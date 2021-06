In 7 Schritten zu Ihrer feurigen Positionierung! Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Der Traum eines jeden Unternehmers ist es doch, dass potentielle Kunden auf sie zukommen. Also nicht die klassische Kaltakquise, seinem Traumkunden per Telefon, Brief oder Flyer hinterherzurennen, sondern:

Mit Sog statt mit Druck seine Wunschkunden magnetisch anzuziehen.

Und wenn das passiert, dass der Kontakt da ist: Ja genau, dann wird daraus meistens ein Auftrag. Also Umsatz.

Damit dieser Traum auch funktioniert, gibt es keinen Trick. Es ist auch keinerlei Zauberei. Die Basis dafür ist Ihre geniale Positionierung! Bedeutet mit anderen Worten: Sie werden ein absoluter Experte, besser: Der beste Experte für Ihre bestimmte Zielgruppe. Sie schaffen das, indem Sie in höchster Energie Ihre Traumkunden genial und perfekt ansprechen. Und Sie da draußen am Markt natürlich als solcher wahrgenommen werden.

Vielleicht schütteln Sie auch ab und an den Kopf, dass Sie genial sind, aber es da draußen keiner weiß. Sie sind „unsichtbar“ und fliegen unter dem Radar. Und dadurch verlieren Sie tagtäglich drastisch Umsatz, Einkommen und ja auch Lebensqualität.

Genau davon handelt dieses Buch:

In 7 Schritten zu Ihrer feurigen Positionierung: Werden auch Sie als Experte am Markt sichtbar!

Von Uwe Rieder, dem bayerischen Vertriebsfreak und Joschi Haunsperger, Onlinemarketingexperte.

Wie Sie nach innen und nach außen klar Ihren Nutzen kommunizieren. Und so als Problemlöser und oder Wünscheerfüller mit Ihrer einzigartigen Lösung punkten.

Bei diesem feurigen E-Book gibt es nur noch eines zu tun: Lesen und anwenden. Denn dadurch wird sich Ihre Sicht auf Ihre Unternehmen für immer verändern.

?> Warum Sie monatlich Tausende von Euro verlieren, wenn Sie sich nicht richtig um Ihre Positionierung kümmern.

> Konkrete und sofort einsetzbare Umsetzungs-Impulse 1 zu 1 auf Ihre persönliche Positionierung adaptier- und kopierbar.

?> Warum Ihre potenziellen Interessenten derzeit nicht wissen, was Sie eigentlich tun und warum es so extrem wichtig ist, dies in einem Satz zu vereinen.

> Wie Sie sich gezielt von Ihren Mitbewerbern abheben und sich so als Experte Ihre eigene Nische schaffen.

?Sichern Sie sich jetzt das geballte Wissen von zwei absoluten Experten: Uwe Rieder und Joschi Haunsperger! Damit heben Sie Ihr Unternehmen auf ein neues Level – versprochen! Normalerweise kostet dieses brandneue E-Book 47,00 Euro. Doch nur für Sie gibt es dies heute zum Sonderpreis von 7 Euro.

Klicken Sie jetzt auf diesen Link und sichern Sie sich Ihre 7 Schritt zu Ihrer feurigen Positionierung: https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/in-7-schritten-zur-feurigen-positionierung

Was steckt drin im brandneuen Buch von Uwe Rieder und Joschi Haunsperger:

Vertrieb = Zukunft, Tagesgeschäft = Vergangenheit. Ihr Vertrieb bestimmt die Zukunft, Ihr Tagesgeschäft arbeitet das ab, war Ihr Vertrieb in der Vergangenheit reingebracht hat. – Seite 5

Damit dieser Traum auch funktioniert, gibt es keinen Trick. Es ist auch keinerlei Zauberei. Die Basis dafür ist Ihre geniale Positionierung! – Seite 6

„Fischen Sie im richtigen Teich mit dem richtigen Köder? Anders ausgedrückt: Bei welcher Zielgruppe sind Sie bisher erfolgreich? Welche Kunden möchten Sie gerne gewinnen? Welche Daten liegen Ihnen bereits vor? – Seite 15

Die Rücklaufquote bei Briefmailings wird in den vergangenen Jahren immer und immer niedriger. Lag sie doch in guten Zeiten bei 2-5 Prozent, liegt sie nun bei maximal 0,8 Prozent. Sprich: Bei 100 Briefen keiner, bei 1.000 acht. – Seite 18

Eine gute Positionierung gibt Ihnen sofort einen mächtigen Vorteil vor all Ihren Mitbewerbern und hilft Ihrem Zielkunden, sich an Sie zu erinnern! – Seite 22

Nur Sie und Ihr Team können Ihre USP entwickeln. Ihre Alleinstellung ist Ihr Erfolgsgeheimnis für Ihr Business. – Seite 25

Sie müssen einen echten Mehrwert bieten! Das muss Ihr Ziel sein. Nicht ein Larifari, nur, dass Ihr Kunde kauft. Das merkt er und zieht sich und seinen Geldbeutel zurück – dreifachschwör! – Seite 37

Das Wichtigste in der Kommunikation ist, seinen Gegenüber genau zu kennen!?- Seite 39

Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist nur ein Mittel zu einem Zweck! – Seite 46

Und das sind NUR die ersten 50 Seiten. Sie erhalten außerdem noch 10 Fragen zur Zielkunden-Analyse, meinen persönlichen Kundenavatar, und vieles mehr!

Übrigens: Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, wurde bekannt mit seinem Bestsellerbuch „Feuer für Ihren Vertrieb“. Hier der Link: https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/feuer-fur-ihren-vertrieb

Viel Spaß beim Lesen und viel „Feuer für Ihren Vertrieb“!