erheblichen Teil zum Wohlfühlfaktor der Mitarbeitenden bei. Dazu zählen u.a. die gegenseitige Unterstützung, der Zusammenhalt und die gemeinsamen Team-Ausflüge.

Das Bewährte zu erhalten und das Neue zu versuchen – mit diesem Motto möchte impavidi die Zusammenarbeit nicht nur mit ihren Kunden, sondern auch mit ihren Mitarbeitenden stärken.