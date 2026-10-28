In 10 Tagen: KI zum Anfassen beim Artificial Intelligence Summit in Essen

Für alle, die KI erfolgreich nutzen wollen: In wenigen Tagen wird der Campus der TÜV NORD Akademie in Essen zum Erlebnisraum für Künstliche Intelligenz. Am 9. November 2026 findet der Artificial Intelligence Summit statt – ein kompletter Tag, der KI nicht nur erklärt, sondern erlebbar macht.

Wer den Summit verlässt, nimmt keinen Stapel PowerPoint-Folien mit – sondern einen Koffer voller Ideen, neuer Perspektiven und umsetzbarer Lösungen sowie eine klarere Vorstellung davon, wie KI nachhaltig in die eigene Organisation integriert werden kann.

Erleben, was KI kann – und wie sie funktioniert

Das Besondere am Summit: Mitmachen statt nur zuhören. In interaktiven Workshops bauen Teilnehmende ihren ersten KI-Agenten, entwickeln ihre eigene KI-Roadmap, testen Prompting-Hacks live und erleben in VR-Formaten, wie KI und Virtual Reality zusammenspielen.

Agentic AI Workshop: Nicht nur darüber reden – sondern selbst einen KI-Agenten konfigurieren. In 60 Minuten, unter Anleitung von Matthias Brandt (Brandt UG).

Live Prompting Session: Die besten Hacks für ChatGPT & Co. – direkt ausprobiert, mit einem Leitfaden zum Mitnehmen (Lasse Bremer, Max Behrens).

KI-Rollenspiele in VR: Schwierige Gespräche mit KI-Coaches üben – mit der Freiheit zu scheitern, bevor es im echten Führungsalltag zählt (3Spin Learning).

KI-Tour Inside TÜV NORD: Exklusiver Blick hinter die Kulissen – wie wird KI bei der TÜV NORD Group wirklich gelebt? Die Tour führt durch vier Unternehmensbereiche und zeigt KI im Einsatz.

Networking mit Experten und Anbietern

Unterstützt wird die Veranstaltung von starken Partnern aus Wirtschaft und Technologie.

Der AI Summit Essen 2026 bietet eine ideale Plattform für alle, die sich über aktuelle Entwicklungen informieren, neue Impulse gewinnen und wertvolle Kontakte in der KI-Community knüpfen möchten.

Zu den Gold-Sponsoren zählt The Information Lab Deutschland, das Unternehmen in der DACH-Region beim Aufbau moderner Analyse- und Datenkulturen begleitet. Golem bringt als führendes IT-Medium seine Expertise zu aktuellen Technologietrends und Entwicklungen der digitalen Wirtschaft ein. Mit MeinGPT von der SelectCode GmbH unterstützt ein Spezialist für KI-Anwendungen im Mittelstand den Summit. Zudem beteiligt sich MaibornWolff mit seiner langjährigen Erfahrung in IT-Beratung, Software-Engineering und digitaler Transformation.

Weitere Sponsoren des AI Summit sind FIDES IT Consultants GmbH, DMT GmbH & Co. KG, Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) e. V., morefire GmbH sowie das Bechtle IT-Systemhaus.

Veranstaltungsort und Anmeldung

Campus der TÜV NORD Group, Technologiepark Essen, Am TÜV 1, 45307 Essen – im Herzen des Ruhrgebiets, das sich zum Zentrum für technologische Innovation entwickelt hat. Die Hybridteilnahme per Livestream ist möglich.

Jetzt letzte Plätze sichern: www.tuev-nord.de/tk-ai

Über die TÜV NORD Akademie

Die TÜV NORD Akademie zählt mit über 40 Jahren Erfahrung zu den führenden Weiterbildungsanbietern in Deutschland. Sie qualifiziert Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichsten Branchen und Wirtschaftsbereichen und unterstützt Unternehmen dabei, den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich zu gestalten.

Mit mehr als 600 Seminarthemen, über 900 qualifizierten Referentinnen und Referenten sowie modernen Lernformaten bietet die TÜV NORD Akademie praxisnahe Weiterbildung flexibel als Online-, Präsenz- , E-Learning oder Inhouse-Schulung an. Das Bildungsangebot reicht von technischen und kaufmännischen Themen bis hin zu Management-, Digitalisierungs- und Zukunftskompetenzen.

Als Unternehmen der TÜV NORD GROUP, die seit über 150 Jahren weltweit für Sicherheit, Qualität und Vertrauen steht, verbindet die TÜV NORD Akademie fundiertes Fachwissen mit einem klaren Blick auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft. Hohe Qualitätsstandards werden durch eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, kontinuierlichen Know-how-Transfer sowie die Mitgliedschaft im Wuppertaler Kreis e. V. sichergestellt.

www.tuevnordakademie.de